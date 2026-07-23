Goal.com
En direct€50
USMNT future GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Nous voulons être l’Argentine, nous voulons être l’Espagne » – Plongée dans le plan de l’U.S. Soccer destiné à révolutionner la formation des jeunes et à mettre fin au « pay-to-play »

Analysis
États-Unis
Etats-Unis

Alors que le rideau se ferme sur la Coupe du monde 2026, la fédération se pose une nouvelle question : et maintenant ?

ATLANTA — « Pour moi, tout commence là-bas. »

Arsène Wenger se redresse sur sa chaise, en bout de table, et pointe du doigt vers l’extérieur. À travers la fenêtre, on distingue les terrains qui entourent le nouveau siège de la Fédération américaine de football, le Centre national d’entraînement Arthur M. Blank. Une pelouse verte et soignée s’étend sous le soleil estival. Sur ces terrains, affirme Wenger, les possibilités sont infinies.

En cette journée estivale, Wenger, l’ancien entraîneur légendaire d’Arsenal et actuel responsable du développement mondial du football à la FIFA, effectue une visite guidée des lieux, entouré de représentants de l’instance internationale et des dirigeants de la Fédération américaine. Il apprécie ce qu’il voit et souligne la fonctionnalité des installations plutôt que leur simple aspect esthétique. « Ce n’est pas de la frime », affirme-t-il.

Pourtant, l’inauguration d’un centre d’entraînement de plusieurs millions de dollars n’est que la partie émergée de l’iceberg. On ne résout pas les problèmes techniques en multipliant les terrains. Une salle de sport ultramoderne ne fait pas disparaître les problèmes liés au « pay-to-play ». On ne remporte pas une Coupe du monde avec des bâtiments, et on ne forme pas non plus les meilleurs footballeurs du monde grâce à eux.

C’est pourquoi Wenger est assis en bout de table, aux côtés des dirigeants de la Fédération américaine de football, pour discuter des prochaines étapes du football américain. Ce sont ces étapes qui feront la différence. Si ce nouveau centre offre un foyer au football américain, il n’est guère plus qu’un poste de commandement pour une bataille plus vaste, une bataille qui devra désormais se poursuivre dans chaque communauté américaine si ce sport veut un jour atteindre le niveau dont Wenger est convaincu qu’il est capable.

« Je sens qu’il y a une volonté sincère de s’attaquer aux vrais problèmes », déclare l’icône française. « Je ne serais pas ici si je ne le ressentais pas. Nous ne pouvons pas garantir le succès, mais ils veulent vraiment faire bouger les choses, et c’est pourquoi je me suis engagé. C’est pourquoi je crois que vous avez une chance. »

Assis de part et d’autre de Wenger se trouvent le PDG de la Fédération américaine, JT Batson, et le directeur des opérations, Dan Helfrich. C’est à eux qu’il revient désormais de mettre en œuvre les actions décisives. Pendant des années, la Coupe du monde 2026 a servi de boussole au football américain. L’événement est désormais achevé, laissant le ballon à une question cruciale : et après ?

« La Coupe du monde 2026 a été un succès incroyable et a fondamentalement changé la trajectoire de ce sport aux États-Unis », déclare Batson. « Quand on repense aux années 1994, 1996 et 1999, et à cette période de cinq ans qui a marqué le début d’une ère du football dans ce pays, nous avons le sentiment d’être à un mois du début de la prochaine période de cinq ans, qui s’étendra de cet été à LA 28, en passant par la Coupe du monde féminine de 2031, afin de garantir à terme que les États-Unis comptent parmi les grandes nations du football mondial. »

Il ajoute : « Nous voulons être comme l’Argentine, comme l’Espagne, en lice pour une finale. Que faut-il mettre en œuvre pour y parvenir ? »

La réponse est simple : il faut que les choses changent. Malgré un parcours plein d’entrain lors de la phase de poules cet été, l’équipe nationale masculine américaine a montré qu’elle avait encore un ou deux niveaux de retard sur l’élite du football. L’équipe nationale féminine américaine fait toujours partie de cette élite, mais l’écart continue de se réduire à mesure que le reste du monde progresse.

Reste à définir la nature exacte de cette transformation. Pour Helfrich, la Coupe du monde a joué le rôle de catalyseur, offrant à la fédération une vision plus claire de la marche à suivre.

« Avant tout, il est clair que nous avons besoin d’un plan global », déclare le directeur des opérations.

Selon lui, ce plan doit améliorer l’accès au football et son coût, harmoniser le système de formation des jeunes et rehausser le niveau d’encadrement. Les ambitions de la fédération sont considérables : faire du football le sport n° 1 dans toutes les communautés américaines, permettre aux femmes de continuer à remporter des Coupes du monde et aider les hommes à devenir systématiquement compétitifs sur cette scène.

« La recette est là », affirme-t-il. « Nous devons simplement faire preuve de rigueur et de clarté dans sa mise en œuvre. »

Reste à définir les ingrédients précis de cette formule, même si une certitude demeure : elle devra porter une empreinte résolument américaine.

  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    « Un plan américain »

    Lorsque Wenger s’est plongé dans le football américain, on lui a rapidement rappelé pourquoi ce sport reste un défi dans ce pays : il ne recoupe pas les autres disciplines.

    Les Américains évoluent avec les mains, explique-t-il. Les compétences sont transférables : un lanceur de baseball devient facilement un quarter back, et le geste se transpose aussi au basket. La plupart des athlètes passent d’un sport à l’autre avec aisance.

    Mais il n’existe pas de passerelle vers le football. Si la formation ne débute pas très tôt, le développement devient quasi impossible.

    « On ne peut pas commencer à 14 ans et devenir un joueur international », explique Wenger. « Dans d’autres sports collectifs, c’est possible, mais en football, il faut commencer très jeune. Les pieds doivent être éduqués dès cinq, six ou sept ans, et c’est pourquoi la détection des talents est si importante. C’est pourquoi nous voulons couvrir l’ensemble du pays et donner une chance à tout le monde. »

    Il explique que la progression d’un joueur repose d’abord sur une relation solide avec le ballon. Ensuite, le joueur apprend à lire les déplacements, le positionnement et les besoins de ses coéquipiers, puis à intégrer progressivement l’analyse des adversaires, la perception de l’espace et la prise de décision. La priorité, surtout pour les 5-12 ans, est de développer des capacités techniques et une véritable affinité avec le ballon ; la culture football se construira naturellement sur ces fondations.

    « C’est ce que nous voulons réaliser ensemble », déclare Wenger.

    Sur le plan culturel, certes, il reste du travail. Mais le processus a commencé il y a des années. La Major League Soccer a un peu plus de 30 ans. La Premier League et la Ligue des champions figurent parmi les événements sportifs les plus regardés aux États-Unis. La dernière finale de la Coupe du monde a battu des records d’audience télévisée, tout comme les matchs de l’équipe nationale américaine (USMNT) avant elle. L’intérêt ne cesse de croître, encore faut-il le canaliser via un véritable parcours.

    Cette stratégie ne peut pas calquer celle des autres nations. L’Angleterre compte des clubs dans chaque ville, dont 17 rien qu’à Londres. Cela représente 17 centres de formation professionnels dotés des infrastructures et des ressources nécessaires pour développer les talents, le tout dans une seule ville. Une telle densité est tout simplement impossible aux États-Unis. Il en va de même pour les programmes mis en place par des pays comme l’Argentine, la Norvège ou l’Espagne. Ce qui fonctionne dans un pays ne s’applique pas forcément ailleurs, surtout dans un territoire aussi vaste et capitaliste que les États-Unis.

    « Un projet doit être un projet américain », affirme Batson. « Nous pouvons bien sûr tirer des enseignements du reste du monde, ce que nous avons fait, mais pour y parvenir, nous devons en fin de compte tirer parti de ce que nous savons être nos atouts dans ce pays. »

    M. Batson cite d’autres sports en exemple. L’argent des contribuables a rendu le basket-ball plus accessible en installant des terrains dans les communautés à travers tout le pays. Chaque école et chaque parc semble disposer d’un panier et, comme pour le football, cela signifie qu’il suffit d’un ballon pour jouer. Parallèlement, les collectivités locales à travers tout le pays consacrent d’importantes ressources publiques au football américain au lycée, notamment à des installations pouvant coûter des dizaines de millions de dollars.

    « Imaginez le nombre d’académies de formation que l’on pourrait créer avec une telle somme », ajoute M. Batson.

    Le problème a toujours été que le monde du football était trop fragmenté. Il y avait trop d’acteurs, trop de parcours, trop d’idées et, surtout, trop de personnes ayant trop à gagner financièrement. Le grand défi consiste donc à simplifier tout cela.

    « Une partie du plan doit consister à mieux harmoniser toutes les dimensions du football chez les jeunes », explique Helfrich.

    Il précise que la Fédération américaine de football est en pourparlers avancés avec l’ensemble des parties prenantes du football junior – des structures d’État et régionales aux instances nationales et aux ligues professionnelles – afin de définir un parcours plus cohérent pour les garçons et les filles au niveau local et régional.

    « Nous avons clairement indiqué que le parcours de formation aux États-Unis est trop fragmenté et pas assez clair pour les joueurs et leurs familles », ajoute-t-il. « Nous faisons des progrès dans ce domaine.

    « Lorsque ce projet se concrétisera… vous constaterez les avantages d’une plus grande clarté, ainsi que les avantages en termes de coûts et d’accessibilité financière, car nous disposerons d’un système mieux harmonisé. »

    Batson et Helfrich partagent les mêmes priorités. Les Jeux olympiques figurent évidemment en tête de liste, tout comme les Coupes du monde des jeunes, qui offrent aux adolescents leur première chance de briller au plus haut niveau. Mais, comme le souligne Wenger, le vrai déclic doit intervenir bien avant : il faut agir dès le niveau local, bien avant que les joueurs ne franchissent les portes du centre d’Atlanta.

    • Publicité
  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    Impliquer les communautés

    Dès l’élimination de l’équipe nationale masculine des États-Unis, le débat récurrent sur le « pay-to-play » a resurgi. Batson, familier de cette critique, a toutefois senti cette fois une différence notable.

    « Ayant grandi dans le système américain, je connais bien ce débat », explique-t-il. « Mais cette fois, j’ai senti que le message avait vraiment touché un public beaucoup plus large dans ce pays, qui se demande : “Comment faire pour gagner ?” »

    Il ajoute : « Mon téléphone n’a pas cessé de sonner depuis le début : d’anciens joueurs, certains de nos anciens entraîneurs et des personnalités très en vue de tout le pays m’ont tous contacté pour me demander : “Comment puis-je aider ?”… C’est nouveau. C’est cette capacité à mobiliser ces ressources et cette conviction à grande échelle qui me donne confiance dans notre capacité à réussir ici. »

    Alors, comment cela va-t-il se passer ? Selon Helfrich, ce n’est pas en réorganisant les systèmes actuels. Non, la Fédération américaine sait qu’il faudra en démanteler certaines parties pour les reconstruire en quelque chose de totalement nouveau. L’ancien système ne peut pas être conservé, car il ne fonctionne pas.

    « Nous ne cherchons pas à rendre le système actuel plus abordable », précise-t-il. « Nous essayons de créer un nouveau système que nous rendrons ensuite très abordable ; c’est donc une distinction vraiment importante. »

    Tous les acteurs s’accordent à dire que l’exécution sera plus ardue que l’annonce. Le projet exigera une coordination à plusieurs niveaux, une coopération entre clubs de jeunes, clubs professionnels, centres de formation, universités, lycées, pouvoirs publics, mécènes et, bien sûr, la Fédération américaine. Il faudra aussi améliorer l’encadrement à tous les échelons. Surtout, il faudra une adhésion totale : chaque maillon doit se mobiliser pour le bien commun.

    M. Batson a rappelé que la réussite exigeait avant tout des investissements, soulignant que les équipes qui vont le plus loin dans les compétitions internationales proviennent généralement de fédérations bien dotées en ressources, capables d’offrir un accès, des opportunités et un encadrement de qualité. Elles bénéficient également du soutien des pouvoirs publics, des collectivités locales et des clubs professionnels qui convergent vers un objectif commun.

    « Je pense que c’est l’opportunité qui s’offre à nous à l’issue de cet été », explique-t-il. « Le football naît et se gagne en fin de compte dans chaque communauté du pays ; comment pouvons-nous donc nous assurer que, dans chaque communauté, le football soit accessible ?

    Comment concrétiser tous nos espoirs et nos rêves ? »

    Concrétiser ces espoirs et ces rêves est désormais la mission de Wenger, qui a déjà observé cette approche réussir à petite échelle et est convaincu qu’elle peut aussi fonctionner à plus grande échelle.

  • 아르센 벵거 Arsene WengerGetty Images

    Les exemples de Wenger

    Wenger a récemment rencontré Adam Silver, le commissaire de la NBA, à Vancouver. Lors de cet entretien, Silver a souligné que les huit derniers MVP de la ligue étaient tous nés à l’étranger. Ce n’est pas un hasard.

    « Pourquoi ? C’est là la vraie question », affirme Wenger. « C’est grâce à la formation en Europe. Nous avons pris en main la formation en Europe en créant des académies. Quand j’étais enfant, aucun joueur européen ne pouvait rêver de jouer en NBA. Aujourd’hui, nous rêvons tous de rejoindre la NBA parce que la formation est bien organisée en Europe. Tout repose simplement sur la formation. »

    Wenger insiste : la formation est clé. L’essor du basket européen repose sur un réseau d’académies centralisé qui assure un développement cohérent des joueurs, contrairement au modèle américain, éclaté entre écoles, équipes AAU, entraîneurs privés et autres programmes, une fragmentation qui rappelle celle du football junior aux États-Unis.

    On évoque souvent la « culture » dans le football américain, mais la culture, sans formation, ne mène à rien, tranche Wenger. Des millions d’enfants pratiquent peut-être ce sport, comme aux États-Unis, mais reçoivent-ils un enseignement de qualité ? Progressent-ils réellement ? Disposerent-ils des ressources et de l’encadrement nécessaires pour exploiter pleinement leur talent ?

    « Pourquoi un pays réussirait-il mieux qu’un autre ? », demande-t-il. « Nous savons, en analysant la situation mondiale, que tout repose uniquement sur l’éducation. »

    En tant que responsable du développement mondial du football à la FIFA, une partie du travail de Wenger consiste à trouver des moyens de former les populations du monde entier, en particulier là où les besoins sont les plus grands. Il cite un exemple récent en Tanzanie comme l’un des plus gratifiants. Il y a trois ans, la FIFA a contribué à l’ouverture du Centre technique de Kigamboni, destiné à servir de pôle local pour les initiatives footballistiques du pays.

    « Trois ans plus tard, ils ont disputé la finale du championnat d’Afrique des moins de 17 ans », explique Wenger, « et [quatre] joueurs de leur équipe figuraient dans l’équipe type du tournoi. Avant que nous n’ouvrions cette académie, la Tanzanie n’aurait jamais osé rêver d’atteindre une finale africaine face à l’ensemble de ces 54 pays. Nous savons que cela fonctionne, et nous savons que cela tient à la qualité du travail et à la qualité du développement. »

    Cela dit, les défis tanzaniens diffèrent de ceux rencontrés aux États-Unis. La Tanzanie manquait de ressources et d’infrastructures pour structurer un programme de formation. Les États-Unis disposent déjà de moyens financiers, d’installations et d’une participation considérables ; leur principal défi consiste à organiser ces ressources en un système cohérent. Cette tâche est rendue encore plus difficile par la taille et la population du pays.

    « Le plus gros problème, c’est la taille du pays », explique Wenger. « Nous le constatons souvent, car nous avons ouvert un centre de formation en Inde. L’Inde compte 1,4 milliard d’habitants, et nous avons un seul centre de formation avec 25 joueurs, mais il faut bien commencer quelque part. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • usmnt Getty Images

    La phase d’attente

    Wenger a assisté à l’émergence des centres de formation en France. En 1973, alors qu’il entame à peine sa carrière professionnelle, la Charte du football professionnel français est adoptée ; elle impose à tous les clubs professionnels hexagonaux de doter leurs structures d’un centre de formation.

    « J’ai participé à l’ouverture des premiers centres de formation en France, et cela a pris dix ans », se souvient-il. « En 73, les premiers centres de formation ont ouvert leurs portes en France. En 84, la France a remporté le Championnat d’Europe. Nous aurions peut-être pu y parvenir plus tôt, car en 82, l’équipe aurait pu remporter la Coupe du monde, mais cela prend quelques années, et il faut faire preuve de constance. »

    Wenger souligne que la détection des talents est souvent négligée : elle exige des recruteurs formés, capables d’offrir des opportunités régulières aux jeunes joueurs et de reconnaître leur potentiel à long terme plutôt que de se limiter à leurs performances immédiates.

    « Ce n’est pas facile à mettre en place dans tous les pays », ajoute-t-il.

    Cela dit, Wenger affirme qu’il existe des repères clairs et une recette, si l’on peut dire. Bien que chaque pays fonctionne différemment, il y a suffisamment de similitudes entre eux pour identifier ce qui définit la réussite.

    « En analysant le football mondial, nous avons constaté que les 20 meilleurs pays du classement FIFA étaient ceux qui disposaient du meilleur niveau de détection des talents, de programmes de formation variés, de bons entraîneurs et de compétitions de qualité », explique la légende française. « Tels étaient les quatre ingrédients communs aux 20 meilleurs pays. »

    Wenger affirme que le lieu de naissance ne prédit pas le potentiel d’un joueur ; ce qui compte, c’est le nombre d’opportunités et la qualité de l’encadrement. Il espère voir les premiers résultats tangibles de ce plan global d’ici cinq à six ans.

    La patience s’impose : le plan de l’U.S. Soccer a besoin de temps pour porter ses fruits, de même que la réforme du système « pay-to-play ». La MLS et la MLS NEXT Pro doivent continuer à renforcer leurs filières de formation, tandis que l’USL et la NWSL doivent développer les leurs. Former un nombre suffisant d’entraîneurs qualifiés capables de préparer les joueurs au niveau supérieur prendra également plusieurs années. Le temps est sans doute l’ingrédient le plus crucial de ce plan – et celui que le public est le moins disposé à accorder.

    « Les gens sont prêts à assumer leur responsabilité individuelle pour progresser », déclare Wenger. « Ici, on ressent une pression pour gagner. On veut gagner. Il y a une culture et une soif de victoire. Les bons ingrédients sont bien là. »

    La prochaine phase du football américain dépendra de la manière dont les responsables de l’U.S. Soccer sauront utiliser ces ingrédients. La Coupe du monde est terminée, cet objectif central n’est donc plus d’actualité. S’agira-t-il d’un événement ponctuel ou d’un point de départ ? Dans trente ans, quand nous regarderons en arrière, dans quelle mesure les choses auront-elles changé, et ces changements auront-ils rapproché les États-Unis de ce qu’ils souhaitent devenir en tant que nation du football ?

    « Nous partageons tous la conviction que les meilleurs jours du football américain sont encore devant nous », déclare Batson, « et nous sommes ravis de pouvoir avoir un impact sur le football à tous les niveaux et dans chaque communauté. Si l’on repense à cet été, il a inspiré des millions et des millions de personnes à aimer notre sport. »

    Il revient désormais à la Fédération américaine de transformer cette vague d’enthousiasme en un système de formation capable de produire des équipes capables de remporter la Coupe du monde.