Getty
Traduit par
Nouveau capitaine pour Tottenham ? Ce dont les Spurs « n’ont pas besoin » chez leur prochain capitaine, alors que Toby Alderweireld explique les qualités que devra avoir le successeur de Cristian Romero
Romero met fin à son passage de cinq ans à Tottenham Hotspur
L’international argentin Romero, champion du monde, est, après cinq ans passés dans le nord de Londres, fortement annoncé à l’Inter, géant de la Serie A. L’Atletico de Madrid s’est également vu prêter un intérêt pour ce défenseur central sans concession.
Tottenham semble disposé à écouter les offres pour le joueur de 28 ans, qui a disputé 156 matches sous ses couleurs. Le fantasque Sud-Américain a été nommé capitaine au Tottenham Hotspur Stadium à l’approche de la saison 2025-2026.
Il n’a pas vécu la meilleure des périodes, avec une deuxième 17e place consécutive en Premier League. Romero a également essuyé des critiques en fin de saison après être rentré dans son pays natal, même s’il est revenu pour assister depuis les tribunes à une victoire cruciale contre Everton.
- Getty
Van de Ven a-t-il l’étoffe d’un capitaine à Tottenham ?
S’il devait partir lors de l’actuel mercato, le brassard pourrait-il être transmis à son partenaire en charnière centrale, Van de Ven ? Interrogé sur le fait de savoir si le Néerlandais devrait être le prochain à prendre la relève, Alderweireld, qui s’exprimait en association avec Hajper, a déclaré à GOAL : « Micky van de Ven me semble être un bon gars et c’est important, mais le capitaine doit être quelqu’un qui veut rester à Tottenham Hotspur.
« Il doit être clair sur le fait qu’il est là pour rester pendant les deux prochaines années. Leur montrer que c’est lui, le gars en qui on peut avoir confiance. C’est ce dont ils ont besoin. Nous n’avons pas besoin de quelqu’un qui est capitaine mais qui pense peut-être à partir. »
Prochain capitaine de Tottenham : qui devrait porter le brassard ?
Si Van de Ven n’est pas le premier dans la file, alors qui l’est ? Interrogé sur le fait de savoir si Maddison et Kulusevski, qui reviennent sur le devant de la scène après de longues absences sur blessure, font partie de ce groupe, l’ancien défenseur de Tottenham Alderweireld a ajouté, au moment d’évoquer une décision importante : « Pour moi, on parle beaucoup des capitaines et de ce qu’ils doivent faire, mais parfois il y a ce que j’appelle des capitaines alibis. Ce sont ceux qui transforment le fait d’être capitaine en spectacle, qui agitent les bras, crient et pointent beaucoup du doigt.
« Pour moi, un capitaine est un joueur sur lequel on peut compter pour être performant. Il sort toujours un sept ou un huit sur 10. Il ne rend pas des copies à trois ou quatre sur 10. Comment quelqu’un peut-il vous dire quoi faire s’il joue mal lui aussi ?
« La première chose dont vous avez besoin, peu importe votre position sur le terrain, c’est d’être performant et de l’être régulièrement à un bon niveau. Ensuite, il s’agit aussi d’aider vos coéquipiers. Vous devez leur parler et apprendre à les connaître, parce qu’une équipe n’a pas besoin de son capitaine seulement sur le terrain, mais aussi en dehors.
« Quand j’étais capitaine au Royal Antwerp, si quelqu’un traversait une difficulté, je lui parlais. C’est pour cela qu’il faut parfois aussi avoir un certain âge pour avoir le bon sens et le bon ressenti de ce qui se passe autour de soi. Il faut être capable de dire à certains joueurs de rester calmes et que leur heure viendra s’ils ne jouent pas, de travailler dur pour les opportunités.
« Être capitaine, c’est plus que crier et montrer aux gens : regardez-moi, je suis très occupé. Il faut être performant et aider, même loin des caméras. C’est là que vous prouvez que vous êtes un bon capitaine, quand vous n’êtes pas filmé. »
- Getty/GOAL
Mercato et compte à rebours avant le match d’ouverture de la saison 2026-2027
Tottenham est en train de boucler sa campagne de pré-saison, après avoir déboursé de grosses sommes lors du mercato estival pour accueillir dans le nord de Londres des joueurs comme Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke et Andy Robertson.
Roberto De Zerbi prépare sa première saison complète à la tête de l'équipe, après avoir mené avec succès l'opération maintien, et il compte désormais les jours avant la réception de Brentford le 22 août, d'ici là un nouveau capitaine pourrait avoir été officiellement nommé.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles