Getty Images Sport
Traduit par
« Nous voulons être le meilleur club du monde » : Mikel Arteta expose la vision ultime d'Arsenal sur le marché des transferts pour une domination totale
Arsenal vise une domination mondiale
S'exprimant auprès de Sky Sports lors d'un événement de lancement avant vendredi, Mikel Arteta a exposé sa vision. « C'est assurément l'ambition du club et des propriétaires d'être le meilleur club du monde », a-t-il déclaré.
« Pour y parvenir, il faut les meilleures installations, le meilleur stade, les meilleurs supporters, et il faut le meilleur effectif ainsi que les meilleurs joueurs du monde. Ce sont eux qui vous font gagner des matches de football et ceux qui peuvent être décisifs quand cela compte. C'est ce que nous essayons de construire avec les joueurs que nous avons actuellement, et avec les joueurs que nous voulons recruter pour faire la différence pour Arsenal. »
- Getty Images Sport
Arteta voit du feu chez ses joueurs
Arsenal aborde la saison en tant que favori après une victoire 3-0 contre Manchester City lors du Community Shield dimanche. Arteta assume cette pression. « Je pense que cela fait partie de notre industrie, et c'est très bien comme ça », a-t-il expliqué.
« Pour moi, c'est quand je regarde mes joueurs dans les yeux et que je vois ce feu, ce désir et cette volonté de s'améliorer chaque jour. C'est la seule chose qui m'importe. » À propos de la défense du titre, il a ajouté : « C'est une opportunité qui se présente à nous, et nous sommes très conscients de ce qu'il faudra pour y parvenir. Mais je ressens l'ambition, je ressens le désir, et je ressens au sein de l'équipe la capacité et la conviction que nous pouvons le faire. »
Arsenal à l’affût d’opportunités de transfert de premier plan
Arsenal a dépensé 143,5 M£ pour quatre recrues estivales, mais le directeur général Richard Garlick insiste sur le fait que le club ne va pas rester immobile. En quête de renforts de tout premier plan, Garlick a déclaré : « Par le passé, nous avons ciblé des joueurs qui pouvaient peut-être aider à étoffer l'effectif ou à nous amener à un certain niveau, mais maintenant nous luttons tout en haut, et nous devons faire venir des joueurs qui vont vraiment faire bouger les lignes. »
Reconnaissant l'immense difficulté d'améliorer un effectif qui a remporté la Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions, il a ajouté : « Nous pêchons probablement dans un vivier plus restreint de joueurs de qualité, et cela signifie qu'il est difficile d'attirer ces joueurs qui vont faire avancer Arsenal. »
- (C)Getty Images
Quelle est la suite pour Arsenal ?
Arsenal lancera la défense de son titre contre Coventry vendredi soir. Alors que le mercato entre dans ses deux dernières semaines, Arteta et Garlick continueront de scruter le marché à la recherche de talents d’élite. Si la bonne opportunité se présente, le club est parfaitement positionné pour passer à l’action, en veillant à ce que son effectif reste pleinement armé pour décrocher deux titres de champion consécutifs.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles