« Chers Ivoiriens, du Nord et du Sud, du Centre et de l’Ouest », entame Didier Drogba. Il ne s’exprime pas en tant que footballeur, mais avec l’autorité d’un président. « Nous avons prouvé aujourd’hui que tous les habitants de la Côte d’Ivoire peuvent vivre ensemble et se battre ensemble pour un même objectif : la qualification pour la Coupe du monde. »
Traduit par
« Nous vous supplions à genoux » : comment Didier Drogba, légende de Chelsea, a contribué à mettre fin à la guerre civile en Côte d’Ivoire
Grâce à une victoire 3-1 au Soudan et à la défaite simultanée du Cameroun, la Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour la première fois pour une Coupe du monde, ce 8 octobre 2005. Mais Drogba n’en avait pas encore assez : la qualification devait ouvrir la voie à la paix. Depuis trois ans, le pays est en proie à une guerre civile : au sud, une zone plus prospère et à majorité chrétienne contrôlée par l’armée ; au nord, une région plutôt musulmane aux mains des rebelles.
« Aujourd’hui, nous vous supplions à genoux », déclare Drogba en s’agenouillant, imité par l’ensemble de ses coéquipiers. Puis il s’écrie : « Pardonnez-vous les uns les autres ! Ne laissez pas notre riche pays être ravagé par la guerre. Déposez les armes, organisez des élections et tout ira mieux. » Puis, lui et ses coéquipiers entament un chant d’espoir ponctué de pas de danse.
L’avant-centre du FC Chelsea, alors âgé de 27 ans, est plus célèbre et plus populaire que quiconque dans son pays ; il est sans doute le seul que tous les Ivoiriens vénèrent et écoutent. Peu après cet appel, les belligérants concluent un cessez-le-feu, hélas fragile, et les élections ne sont pas organisées immédiatement.
- Getty Images
Didier Drogba dispute un match avec l’équipe nationale dans un bastion rebelle.
Lors de la Coupe du monde en Allemagne l’été suivant, les Ivoiriens, pourtant grands favoris, sont éliminés prématurément dans le « groupe de la mort », aux côtés de l’Argentine, des Pays-Bas et de la Serbie-et-Monténégro. Lors de la Coupe d’Afrique des nations la même année, ils atteignent la finale, mais s’inclinent de manière dramatique aux tirs au but face à l’Égypte. Grâce notamment à ses succès avec Chelsea, Drogba se voit néanmoins décerner, le 1er mars 2007, le Ballon d’or du meilleur footballeur africain de l’année 2006. À peine trois jours plus tard, le gouvernement et les rebelles concluent un nouveau cessez-le-feu.
Fin mars, le président Laurent Gbagbo invite Drogba dans son palais. Fier, l’avant-centre – qui, comme Gbagbo, appartient à l’ethnie Bété – présente son trophée et annonce son intention de le montrer aussi à Bouaké, bastion des ex-rebelles : « Ce ballon appartient à tout notre pays ! » Le lendemain, Drogba se rend à Bouaké pour rencontrer le chef rebelle Guillaume Soro. Il emporte non seulement le trophée, mais aussi la promesse d’organiser un match international dans la ville.
En juin 2007, la sélection ivoirienne se rend effectivement à Bouaké et bat Madagascar 5-0 en match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Deux mois plus tard, Gbagbo emboîte le pas à Drogba. Le président ivoirien ne se rend pas à Bouaké pour un match, mais pour y brûler des armes, aux côtés du chef rebelle Soro, et déclarer officiellement la fin de la guerre civile.
- Getty Images
« Sur le terrain, je suis un autre homme » : les deux visages de Didier Drogba
Didier Drogba est né en 1978 à Abidjan, dans le sud de la Côte d’Ivoire. À seulement cinq ans, ses parents le confient à son oncle Michel Goba, qui évolue alors dans le championnat français. Tandis que Goba enchaîne les clubs de deuxième division, le jeune Drogba se forme dans les équipes de jeunes. De retour en Côte d’Ivoire à huit ans, il repart à onze ans pour la France, cette fois définitivement.
Sur le plan footballistique, il est un retardataire. À 21 ans, il fait ses débuts avec le FC Le Mans en Ligue 2, puis à 23 ans avec l’EA Guingamp en Ligue 1. Après une saison à l’Olympique de Marseille, Drogba rejoint le FC Chelsea à Londres en 2004, à l’âge de 26 ans. Ce sera son club. L’élégant et puissant avant-centre remporte quatre titres de champion d’Angleterre avec les Blues, puis, apogée de son palmarès, la Ligue des champions 2012. En finale face au Bayern Munich, les Londoniens sont largement dominés, mais Drogba arrache l’égalisation d’une tête en fin de match, avant de transformer le penalty décisif lors de la séance de tirs au but.
Sous l’ère José Mourinho, Chelsea endosse alors le rôle du « méchant » sur la scène mondiale, et presque personne ne l’incarne mieux que Drogba. « Si je devais choisir un joueur avec lequel partir au combat », déclare un jour le technicien portugais, « je prendrais Didier. » Au cours de sa carrière, Drogba est expulsé à sept reprises, notamment en finale de la Ligue des champions 2008 contre Manchester United pour un coup de coude sur Nemanja Vidic. En demi-finale contre le FC Barcelone en 2009, il agresse verbalement l’arbitre Tom Henning Övrebö et écope de trois matchs de suspension ; l’officiel norvégien reçoit même des menaces de mort. « Sur le terrain, je suis une autre personne et, parfois, je ne me reconnais pas », confessera-t-il. Un casse-cou sur la pelouse, un ambassadeur de paix en dehors.
- Getty Images
Didier Drogba s’engage au sein de la « Commission Vérité et Réconciliation ».
Le cessez-le-feu ivoirien de 2007 tient jusqu’à l’élection présidentielle de 2010. Alassane Ouattara, originaire du nord, l’emporte alors face au président sortant Gbagbo, qui refuse toutefois de reconnaître sa défaite. La crise dégénère en guerre civile. Peu avant, le magazine Time avait inclus Didier Drogba dans sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde ; l’icône du ballon rond prend alors la parole avec passion : « J’appelle chacun d’entre vous, chaque responsable et chaque partisan, à rejeter toute forme de violence et à tout mettre en œuvre pour rétablir une démocratie sereine et responsable. »
Quelques mois plus tard, Gbagbo est arrêté et Ouattara, toujours au pouvoir aujourd’hui, est investi président. Pour faire la lumière sur les événements liés à l’élection et consolider la paix, une « Commission vérité et réconciliation » de onze membres, dont Drogba, est mise en place. Parallèlement, il s’investit dans des actions caritatives via sa fondation et verse régulièrement d’importants dons. Il achève sa carrière de footballeur en Chine, en Turquie puis aux États-Unis. En 2018, le meilleur buteur de l’histoire des Éléphants annonce sa retraite.
Interrogé sur une éventuelle carrière politique, il répond : « Aujourd’hui, tout le monde m’écoute quand je parle ». « Dès que je me prononcerai en faveur d’un parti précis, il n’en restera au mieux que 50 % ». C’est précisément parce qu’il n’est jamais devenu politicien que Drogba reste si précieux pour la Côte d’Ivoire, comme le résume son ancien coéquipier en sélection Geoffroy Serey Die : « Didier Drogba est une personnalité plus importante pour notre pays que le président de la République. »
Didier Drogba : les étapes de sa carrière dans le football professionnel
Période Club Matchs Buts 1998-2002 FC Le Mans 71 15 2002-2003 EA Guingamp 50 24 2003-2004 Olympique de Marseille 55 32 2004-2012 FC Chelsea 341 157 2012-2013 Shanghai Shenhua 11 8 2013-2014 Galatasaray Istanbul 53 20 2014-2015 FC Chelsea 40 7 2015-2017 CF Montréal 41 23 2017-2018 Phoenix Rising FC 26 16