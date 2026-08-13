Le défenseur central du Bayern, Tah, attend avec impatience le début de sa deuxième saison avec le géant bavarois. Après une première année très réussie, l’international allemand vise déjà de nouveaux trophées.

Le Bayern prépare actuellement le prochain match de DFL-Supercup contre son grand rival Dortmund. Ce traditionnel lever de rideau offrira à Tah et à ses coéquipiers une occasion immédiate de souligner leur domination sur la scène nationale.

« Gagner des trophées est toujours quelque chose de spécial, a déclaré Tah. Et ce trophée est différent des autres trophées de la saison. Au final, nous avons réalisé une grande saison dernière. C’est pour cela que nous sommes en mesure de gagner ce trophée au début de cette saison. Oui, c’est toujours, toujours quelque chose de spécial. Bien sûr, nous y allons pour le gagner. »