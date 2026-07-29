En vérité, le match est aussi quelque peu secondaire pour les joueurs. Après un été de Coupe du monde chargé, les stars de la MLS ont joué le week-end dernier, et elles rejoueront encore le week-end à venir.

Samedi dernier, le Columbus Crew et le FC Cincinnati se sont accrochés dans le tunnel après le match et, cette semaine, Moreira et Max Arfsten enfilent la tenue aux côtés d’Evander. Ce samedi, l’entraîneur de l’équipe MLS All-Star, Dean Smith, dirigera Charlotte FC contre le Chicago Fire quelques jours seulement après avoir coaché Philip Zinckernagel. Les vrais matches, bien sûr, comptent davantage.

Quand on prend aussi en compte la situation de la Coupe du monde, tout cela débouche sur une période chaotique pour les joueurs, avec des déplacements loin d’être idéaux. Il y a aussi l’éléphant au milieu de la pièce : la programmation de cette année, en particulier, a privé l’événement de certaines des plus grandes stars de la ligue. Lionel Messi et Rodrigo De Paul ne sont pas revenus après leurs obligations en Coupe du monde, tandis que Sebastian Berhalter et Hugo Cuypers ne sont plus des joueurs de MLS.

L’absence de Messi, bien sûr, enlève énormément d’éclat à un événement qui, pour beaucoup, représente plutôt une contrainte.

« Évidemment, si je suis honnête, le calendrier était un peu fou parce qu’on avait beaucoup trop de matches et caser ce match dans ce calendrier, je pense que c’était un peu fou, a déclaré Son. Mais regardez, cette expérience est énorme pour tout le monde. Thomas et moi, nous prenons un peu d’âge, mais je pense que cette expérience est spéciale. Peu importe l’âge que vous avez, nous sommes tous enthousiastes et nous sommes tous heureux d’être ici, et nous voulons rendre ce match aussi spécial que possible. »

Pour y parvenir, la ligue a modifié le format. Plutôt que d’affronter des puissances européennes en présaison, les MLS All-Stars se mesurent désormais à une sélection des meilleurs joueurs de Liga MX.

« Quand vous faites venir les clubs anglais ici, ils sont en pleine présaison donc ils ne le prennent pas au sérieux, a déclaré Ashley Westwood, capitaine de Charlotte FC et ancien de Burnley. Pour eux, c’est juste une séance d’entraînement. Affronter la Liga MX rend cela plus compétitif. Nous représentons la MLS, nous représentons l’Amérique, et nous voulons gagner. »

Comme le dit Westwood, ce format est une tentative de s’appuyer sur la rivalité entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cela fait aussi partie de la relation continue entre les deux ligues, qui cherchent à s’aider mutuellement à progresser sur la scène mondiale.

« La rivalité part du sommet et se répercute à tous les niveaux, a déclaré Tim Ream, capitaine de l’USMNT. Je ne pense pas qu’on puisse dire autrement. Ça commence tout en haut. Ça commence au niveau des ligues. Ça descend jusqu’aux équipes. Ça va jusqu’aux joueurs. Ça touche aux liens familiaux. C’est tout, non ?

« C’est une rivalité tellement importante que, qu’il s’agisse d’un All-Star Game ou non, un camp veut prendre le dessus sur l’autre. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Je pense que c’est simplement le fait d’être des compétiteurs et d’être si proches. Il s’agit de savoir qui peut tirer le meilleur de lui-même et prendre le dessus sur son adversaire. »

Cela vaut même pour ceux qui n’ont aucun lien direct avec cette rivalité. Les joueurs n’atteignent pas ce niveau sans esprit de compétition, et cela a été évident tout au long de la semaine. Que ce soit lors du Skills Challenge ou pendant le match lui-même, chacun veut prouver qu’il a sa place parmi les meilleurs, sans perdre de vue qu’il s’agit toujours d’un match d’exhibition.

« En tant qu’athlète, vous ne voulez pas perdre le match, a déclaré Son, mais le plus important, je pense, c’est que les deux camps restent en bonne santé et ne se blessent pas. Je pense que c’est le plus important. Nous voulons rendre cela aussi amusant et aussi divertissant que possible. Nous ne voulons pas nous blesser, mais nous voulons quand même gagner ce match. »