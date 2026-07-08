« Nous vous avons déçus » : Folarin Balogun présente ses excuses aux supporters de l'équipe nationale américaine après l'élimination en Coupe du monde face à la Belgique, mais promet que l'équipe rebondira

La poussière commence à retomber après une soirée cauchemar à Seattle, où les coorganisateurs ont été démantelés par une équipe belge impitoyable. Malgré la polémique autour de son éligibilité, Balogun était titulaire, mais n’a pas pu empêcher les géants européens de mettre fin au rêve américain. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a exprimé sa profonde tristesse après cette élimination et a assumé sa part de responsabilité dans la défaite.

« Ma première Coupe du monde », a commencé l’attaquant. « Ça fait mal d’avoir attendu quatre ans pour disputer la plus grande compétition de notre sport. Je tiens à m’excuser auprès de nos supporters : nous n’avons pas été à la hauteur au moment crucial et nous vous avons déçus. Le football américain ne fera que prendre de l’ampleur : la conviction, le talent et la passion ne cessent de grandir, et je sais que les meilleurs jours sont devant nous. L’avenir appartient à ceux qui ne cessent jamais d’y croire ; ce moment va nous donner des forces. Nous reviendrons. Pourquoi pas nous ? Pour la nation. Pour le drapeau. »



