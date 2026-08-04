Si Van de Ven n’est pas le premier dans la file, alors qui l’est ? Interrogé sur le fait de savoir si Maddison et Kulusevski, qui reviennent sur le devant de la scène après de longues absences sur blessure, font partie de ce groupe, l’ancien défenseur de Tottenham Alderweireld a ajouté, au moment d’évoquer une décision importante : « Pour moi, on parle beaucoup des capitaines et de ce qu’ils doivent faire, mais parfois il y a ce que j’appelle des capitaines alibis. Ce sont ceux qui transforment le fait d’être capitaine en spectacle, qui agitent les bras, crient et pointent beaucoup du doigt.

« Pour moi, un capitaine est un joueur sur lequel on peut compter pour être performant. Il sort toujours un sept ou un huit sur 10. Il ne rend pas des copies à trois ou quatre sur 10. Comment quelqu’un peut-il vous dire quoi faire s’il joue mal lui aussi ?

« La première chose dont vous avez besoin, peu importe votre position sur le terrain, c’est d’être performant et de l’être régulièrement à un bon niveau. Ensuite, il s’agit aussi d’aider vos coéquipiers. Vous devez leur parler et apprendre à les connaître, parce qu’une équipe n’a pas besoin de son capitaine seulement sur le terrain, mais aussi en dehors.

« Quand j’étais capitaine au Royal Antwerp, si quelqu’un traversait une difficulté, je lui parlais. C’est pour cela qu’il faut parfois aussi avoir un certain âge pour avoir le bon sens et le bon ressenti de ce qui se passe autour de soi. Il faut être capable de dire à certains joueurs de rester calmes et que leur heure viendra s’ils ne jouent pas, de travailler dur pour les opportunités.

« Être capitaine, c’est plus que crier et montrer aux gens : regardez-moi, je suis très occupé. Il faut être performant et aider, même loin des caméras. C’est là que vous prouvez que vous êtes un bon capitaine, quand vous n’êtes pas filmé. »