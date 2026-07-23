« Nous voulons être l’Argentine, nous voulons être l’Espagne » – Plongée dans le plan de l’U.S. Soccer destiné à révolutionner la formation des jeunes et à mettre fin au « pay-to-play »

ATLANTA — « Pour moi, tout commence là-bas. »

Arsène Wenger se redresse sur sa chaise, en bout de table, et pointe du doigt vers l’extérieur. À travers la fenêtre, on distingue les terrains qui entourent le nouveau siège de la Fédération américaine de football, le Centre national d’entraînement Arthur M. Blank. Une pelouse verte et soignée s’étend sous le soleil estival. Sur ces terrains, affirme Wenger, les possibilités sont infinies.

En cette journée estivale, Wenger, l’ancien entraîneur légendaire d’Arsenal et actuel responsable du développement mondial du football à la FIFA, effectue une visite guidée des lieux, entouré de représentants de l’instance internationale et des dirigeants de la Fédération américaine. Il apprécie ce qu’il voit et souligne la fonctionnalité des installations plutôt que leur simple aspect esthétique. « Ce n’est pas de la frime », affirme-t-il.

Pourtant, l’inauguration d’un centre d’entraînement de plusieurs millions de dollars n’est que la partie émergée de l’iceberg. On ne résout pas les problèmes techniques en multipliant les terrains. Une salle de sport ultramoderne ne fait pas disparaître les problèmes liés au « pay-to-play ». On ne remporte pas une Coupe du monde avec des bâtiments, et on ne forme pas non plus les meilleurs footballeurs du monde grâce à eux.

C’est pourquoi Wenger est assis en bout de table, aux côtés des dirigeants de la Fédération américaine de football, pour discuter des prochaines étapes du football américain. Ce sont ces étapes qui feront la différence. Si ce nouveau centre offre un foyer au football américain, il n’est guère plus qu’un poste de commandement pour une bataille plus vaste, une bataille qui devra désormais se poursuivre dans chaque communauté américaine si ce sport veut un jour atteindre le niveau dont Wenger est convaincu qu’il est capable.

« Je sens qu’il y a une volonté sincère de s’attaquer aux vrais problèmes », déclare l’icône française. « Je ne serais pas ici si je ne le ressentais pas. Nous ne pouvons pas garantir le succès, mais ils veulent vraiment faire bouger les choses, et c’est pourquoi je me suis engagé. C’est pourquoi je crois que vous avez une chance. »

Assis de part et d’autre de Wenger se trouvent le PDG de la Fédération américaine, JT Batson, et le directeur des opérations, Dan Helfrich. C’est à eux qu’il revient désormais de mettre en œuvre les actions décisives. Pendant des années, la Coupe du monde 2026 a servi de boussole au football américain. L’événement est désormais achevé, laissant le ballon à une question cruciale : et après ?

« La Coupe du monde 2026 a été un succès incroyable et a fondamentalement changé la trajectoire de ce sport aux États-Unis », déclare Batson. « Quand on repense aux années 1994, 1996 et 1999, et à cette période de cinq ans qui a marqué le début d’une ère du football dans ce pays, nous avons le sentiment d’être à un mois du début de la prochaine période de cinq ans, qui s’étendra de cet été à LA 28, en passant par la Coupe du monde féminine de 2031, afin de garantir à terme que les États-Unis comptent parmi les grandes nations du football mondial. »

Il ajoute : « Nous voulons être comme l’Argentine, comme l’Espagne, en lice pour une finale. Que faut-il mettre en œuvre pour y parvenir ? »

La réponse est simple : il faut que les choses changent. Malgré un parcours plein d’entrain lors de la phase de poules cet été, l’équipe nationale masculine américaine a montré qu’elle avait encore un ou deux niveaux de retard sur l’élite du football. L’équipe nationale féminine américaine fait toujours partie de cette élite, mais l’écart continue de se réduire à mesure que le reste du monde progresse.

Reste à définir la nature exacte de cette transformation. Pour Helfrich, la Coupe du monde a joué le rôle de catalyseur, offrant à la fédération une vision plus claire de la marche à suivre.

« Avant tout, il est clair que nous avons besoin d’un plan global », déclare le directeur des opérations.

Selon lui, ce plan doit améliorer l’accès au football et son coût, harmoniser le système de formation des jeunes et rehausser le niveau d’encadrement. Les ambitions de la fédération sont considérables : faire du football le sport n° 1 dans toutes les communautés américaines, permettre aux femmes de continuer à remporter des Coupes du monde et aider les hommes à devenir systématiquement compétitifs sur cette scène.

« La recette est là », affirme-t-il. « Nous devons simplement faire preuve de rigueur et de clarté dans sa mise en œuvre. »

Reste à définir les ingrédients précis de cette formule, même si une certitude demeure : elle devra porter une empreinte résolument américaine.