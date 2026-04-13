Grâce à une victoire 3-1 au Soudan et à la défaite simultanée du Cameroun, la Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour la première fois pour une Coupe du monde, ce 8 octobre 2005. Mais Drogba n’en avait pas encore assez : la qualification devait ouvrir la voie à la paix. Depuis trois ans, le pays était en proie à une guerre civile : au sud, une zone plus prospère et à majorité chrétienne contrôlée par l’armée ; au nord, une région plutôt musulmane aux mains des rebelles.

« Aujourd’hui, nous vous supplions à genoux », déclare Drogba en s’agenouillant, imité par l’ensemble de ses coéquipiers. Puis il s’écrie : « Pardonnez-vous les uns les autres ! Ne laissez pas notre riche pays être ravagé par la guerre. Je vous en prie : déposez les armes et organisez des élections, tout ira mieux. » Puis, l’attaquant et ses coéquipiers entament alors un chant d’espoir ponctué de pas de danse.

L’avant-centre du FC Chelsea, alors âgé de 27 ans, est plus célèbre et plus populaire que quiconque dans son pays ; il est sans doute le seul que tous les Ivoiriens vénèrent et écoutent. Peu après cet appel, les belligérants concluent un cessez-le-feu, certes fragile, et les élections ne se tiennent pas encore immédiatement.