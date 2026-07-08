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« Nous vous avons déçus » : Folarin Balogun présente ses excuses aux supporters de l'équipe nationale américaine après l'élimination en Coupe du monde face à la Belgique, mais promet que l'équipe rebondira
Balogun rompt le silence sur sa déception à Seattle
La poussière commence à retomber après une soirée cauchemar à Seattle, où les coorganisateurs ont été démantelés par une équipe belge impitoyable. Malgré la polémique autour de son éligibilité, Balogun était titulaire, mais n’a pas pu empêcher les géants européens de mettre fin au rêve américain. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a exprimé sa profonde tristesse après cette élimination et a assumé sa part de responsabilité dans la défaite.
« Ma première Coupe du monde », a commencé l’attaquant. « Ça fait mal d’avoir attendu quatre ans pour disputer la plus grande compétition de notre sport. Je tiens à m’excuser auprès de nos supporters : nous n’avons pas été à la hauteur au moment crucial et nous vous avons déçus. Le football américain ne fera que prendre de l’ampleur : la conviction, le talent et la passion ne cessent de grandir, et je sais que les meilleurs jours sont devant nous. L’avenir appartient à ceux qui ne cessent jamais d’y croire ; ce moment va nous donner des forces. Nous reviendrons. Pourquoi pas nous ? Pour la nation. Pour le drapeau. »
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L’affaire sans précédent des cartons rouges
Le parcours de Balogun à la Coupe du monde sera sans doute retenu pour le feuilleton qui a précédé ce match à élimination directe. Expulsé pour un tacle sur un joueur bosnien, il semblait avoir terminé son tournoi. Mais une intervention exceptionnelle de Donald Trump et du président de la FIFA, Gianni Infantino, a poussé l’instance à lever inopinément sa suspension d’un match, une décision qui a laissé la Fédération belge et la planète football stupéfaits.
Malgré ce tumulte, le défenseur est resté concentré. Après la rencontre, il a confié : « Quand on écope d’un carton rouge, le protocole veut généralement qu’on rate le match suivant. Alors, quand cette décision est annulée, évidemment, ça crée une polémique. Je n’ai donc pas été vraiment surpris. Mais en tant que joueur, mon travail consiste simplement à entrer sur le terrain et à me concentrer sur ma tâche. Je suis déçu que nous n’ayons pas gagné aujourd’hui. J’ai accepté la décision du carton rouge, puis celle qui m’autorisait à jouer. Je n’ai pas grand-chose d’autre à ajouter. Cela dit, la Belgique était la meilleure équipe aujourd’hui. Elle a beaucoup mieux joué que nous. »
Garcia apporte son soutien à l'attaquant sous le feu des critiques
Alors que spécialistes et supporters demeuraient partagés sur l’opportunité de le laisser jouer, le sélectionneur belge Rudi Garcia a rapidement pris la défense du jeune attaquant. L’ancien coach de la Roma a expliqué que le joueur était venu le voir dès le coup de sifflet final pour évoquer la situation, manifestant une maturité qui a impressionné l’entraîneur vainqueur.
« Balogun est venu me parler, j’ai apprécié cela. Ce n’est pas sa faute, ce n’est pas lui qu’il faut blâmer. Je le lui ai dit. J’apprécie qu’il soit venu me parler », a déclaré Garcia. L’entraîneur a insisté sur le fait que son équipe n’avait pas utilisé cette polémique comme source de motivation supplémentaire, ajoutant que ses joueurs se concentraient uniquement sur l’exécution tactique nécessaire pour venir à bout d’une équipe américaine « dynamique ».
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Dest se joint à l'appel à l'action pour l'avenir
Balogun n’est pas le seul joueur de l’effectif de Mauricio Pochettino à porter le poids de cette élimination. La star du PSV, Sergino Dest, a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer sa déception, estimant que l’équipe n’avait pas répondu aux attentes du public local.
Dans un message publié sur X, l’ancien défenseur du FC Barcelone et de l’AC Milan a déclaré : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce sentiment. Nous en voulions tellement plus. Nous nous sommes laissés aller, mais nous ne laisserons pas cet échec nous définir. Nous rêvions d’offrir quelque chose de spécial à notre pays, et nous n’y sommes pas parvenus. À tous les supporters qui ont cru en nous dès le premier jour, merci. Votre soutien n’est jamais passé inaperçu. Nous transformerons cette douleur en leçon et reviendrons plus forts. Ce maillot ne mérite rien de moins. »
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