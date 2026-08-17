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« Nous voulons tout gagner ! » - Martin Odegaard envoie un avertissement glaçant à ses rivaux alors qu'Arsenal démantèle Manchester City avec une démonstration de force lors du Community Shield
Arsenal frappe fort à Cardiff
L’équipe de Mikel Arteta avait tout du champion d’Angleterre en titre en s’offrant une victoire convaincante face à son rival pour le titre au Principality Stadium de Cardiff. Des buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Odegaard lui-même ont permis au premier trophée de la saison de prendre la direction de l’Emirates Stadium, tandis que le City d’Enzo Maresca a opposé bien peu de résistance.
« Nous avons joué un football brillant, nous avons montré notre niveau, a déclaré Odegaard peu après avoir soulevé le trophée. Nous avons montré que nous étions prêts, sérieux et que nous voulions le refaire. Nous voulons y aller à fond. Quand on a goûté à quel point c’est bon, on veut le refaire. Nous voulons tout gagner. »
- Getty Images Sport
Les nouveaux visages ont un impact immédiat
Si les stars confirmées ont brillé, les débutants ont eux aussi été sous les projecteurs. Bruno Guimaraes a reçu de grands éloges de la part de son nouveau capitaine après une prestation combative et pleine de maîtrise aux côtés du jeune Myles Lewis-Skelly. « Je pense qu’il a été incroyable depuis le premier instant, a déclaré Odegaard au sujet du Brésilien. Il est arrivé ici et il donne l’impression d’être un élément très naturel de l’équipe, même si nous avons eu de gros combats par le passé.
« Il s’est intégré de façon très naturelle à l’équipe et on voit sa qualité sur le terrain, il est tellement bon avec le ballon mais c’est aussi un battant et il récupère le ballon. »
Christos Tzolis a été tout aussi impressionnant, en étant passeur décisif pour Havertz et Odegaard de part et d’autre de la pause. Odegaard a ajouté au sujet du nouvel ailier : « Christos [Tzolis] aussi, à gauche, il a délivré deux passes décisives aujourd’hui et a réalisé une solide performance. Je pense que tout le monde a été bon aujourd’hui, donc c’était bien à voir. »
Arteta revient sur la domination contre Cardiff
Cette victoire a permis à Arsenal de décrocher son 18e Community Shield, ce qui le laisse à seulement trois du record de 21 détenu par Manchester United. Pour Arteta, il s’agissait de sa troisième victoire dans la compétition en tant qu’entraîneur, en plus de ses deux succès comme joueur.
En revenant sur cette victoire marquante et sur la prestation acharnée de l’équipe, l’entraîneur d’Arsenal a salué l’engagement de son groupe. Arteta a déclaré : « Je pense qu’aujourd’hui, cela est dû à la préparation que nous avons effectuée pendant la pré-saison, et aux décisions que les garçons ont prises après la Coupe du monde pour s’assurer qu’ils soient prêts et qu’ils aient envie de jouer dans cette compétition. J’ai été très impressionné par la manière dont nous avons joué et par la manière dont nous avons rivalisé, donc c’est le niveau d’exigence pour nous. Je suis sûr que nous allons être vraiment, vraiment compétitifs. »
- (C)Getty Images
La profondeur de l’effectif et les ambitions futures
Malgré la victoire, Arteta a dû répondre aux questions concernant l'absence de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Ethan Nwaneri du groupe pour le match. Il a expliqué qu'il s'agissait de choix tactiques imposés par les règles d'inscription plutôt que de blessures. Il a déclaré : « C’est vraiment triste de ne pas pouvoir compter sur eux. Je me bats avec la Premier League pour élargir le groupe et y intégrer davantage de joueurs parce qu’ils méritent d’en faire partie, il n’y a aucun doute là-dessus. »
Pour la suite, Arsenal lancera la défense de son titre en Premier League contre Coventry vendredi, tandis que Manchester City recevra Bournemouth. Dans la lignée de son capitaine, Arteta a toujours soif de nouveaux succès après avoir décroché ce trophée en début de saison. « Je veux revivre ce moment. Je veux le vivre de manière encore plus forte ; nous savons ce que cela exigera et que cela demandera quelque chose de spécial, mais nous sommes prêts », a conclu l'entraîneur.
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