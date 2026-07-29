CHARLOTTE -- Compte tenu de sa place dans le paysage mondial du football, la MLS est régulièrement confrontée à des défis que ne connaît aucune autre ligue. Son dilemme autour du All-Star Game, en revanche, est plus familier. L’intérêt pour ce type d’événements s’est émoussé dans le sport américain, et la MLS fait tout son possible pour aller à contre-courant.
C’est pour cela que la ligue a ajouté de nouveaux ingrédients à cet événement estival. Le Skills Challenge est pensé pour être amusant, un moment de compétition légère entre stars. Le format du match en lui-même, qui voit les All-Stars de la MLS affronter leurs homologues de Liga MX, apporte un peu plus de compétition.
Et pourtant, la question demeure : est-ce que cela compte vraiment ?
Là encore, ce n’est pas une question propre à la MLS, mais bien un sujet auquel la ligue est confrontée chaque année. La NBA, malgré toutes ses stars, peine à susciter de l’intérêt pour son All-Star Game malgré des changements de format portés par de grands noms comme LeBron James, Anthony Edwards et Victor Wembanyama. Le Pro Bowl de la NFL est pratiquement à l’arrêt depuis près d’une décennie. Et depuis des années, la MLB tente de faire de son All-Star Game un événement plus important, en y ajoutant de véritables implications pour les play-offs afin d’inciter les joueurs à faire des efforts.
Pour une ligue comme la MLS, cet événement est plus qu’un simple match : c’est un temps fort. C’est un moment du calendrier où les personnes les plus importantes de la ligue, joueurs comme dirigeants, se retrouvent en un même lieu. C’est un actif commercialisable auprès des sponsors. Plus que tout, c’est quelque chose d’unique, un pont entre le sport américain et le football mondial qui, à parts égales, distingue et unit.
Malgré tout cela, sa valeur reste sujette à débat, une discussion intensifiée lors des deux dernières éditions par l’absence de Lionel Messi, la plus grande star de la MLS et le joueur de football le plus célèbre au monde. Avec ou sans Messi, la ligue doit décider de ce que le All-Star Game doit devenir, et de la place qu’il doit occuper dans un calendrier de plus en plus chargé.