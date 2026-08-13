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« Nous y allons pour gagner » : Jonathan Tah lance un avertissement plein de défi au Borussia Dortmund alors que le Bayern Munich vise son premier trophée de la saison
Tah prêt pour un deuxième chapitre au Bayern
Le défenseur central du Bayern, Tah, attend avec impatience le début de sa deuxième saison avec le géant bavarois. Après une première année très réussie, l’international allemand vise déjà de nouveaux trophées.
Le Bayern prépare actuellement le prochain match de DFL-Supercup contre son grand rival Dortmund. Ce traditionnel lever de rideau offrira à Tah et à ses coéquipiers une occasion immédiate de souligner leur domination sur la scène nationale.
« Gagner des trophées est toujours quelque chose de spécial, a déclaré Tah. Et ce trophée est différent des autres trophées de la saison. Au final, nous avons réalisé une grande saison dernière. C’est pour cela que nous sommes en mesure de gagner ce trophée au début de cette saison. Oui, c’est toujours, toujours quelque chose de spécial. Bien sûr, nous y allons pour le gagner. »
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Faire confiance à son intuition et se sentir accepté
Revenant sur son intégration sans accroc au sein de l’effectif, Tah s’est dit extrêmement satisfait de sa décision finale de rejoindre les champions d’Allemagne en titre. Le défenseur autoritaire s’est rapidement imposé comme une pièce essentielle à Munich.
« Je dirais, pour moi-même, de faire confiance à mon intuition et à mes décisions, parce que j’ai l’impression d’avoir pris la bonne décision en venant ici, et cette première saison a été incroyable », a-t-il expliqué.
« Le fait, vous savez, d’avoir pu venir ici et être moi-même, exactement comme je suis, et la façon dont les gens m’ont accepté en tant que joueur mais aussi en tant que personne, c’était spécial pour moi. Je pense que, pour moi, c’est quelque chose que je veux conserver cette saison et continuer à travailler sur différentes choses. Il y a toujours quelque chose que l’on peut mieux faire. Mais, oui, c’est l’objectif principal.
Assumer un rôle de leader et des objectifs défensifs
Avec une année complète d'expérience derrière lui, Tah est désormais prêt à assumer encore plus de responsabilités au sein du vestiaire. Il a également défini des objectifs tactiques clairs pour le secteur défensif de l'équipe.
« Je pense qu'une chose importante pour moi est aussi de grandir davantage dans le rôle de leader au sein d'une équipe », a déclaré Tah. « Vous savez, quand vous arrivez la première année, vous devez toujours vous adapter, c'est une nouvelle équipe, et vous devez voir comment vous y intégrer. Mais à la fin, j'ai eu le sentiment que je pouvais jouer mon rôle de leader avec les autres leaders, sur le terrain comme en dehors.
« Bien sûr, je veux travailler là-dessus. Ensuite, il y a beaucoup de détails, comme sur le terrain. Je pense qu'une chose, ou un objectif que je me suis fixé, et aussi, disons, pour les défenseurs, le groupe des défenseurs, c'est que nous ne voulons pas encaisser plus de buts. Nous voulons encaisser moins de buts que la saison dernière. Oui, nous allons travailler là-dessus. »
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Duel au Signal Iduna Park
La solidité défensive du Bayern sera immédiatement mise à l’épreuve lorsqu’il se déplacera pour affronter le Borussia Dortmund le samedi 22 août. Ce choc très attendu se déroulera devant un public hostile au Signal Iduna Park.
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