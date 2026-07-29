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Ryan Tolmich

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« Nous voulons rendre cela aussi amusant que possible » : le MLS All-Star Game a-t-il encore de l’importance ? Son Heung-Min, Thomas Muller et des stars de la ligue se prononcent sur le débat

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MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Jeux d'amitié des clubs

Tous les sports se posent des questions similaires au sujet de leurs matches des étoiles, mais cette semaine, il est question de quelque chose de plus grand pour la MLS

CHARLOTTE -- Compte tenu de sa place dans le paysage mondial du football, la MLS est régulièrement confrontée à des défis que ne connaît aucune autre ligue. Son dilemme autour du All-Star Game, en revanche, est plus familier. L’intérêt pour ce type d’événements s’est émoussé dans le sport américain, et la MLS fait tout son possible pour aller à contre-courant.

C’est pour cela que la ligue a ajouté de nouveaux ingrédients à cet événement estival. Le Skills Challenge est pensé pour être amusant, un moment de compétition légère entre stars. Le format du match en lui-même, qui voit les All-Stars de la MLS affronter leurs homologues de Liga MX, apporte un peu plus de compétition.

Et pourtant, la question demeure : est-ce que cela compte vraiment ?

Là encore, ce n’est pas une question propre à la MLS, mais bien un sujet auquel la ligue est confrontée chaque année. La NBA, malgré toutes ses stars, peine à susciter de l’intérêt pour son All-Star Game malgré des changements de format portés par de grands noms comme LeBron James, Anthony Edwards et Victor Wembanyama. Le Pro Bowl de la NFL est pratiquement à l’arrêt depuis près d’une décennie. Et depuis des années, la MLB tente de faire de son All-Star Game un événement plus important, en y ajoutant de véritables implications pour les play-offs afin d’inciter les joueurs à faire des efforts.

Pour une ligue comme la MLS, cet événement est plus qu’un simple match : c’est un temps fort. C’est un moment du calendrier où les personnes les plus importantes de la ligue, joueurs comme dirigeants, se retrouvent en un même lieu. C’est un actif commercialisable auprès des sponsors. Plus que tout, c’est quelque chose d’unique, un pont entre le sport américain et le football mondial qui, à parts égales, distingue et unit.

Malgré tout cela, sa valeur reste sujette à débat, une discussion intensifiée lors des deux dernières éditions par l’absence de Lionel Messi, la plus grande star de la MLS et le joueur de football le plus célèbre au monde. Avec ou sans Messi, la ligue doit décider de ce que le All-Star Game doit devenir, et de la place qu’il doit occuper dans un calendrier de plus en plus chargé.

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    L’honneur d’être une All-Star

    Lorsque Steven Moreira est arrivé en MLS en 2021, son premier objectif était de devenir All-Star. Il l’a déjà fait deux fois.

    « Je voulais voir à quoi ça ressemblait », a confié le défenseur du Columbus Crew à GOAL. « Parce que j’adore la NBA et c’était fou. Je viens de France, donc tous mes anciens coéquipiers, quand ils ont vu que j’étais All-Star, ils se sont dit : “Putain, c’est fou !” Ce que fait la ligue et tout le reste, ils adorent vraiment le concept. Même moi, j’adore vraiment le concept. »

    Moreira n’est pas le seul. Même certaines des plus grandes stars du football considèrent comme un honneur le fait d’être récompensées par une sélection au All-Star Game. Thomas Muller a tout gagné, absolument tout ce qu’il est possible de gagner. Son Heung-Min a lui aussi connu son lot de réussites. Et, cette semaine, les deux sont à Charlotte pour représenter leurs ligues et leurs clubs. Ils se représentent aussi eux-mêmes, et ils le font en savourant une réussite qui, de l’extérieur, semble assez insignifiante à l’échelle des choses.

    « Être appelé pour le All-Star Game, je pense que tout le monde veut participer à ce genre d’événements », a déclaré Son. « C’est une superbe expérience d’être ici avec de grands joueurs, de grands noms, et j’ai hâte d’y être. »

    Pour des joueurs comme Son, le All-Star Game est avant tout un moment de plaisir. C’est l’occasion de passer du temps avec des joueurs comme Muller, Tim Ream et Ashley Westwood, de vieux rivaux devenus temporairement coéquipiers. Il y a une vraie joie à jouer aux côtés de joueurs que l’on a toujours affrontés, et une vraie excitation à l’idée de découvrir les personnes derrière les compétiteurs qui vous ont toujours rendu la vie difficile.

    Ce match a toutefois une signification différente pour les jeunes joueurs. Pour des étoiles montantes comme Zavier Gozo, Julian Hall et Lucas Herrington, c’est une rare opportunité de jouer aux côtés de leurs idoles.

    « Ça semble bizarre, mais ça me rappelle quand j’avais 17 ou 18 ans, vous voyez ? », explique Son. « Ils sont probablement un peu nerveux, mais c’est une expérience incroyable. Je pense qu’ils ont l’occasion d’apprendre, de parler avec nous et de jouer avec nous. Je pense que c’est un grand honneur.

    « Et puis, je dis toujours que l’âge n’est qu’un chiffre, donc je pense qu’ils méritent d’être ici. Nous, en tant qu’athlètes, sommes heureux de les avoir avec nous et, de mon côté aussi, je suis très heureux de jouer avec ces jeunes gars. Moi aussi, j’apprends quelque chose de ces jeunes et de la nouvelle génération. »

    Pendant que Son passe du temps avec des générations aussi bien jeunes qu’anciennes, des réunions et des discussions se tiennent en coulisses et changent la trajectoire de la ligue.

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    L’importance en dehors du terrain

    Il y a quelques moments dans le calendrier où il est facile de réunir un groupe de milliardaires. Le All-Star Game de la MLS est l’un de ces moments. Alors que l’attention du monde extérieur se porte sur le match, les personnes qui déterminent l’orientation de la ligue se réunissent dans la ville hôte pour prendre des décisions dont les répercussions vont bien au-delà de la semaine du All-Star.

    Mercredi, The Athletic a rapporté que le conseil des gouverneurs de la MLS se réunira mercredi à Charlotte. Cette réunion comprendra une proposition du comité sportif et de compétition qui pourrait remanier les formats de construction des effectifs de la ligue. Pour cette raison, les moments les plus importants de la semaine du All-Star ne se dérouleront pas sur le terrain, mais dans les halls d’hôtel et les salles de conférence, pendant que l’avenir de la MLS se décidera.

    Parallèlement, la semaine du All-Star est aussi un moment crucial pour le présent. Chacun des sponsors corporatifs de la MLS a un type d’implication dans la semaine du All-Star, qui constitue à la fois un actif commercial majeur pour la ligue et un point d’expérience/de rencontre pour les sponsors actuels ou potentiels.

    Ainsi, si le match en lui-même est la partie que les gens regardent, il est, d’une certaine manière, presque secondaire. Plus que tout, ce match est un prétexte pour se réunir et prendre des décisions qui comptent bien, bien davantage.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    Rivalité contre logique

    En vérité, le match est aussi quelque peu secondaire pour les joueurs. Après un été de Coupe du monde chargé, les stars de la MLS ont joué le week-end dernier, et elles rejoueront encore le week-end à venir.

    Samedi dernier, le Columbus Crew et le FC Cincinnati se sont accrochés dans le tunnel après le match et, cette semaine, Moreira et Max Arfsten enfilent la tenue aux côtés d’Evander. Ce samedi, l’entraîneur de l’équipe MLS All-Star, Dean Smith, dirigera Charlotte FC contre le Chicago Fire quelques jours seulement après avoir coaché Philip Zinckernagel. Les vrais matches, bien sûr, comptent davantage.

    Quand on prend aussi en compte la situation de la Coupe du monde, tout cela débouche sur une période chaotique pour les joueurs, avec des déplacements loin d’être idéaux. Il y a aussi l’éléphant au milieu de la pièce : la programmation de cette année, en particulier, a privé l’événement de certaines des plus grandes stars de la ligue. Lionel Messi et Rodrigo De Paul ne sont pas revenus après leurs obligations en Coupe du monde, tandis que Sebastian Berhalter et Hugo Cuypers ne sont plus des joueurs de MLS.

    L’absence de Messi, bien sûr, enlève énormément d’éclat à un événement qui, pour beaucoup, représente plutôt une contrainte.

    « Évidemment, si je suis honnête, le calendrier était un peu fou parce qu’on avait beaucoup trop de matches et caser ce match dans ce calendrier, je pense que c’était un peu fou, a déclaré Son. Mais regardez, cette expérience est énorme pour tout le monde. Thomas et moi, nous prenons un peu d’âge, mais je pense que cette expérience est spéciale. Peu importe l’âge que vous avez, nous sommes tous enthousiastes et nous sommes tous heureux d’être ici, et nous voulons rendre ce match aussi spécial que possible. »

    Pour y parvenir, la ligue a modifié le format. Plutôt que d’affronter des puissances européennes en présaison, les MLS All-Stars se mesurent désormais à une sélection des meilleurs joueurs de Liga MX.

    « Quand vous faites venir les clubs anglais ici, ils sont en pleine présaison donc ils ne le prennent pas au sérieux, a déclaré Ashley Westwood, capitaine de Charlotte FC et ancien de Burnley. Pour eux, c’est juste une séance d’entraînement. Affronter la Liga MX rend cela plus compétitif. Nous représentons la MLS, nous représentons l’Amérique, et nous voulons gagner. »

    Comme le dit Westwood, ce format est une tentative de s’appuyer sur la rivalité entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cela fait aussi partie de la relation continue entre les deux ligues, qui cherchent à s’aider mutuellement à progresser sur la scène mondiale.

    « La rivalité part du sommet et se répercute à tous les niveaux, a déclaré Tim Ream, capitaine de l’USMNT. Je ne pense pas qu’on puisse dire autrement. Ça commence tout en haut. Ça commence au niveau des ligues. Ça descend jusqu’aux équipes. Ça va jusqu’aux joueurs. Ça touche aux liens familiaux. C’est tout, non ?

    « C’est une rivalité tellement importante que, qu’il s’agisse d’un All-Star Game ou non, un camp veut prendre le dessus sur l’autre. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Je pense que c’est simplement le fait d’être des compétiteurs et d’être si proches. Il s’agit de savoir qui peut tirer le meilleur de lui-même et prendre le dessus sur son adversaire. »

    Cela vaut même pour ceux qui n’ont aucun lien direct avec cette rivalité. Les joueurs n’atteignent pas ce niveau sans esprit de compétition, et cela a été évident tout au long de la semaine. Que ce soit lors du Skills Challenge ou pendant le match lui-même, chacun veut prouver qu’il a sa place parmi les meilleurs, sans perdre de vue qu’il s’agit toujours d’un match d’exhibition.

    « En tant qu’athlète, vous ne voulez pas perdre le match, a déclaré Son, mais le plus important, je pense, c’est que les deux camps restent en bonne santé et ne se blessent pas. Je pense que c’est le plus important. Nous voulons rendre cela aussi amusant et aussi divertissant que possible. Nous ne voulons pas nous blesser, mais nous voulons quand même gagner ce match. »

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    De quoi se réjouir

    En raison de la météo, le Skills Challenge a connu son lot de difficultés. Pourtant, après une longue interruption due à la pluie, le spectacle a repris. Les mascottes sont revenues sur le terrain, tout comme les joueurs. Des célébrités ont longé la touche. Les épreuves se sont poursuivies.

    Et les rires aussi. Pour les joueurs, ce sont les meilleurs moments de cette semaine.

    « On peut simplement profiter », dit Moreira. « Oui, on peut souffler, profiter et simplement rire. C'est un moment vraiment sympa, et c'est cool parce qu'on est tellement concentrés qu'on n'a pas le temps de se détendre et de profiter. Là, on profite juste du moment avec tout le monde. C'est parfait. »

    La MLS espère que d'autres en profitent aussi. Cet événement est censé être une vitrine, qui a attiré l'attention grâce à la présence de stars comme Muller et Son alignés l'un à côté de l'autre. Peut-être que quelqu'un regarde pour voir ces deux-là et découvre Evander. Peut-être que quelqu'un voit Gozo ou Hall pour la première fois. Peut-être qu'un enfant peut rencontrer un joueur qu'il n'aurait jamais pu approcher autrement, et en devenir fan pour toujours.

    « C'est un grand événement d'avoir tous ces noms ici pour jouer pour la MLS », a déclaré Westwood, « mais je pense que la MLS, de manière générale, fait déjà cela. Elle attire l'attention dans le sillage de la Coupe du monde. Elle fait quelque chose de formidable. Vous voyez combien de personnes sont ici aujourd'hui et hier. C'est phénoménal, donc elle fait un travail remarquable. Elle est reconnue dans le monde entier. Nous avons ici des talents de tout premier plan. Évidemment, [Robert] Lewandowski vient aussi de nous rejoindre. Les joueurs veulent être ici, et c'est le signe du chemin parcouru par le championnat. »

    Peut-être que Lewandowski sera dans l'équipe l'année prochaine. Peut-être que Messi y sera aussi. Beaucoup de choses vont changer d'ici le prochain All-Star Game, en particulier avec la ligue qui disputera une saison sprint en 2027 avant un changement de calendrier pour s'aligner sur le calendrier actuel de l'Europe.

    Alors, est-ce que cela compte ? Le match en lui-même, peut-être pas autant que la MLS le souhaiterait. La semaine qui l'entoure, en revanche, compte toujours. Cela reste un honneur pour les joueurs, une vitrine pour les supporters et les sponsors, et une rare opportunité pour les décideurs de la ligue de se réunir en un seul endroit. Le score sera peut-être oublié presque immédiatement, mais l'événement remplit une fonction qui va bien au-delà.

    Les débats vont continuer, comme c'est le cas autour de chaque All-Star Game. Mais tant que les joueurs voudront y être, que les supporters y trouveront quelque chose qui vaut la peine d'être regardé, et que la MLS pourra utiliser cette semaine pour continuer à avancer, le All-Star Game gardera sa place dans le sport américain comme dans la culture du football américain.

    « Beaucoup de joueurs du championnat veulent être ici », dit Moreira, « donc il faut en profiter, les représenter, et simplement savourer le moment. Vous voyez ces autres gars, et vous pouvez passer tellement de temps ensemble, donc c'est agréable de les voir en dehors.

    « Tout ce qui est marketing, j'ai le sentiment que la ligue mérite bien, bien plus. Tout le monde ici donne simplement le meilleur de lui-même pour placer la ligue au sommet du monde. »


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