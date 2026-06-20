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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich

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« Nous y avons toujours cru » : la magie de Folarin Balogun et le but libérateur d’Alex Freeman propulsent l’équipe nationale américaine en huitièmes de finale de la Coupe du monde, et la foi en un parcours historique ne cesse de grandir. Voici les gagnants et les perdants de cette victoire face à l’Australie

Winners & losers
États-Unis
Australie
FEATURES
Analysis
États-Unis vs Australie
Coupe du monde
F. Balogun
A. Freeman

L'équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après une nouvelle victoire convaincante. Folarin Balogun, Alex Freeman et une confiance grandissante ont transformé un bon départ en quelque chose de plus grand.

SEATTLE – Quand Zlatan prend la parole, on peut généralement s’attendre à ce que ses propos soient pris au sérieux.

Toutefois, quiconque suit la carrière de ce légendaire attaquant sait qu’il a parfois tendance à arranger la vérité, surtout lorsqu’il parle de lui-même. Vendredi, l’attaquant suédois ne parlait pas de lui : il évoquait l’équipe nationale masculine des États-Unis, fraîchement vainqueur de son deuxième match consécutif en Coupe du monde, une rencontre conclue sur le score de 2-0 face à l’Australie.

Grâce à ce succès, l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) enchaîne deux victoires consécutives en Coupe du monde pour la première fois depuis 1930. Après le succès 4-1 contre le Paraguay lors du match d’ouverture, la nouvelle performance – scellée par un csc provoqué par Folarin Balogun et une tête d’Alex Freeman – a fait grimper l’enthousiasme, y compris chez la star suédoise.

Interrogé sur les chances de titre des États-Unis, le grand Zlatan Ibrahimović, personnalité à la fois charismatique et provocatrice, a répondu sans détour : « Oui. »



C’est précisément ce que le sélectionneur américain Mauricio Pochettino cherche à instaurer depuis plus d’un an et demi : une conviction profonde, à la fois chez ses joueurs et parmi les supporters. Depuis des semaines, les joueurs américains répètent qu’ils y croient : pourquoi sinon disputer une Coupe du monde ? Vendredi, ils n’étaient plus seuls : tout un pays semblait les rejoindre dans cette conviction.

« À chaque match, nous voulons gagner », assure le défenseur Chris Richards. « Il n’est pas absurde d’affirmer que nous visons le titre. Bien sûr, il reste encore plusieurs rencontres avant d’y parvenir, et nous avançons match après match. Mais notre objectif est de soulever le trophée à l’issue de cette aventure. »

Reste-t-il possible ? Nul ne le sait avec certitude. La Coupe du monde est un parcours de longue haleine et, malgré ce succès, beaucoup de travail attend encore les Américains. Les trois points glanés face à l’Australie leur ouvrent les portes de la phase à élimination directe, mais il faudra sans doute encore lutter pour terminer en tête du groupe. Ensuite, c’est dans le tableau final que les choses sérieuses commencent, là où se dressent les meilleures nations et où se joue le précieux trophée évoqué par Richards.

Il n’y a aucune garantie en Coupe du monde, et rien ne dit que l’équipe américaine ira au bout. Mais la médaille a son revers : rien ne l’en empêche non plus. C’est la conviction des joueurs, et c’est aussi celle que le public commence à partager. Même Zlatan y croit, et plus cette conviction s’affermit, plus il y aura de place dans le train en marche que cette équipe a mis en route grâce à deux excellents résultats pour débuter une Coupe du monde à domicile.

« Nous avons cette conviction depuis un certain temps déjà », assure le milieu de terrain Sebastian Berhalter. « Ce n’est pas seulement maintenant ; nous y croyons depuis longtemps. C’est quelque chose qui n’a cessé de grandir depuis que Mauricio a pris les rênes, et nous essayons simplement de poursuivre sur cette lancée. »

Il conclut : « Aujourd’hui, on dit qu’on va tout gagner, mais il y a trois semaines, personne ne croyait en nous. Nous, on doit juste continuer à faire ce qu’on fait. »

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la rencontre de Seattle…

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Folarin Balogun.

    D’une classe mondiale évidente, la séquence de jeu de Balogun, conclue par un but contre son camp de l’Australie, illustre parfaitement son impact. Sa vitesse fulgurante, son contrôle de balle exquis et son centre millimétré dans la surface ont offert aux États-Unis l’avantage nécessaire pour déstabiliser leurs adversaires.

    Polyvalent et décisif, Balogun élève le niveau de l’ensemble de l’équipe nationale américaine. Même dans un match où les États-Unis ne peuvent pas se projeter en contre-attaque, situation où Balogun excelle, l’attaquant trouve d’autres moyens d’impacter la rencontre : des appels intelligents, un jeu de pivot efficace et, surtout, une présence dans la surface qui se traduit souvent par des buts. Vendredi, associé à un partenaire offensif quelque peu inhabituel, Ricardo Pepi, il a mis l’Australie sous pression.

    « Pour être honnête, Pochettino nous propose toujours plusieurs options offensives, donc jouer avec Pepi aujourd’hui n’était pas une surprise », a expliqué Balogun. « Ce n’était pas un plan B parce que CP [Christian Pulisic] était absent. Je ne l’ai pas perçu comme ça. C’était simplement une autre solution pour remporter le match. »

    Si ce n’est pas lui qui a finalement inscrit le but décisif, l’ouverture du score des États-Unis lui doit beaucoup, et il confirme ainsi son statut de révélation de cette Coupe du monde.

    • Publicité
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Buteur malheureux : Cameron Burgess

    La semaine dernière, c’était Damian Bobadilla. Cette semaine, c’est Cameron Burgess. Un nouveau match, un nouveau csc en début de rencontre pour soulager la tension de l’équipe nationale américaine. Moment historique : les États-Unis deviennent la première sélection à profiter de buts contre son camp lors de deux rencontres consécutives de Coupe du monde.

    Comme Bobadilla, Burgess n’a été que le malheureux bouc émissaire au bout de l’action. Balogun avait auparavant transpercé le couloir droit australien, créé un intervalle dans la surface avant de repiquer vers l’intérieur. Son centre dangereux a pris Burgess à contre-pied, qui n’a pu détourner le ballon de sa propre cage.

    Un début de rêve pour les Américains, un cauchemar pour les Australiens, qui n’ont jamais vraiment réussi à s’en remettre. Contrairement à la Turquie, les États-Unis n’ont pas été pris en contre-attaque, en partie grâce à cette avance précoce à protéger.

    Un coup dur pour les Australiens, et pour Burgess.

  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    Le vainqueur est Alex Freeman.

    Il y a moins de treize mois, Alex Freeman affichait une nervosité palpable à la veille de sa première sélection avec l’équipe nationale américaine. Vendredi, il a inscrit un but pour les États-Unis en Coupe du monde. Les circonstances évoluent rapidement, n’est-ce pas ?

    Depuis sa sélection pour la Gold Cup 2025, le défenseur de Villarreal a progressé à chaque sortie, jusqu’à cet apogée à Seattle où il a inscrit le deuxième but des États-Unis. Une réalisation quelque peu chaotique, suivie d’une longue vérification de la VAR, qui n’a fait qu’amplifier le suspense avant l’explosion de joie.

    Une fois le but validé, Freeman a filé vers sa propre moitié de terrain, célébrant avec quiconque croisait sa route.

    « J’étais très impatient de savoir si c’était un but ou non », a expliqué Freeman. « Puis, quand l’arbitre a validé, je me suis retourné et j’ai vu mes coéquipiers déferler vers moi ; j’ai juste pensé : “Oh mon Dieu”. On a célébré ensemble, et ça m’a vraiment ému sur le moment. »

    Un moment inoubliable pour le jeune homme, et une métamorphose impressionnante au sein de l’équipe nationale américaine. Pas du jour au lendemain, mais tout de même en un temps record. Recruté comme arrière latéral offensif, ce joueur de 21 ans s’est mué en véritable mur défensif, réalisant un travail remarquable contre l’Australie avant même de marquer ce but décisif.

    « Je le côtoie au quotidien, c’est un garçon adorable », a déclaré Pochettino, « et, à mes yeux, il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. »

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE PERDANT : Tony Popovic

    Tous les regards étaient tournés vers le onze de départ de l’équipe nationale américaine lors de son annonce, un choix marqué par une modification significative : Christian Pulisic, blessé à un mollet, cédait sa place à Ricardo Pepi.

    De leur côté, les Australiens avaient aussi modifié leur onze. Les deux buteurs face à la Turquie, Nestory Irakunda et Connor Metcalfe, commençaient sur le banc, un choix surprenant au vu de leur efficacité en contre-attaque.

    Pendant toute la première période, l’absence de ces deux hommes a permis aux États-Unis d’évoluer avec aisance. Après leur entrée en jeu en seconde mi-temps, Irakunda notamment a causé bien des soucis à la défense américaine. On peut légitimement se demander ce qui aurait pu se passer si l’attaquant avait disposé de plus de temps pour percer une arrière-garde américaine qui, avant vendredi, n’avait plus gardé ses cages inviolées depuis septembre.

    « Nous ne voulions pas aligner le même onze, et vous avez pu voir pourquoi aujourd’hui. J’aurais probablement dû effectuer davantage de changements, vu la difficulté du match », a-t-il déclaré. « Nous nous basons sur ce que nous voyons à l’entraînement, sur l’état des joueurs, sur leur récupération physique et mentale après la rencontre, et nous voulions apporter de la fraîcheur sur les ailes pour aligner des joueurs plus explosifs en seconde période. »

    En suranalysant son équipe, Popovic a peut-être privé l’Australie d’un résultat précieux.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Seattle

    L’ambiance du match d’ouverture de l’équipe nationale américaine face au Paraguay ne saurait être sous-évaluée. À Seattle, toutefois, l’atmosphère fut singulière et dura toute la journée.

    Dès l’aube, les supporters envahissaient les rues, arborant des maillots de l’équipe nationale américaine de toutes les époques. Trompettes, fusées éclairantes et même des Bloody Mary donnaient le coup d’envoi d’une fête qui ne s’achèvera que bien après le coup de sifflet final. Dans le ciel, les hélicoptères tournoyaient tandis que la foule entonnait un hymne national poignant ; puis, cerise sur le gâteau, le score fut à la hauteur des attentes.

    Après le coup de sifflet final, le public ne s’est pas rué vers les sorties. Il a entonné « Livin’ on a Prayer », puis « Country Roads », et les joueurs de la sélection américaine ont repris ces hymnes en chœur, effectuant plusieurs tours d’honneur pour savourer l’ambiance de l’une des capitales du football nord-américain.

    Réputée depuis longtemps pour son fervent soutien, la cité de l’État de Washington a pu, vendredi, démontrer sur la scène mondiale que sa réputation n’est pas usurpée.

    « À la fin du match, en déambulant, j’ai vraiment pris la mesure de l’instant », a confié Tyler Adams. « L’entrée sur la pelouse, l’hymne national, le survol des avions : tout était déjà spécial, mais on reste concentré sur sa préparation. Après le coup de sifflet final, simplement flâner était incroyable. Voir ma famille dans les tribunes, les entendre chanter… Tout le monde rayonnait. »