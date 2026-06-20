« Nous y avons toujours cru » : la magie de Folarin Balogun et le but libérateur d’Alex Freeman propulsent l’équipe nationale américaine en huitièmes de finale de la Coupe du monde, et la foi en un parcours historique ne cesse de grandir. Voici les gagnants et les perdants de cette victoire face à l’Australie

SEATTLE – Quand Zlatan prend la parole, on peut généralement s’attendre à ce que ses propos soient pris au sérieux.

Toutefois, quiconque suit la carrière de ce légendaire attaquant sait qu’il a parfois tendance à arranger la vérité, surtout lorsqu’il parle de lui-même. Vendredi, l’attaquant suédois ne parlait pas de lui : il évoquait l’équipe nationale masculine des États-Unis, fraîchement vainqueur de son deuxième match consécutif en Coupe du monde, une rencontre conclue sur le score de 2-0 face à l’Australie.

Grâce à ce succès, l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) enchaîne deux victoires consécutives en Coupe du monde pour la première fois depuis 1930. Après le succès 4-1 contre le Paraguay lors du match d’ouverture, la nouvelle performance – scellée par un csc provoqué par Folarin Balogun et une tête d’Alex Freeman – a fait grimper l’enthousiasme, y compris chez la star suédoise.

Interrogé sur les chances de titre des États-Unis, le grand Zlatan Ibrahimović, personnalité à la fois charismatique et provocatrice, a répondu sans détour : « Oui. »









C’est précisément ce que le sélectionneur américain Mauricio Pochettino cherche à instaurer depuis plus d’un an et demi : une conviction profonde, à la fois chez ses joueurs et parmi les supporters. Depuis des semaines, les joueurs américains répètent qu’ils y croient : pourquoi sinon disputer une Coupe du monde ? Vendredi, ils n’étaient plus seuls : tout un pays semblait les rejoindre dans cette conviction.

« À chaque match, nous voulons gagner », assure le défenseur Chris Richards. « Il n’est pas absurde d’affirmer que nous visons le titre. Bien sûr, il reste encore plusieurs rencontres avant d’y parvenir, et nous avançons match après match. Mais notre objectif est de soulever le trophée à l’issue de cette aventure. »

Reste-t-il possible ? Nul ne le sait avec certitude. La Coupe du monde est un parcours de longue haleine et, malgré ce succès, beaucoup de travail attend encore les Américains. Les trois points glanés face à l’Australie leur ouvrent les portes de la phase à élimination directe, mais il faudra sans doute encore lutter pour terminer en tête du groupe. Ensuite, c’est dans le tableau final que les choses sérieuses commencent, là où se dressent les meilleures nations et où se joue le précieux trophée évoqué par Richards.

Il n’y a aucune garantie en Coupe du monde, et rien ne dit que l’équipe américaine ira au bout. Mais la médaille a son revers : rien ne l’en empêche non plus. C’est la conviction des joueurs, et c’est aussi celle que le public commence à partager. Même Zlatan y croit, et plus cette conviction s’affermit, plus il y aura de place dans le train en marche que cette équipe a mis en route grâce à deux excellents résultats pour débuter une Coupe du monde à domicile.

« Nous avons cette conviction depuis un certain temps déjà », assure le milieu de terrain Sebastian Berhalter. « Ce n’est pas seulement maintenant ; nous y croyons depuis longtemps. C’est quelque chose qui n’a cessé de grandir depuis que Mauricio a pris les rênes, et nous essayons simplement de poursuivre sur cette lancée. »

Il conclut : « Aujourd’hui, on dit qu’on va tout gagner, mais il y a trois semaines, personne ne croyait en nous. Nous, on doit juste continuer à faire ce qu’on fait. »

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la rencontre de Seattle…