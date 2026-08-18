S'exprimant auprès de Sky Sports lors d'un événement de lancement avant vendredi, Mikel Arteta a exposé sa vision. « C'est assurément l'ambition du club et des propriétaires d'être le meilleur club du monde », a-t-il déclaré.

« Pour y parvenir, il faut les meilleures installations, le meilleur stade, les meilleurs supporters, et il faut le meilleur effectif ainsi que les meilleurs joueurs du monde. Ce sont eux qui vous font gagner des matches de football et ceux qui peuvent être décisifs quand cela compte. C'est ce que nous essayons de construire avec les joueurs que nous avons actuellement, et avec les joueurs que nous voulons recruter pour faire la différence pour Arsenal. »