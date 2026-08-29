L’attaquant d’Arsenal Havertz a clairement indiqué que le géant du nord de Londres ne se contentait pas d’un seul trophée. Après avoir mis fin la saison dernière à une attente de 22 ans pour le titre de Premier League, Arsenal a démarré la nouvelle campagne de manière scintillante, en battant Manchester City pour remporter le Community Shield avant de dominer tranquillement Coventry City 3-0 lors de son match d’ouverture en championnat.

Revenant sur les ambitions du club pour cette saison, Havertz a souligné la confiance qui règne à l’Emirates Stadium. « Quand on a goûté au fait de gagner un titre, on veut recommencer, et nous avons une équipe capable de lutter pour tous les titres possibles. L’an dernier, il n’y en avait qu’un, mais cette année, il y en a beaucoup d’autres à aller chercher et nous voulons tout gagner », a déclaré l’international allemand dans un entretien accordé à Sky Sports.