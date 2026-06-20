SEATTLE – Quand Zlatan prend la parole, on peut généralement lui faire confiance.

Toutefois, quiconque suit la carrière de ce légendaire attaquant sait qu’il a parfois tendance à arranger la vérité, surtout lorsqu’il parle de lui-même. Vendredi, l’attaquant suédois ne parlait pourtant pas de lui : il évoquait l’équipe nationale masculine des États-Unis, fraîchement vainqueur de son deuxième match consécutif en Coupe du monde, une rencontre conclue sur le score de 2-0 face à l’Australie.

Grâce à ce succès, l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) enchaîne pour la première fois depuis 1930 deux victoires consécutives en Coupe du monde. Après le succès 4-1 contre le Paraguay lors du match d’ouverture, la nouvelle victoire, scellée par un c.s.c. provoqué par Folarin Balogun et une tête d’Alex Freeman, a fait grimper l’enthousiasme, y compris chez la star suédoise.

Interrogé sur les chances de titre des États-Unis, le grand Zlatan Ibrahimović, personnalité à la fois charismatique et énigmatique, a répondu sans détour : « Oui. »









C’est précisément ce que le sélectionneur américain Mauricio Pochettino cherche à instaurer depuis plus d’un an et demi : une conviction profonde, à la fois chez ses joueurs et parmi les supporters. Depuis des semaines, les joueurs américains répètent qu’ils y croient : pourquoi sinon disputer une Coupe du monde ? Vendredi, ils n’étaient plus seuls : le pays entier semblait les rejoindre dans cette conviction.

« À chaque match, nous voulons gagner », assure le défenseur Chris Richards. « Il n’est pas absurde de viser le titre. Bien sûr, il reste encore plusieurs rencontres, et nous avançons match après match. Mais notre objectif est de soulever le trophée à l’issue de cette aventure. »

Reste-t-il possible ? Nul ne le sait avec certitude. La Coupe du monde est un parcours de longue haleine et, malgré ce succès, le travail ne manque pas. Les trois points glanés face à l’Australie envoient certes les États-Unis vers les huitièmes de finale, mais la première place du groupe n’est pas encore acquise. Puis, c’est dans l’épreuve à élimination directe que le niveau s’élève, car se dressent alors les meilleures nations pour un trophée que Richards évoque déjà.

Il n’y a aucune garantie en Coupe du monde, et rien ne dit que l’équipe nationale américaine ira jusqu’au bout. Mais la médaille a son revers : rien ne l’en empêche non plus. C’est la conviction des joueurs, et c’est aussi celle que le public commence à partager. Même Zlatan y croit, et plus cette conviction s’affermit, plus il y aura de place dans le train en marche que cette équipe a mis en route grâce à deux excellents résultats pour débuter une Coupe du monde à domicile.

« Nous avons cette conviction depuis un certain temps déjà », assure le milieu de terrain Sebastian Berhalter. « Ce n’est pas seulement maintenant ; nous y croyons depuis longtemps. C’est quelque chose qui n’a cessé de grandir depuis que Mauricio a pris les rênes, et nous essayons simplement de poursuivre sur cette lancée. »

Il conclut : « Aujourd’hui, on dit qu’on va tout gagner, mais il y a trois semaines, personne ne croyait en nous. Nous, on doit juste continuer à faire ce qu’on fait. »

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la rencontre de Seattle…