Si les stars confirmées ont brillé, les débutants ont eux aussi été sous les projecteurs. Bruno Guimaraes a reçu de grands éloges de la part de son nouveau capitaine après une prestation combative et pleine de maîtrise aux côtés du jeune Myles Lewis-Skelly. « Je pense qu’il a été incroyable depuis le premier instant, a déclaré Odegaard au sujet du Brésilien. Il est arrivé ici et il donne l’impression d’être un élément très naturel de l’équipe, même si nous avons eu de gros combats par le passé.

« Il s’est intégré de façon très naturelle à l’équipe et on voit sa qualité sur le terrain, il est tellement bon avec le ballon mais c’est aussi un battant et il récupère le ballon. »

Christos Tzolis a été tout aussi impressionnant, en étant passeur décisif pour Havertz et Odegaard de part et d’autre de la pause. Odegaard a ajouté au sujet du nouvel ailier : « Christos [Tzolis] aussi, à gauche, il a délivré deux passes décisives aujourd’hui et a réalisé une solide performance. Je pense que tout le monde a été bon aujourd’hui, donc c’était bien à voir. »



