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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

« Nous voulons tout gagner ! » - Kai Havertz lance le défi alors que le champion de Premier League Arsenal vise un butin historique

K. Havertz
Arsenal
Premier League
Aston Villa vs Arsenal
Aston Villa

Kai Havertz a lancé un avertissement fort aux rivaux d'Arsenal en affirmant que les champions en titre de Premier League sont déterminés à « tout gagner » cette saison. Après leur triomphe historique sur la scène nationale, l'international allemand estime que l'effectif de Mikel Arteta possède la profondeur et la qualité nécessaires pour lutter pour tous les trophées en jeu.

  • Arsenal a faim de nouveaux trophées

    L’attaquant d’Arsenal Havertz a clairement indiqué que le géant du nord de Londres ne se contentait pas d’un seul trophée. Après avoir mis fin la saison dernière à une attente de 22 ans pour le titre de Premier League, Arsenal a démarré la nouvelle campagne de manière scintillante, en battant Manchester City pour remporter le Community Shield avant de dominer tranquillement Coventry City 3-0 lors de son match d’ouverture en championnat.

    Revenant sur les ambitions du club pour cette saison, Havertz a souligné la confiance qui règne à l’Emirates Stadium. « Quand on a goûté au fait de gagner un titre, on veut recommencer, et nous avons une équipe capable de lutter pour tous les titres possibles. L’an dernier, il n’y en avait qu’un, mais cette année, il y en a beaucoup d’autres à aller chercher et nous voulons tout gagner », a déclaré l’international allemand dans un entretien accordé à Sky Sports.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    À la poursuite de la domination européenne et nationale

    Si le titre de Premier League constituait l’objectif principal la saison dernière, Arsenal est aussi passé tout près d’un sacre continental. L’équipe d’Arteta n’était qu’à une séance de tirs au but de soulever le tout premier trophée de Ligue des champions de son histoire, avant de finalement s’incliner face au Paris Saint-Germain lors d’une finale tendue à Budapest.

    « Il reste un long chemin à parcourir et, pour le moment, l’attention est uniquement portée sur le prochain match. Nous avons déjà franchi quelques étapes importantes, en remportant le Community Shield et en gagnant le premier match de la saison. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Nous aurons la Ligue des champions, la Carabao Cup et la FA Cup, avec des matches tous les trois jours, et c’est là que nous montrerons de quoi nous sommes capables. Nous sommes positifs et voulons tout donner cette saison pour atteindre à nouveau nos objectifs et offrir davantage de titres au club », a expliqué Havertz.

  • À la pointe de l’attaque pour Arteta

    Havertz n’a pas perdu de temps pour marquer les esprits cette saison, en trouvant le chemin des filets lors de la victoire en Community Shield contre Manchester City puis lors de la première journée de championnat. Sa capacité à mener l’attaque est devenue cruciale pour Arteta, surtout au moment où Arsenal se prépare à un déplacement exigeant à Villa Park pour affronter Aston Villa lundi soir.

    Havertz a rejoint Arsenal durant l’été 2023 dans le cadre d’un transfert de 65 millions de livres en provenance du rival londonien Chelsea. Depuis son arrivée dans le nord de Londres, l’international allemand s’est imposé comme un élément clé sous les ordres d’Arteta, avec 113 apparitions toutes compétitions confondues, pour 38 buts et 18 passes décisives.

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Miser sur la jeunesse et l’avenir

    Alors que l’équipe d’Arteta reste focalisée sur le succès immédiat, Arsenal a également pris des mesures ce week-end pour protéger son avenir à long terme. Le club a confirmé samedi que le très prometteur défenseur Marli Salmon avait signé son premier contrat professionnel le jour de ses 17 ans. Considéré comme l’un des talents les plus remarquables issus de l’académie de Hale End, le jeune joueur a déjà montré un immense potentiel alors qu’il poursuit son ascension rapide vers le groupe professionnel.

    Salmon a déjà goûté au niveau senior, après avoir fait ses débuts professionnels lors de la victoire d’Arsenal en Ligue des champions sur la pelouse du Club Bruges la saison dernière. Il a ensuite franchi un nouveau cap en connaissant sa première titularisation en compétition lors d’une victoire en FA Cup contre Mansfield, affichant une maturité bien au-delà de son âge.

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