Le PDG de la Fédération américaine de football, JT Batson, est également revenu sur la décision de Banks et, plus généralement, sur la recherche de binationaux. Ces démarches, a expliqué Batson, sont rarement simples, mais l’objectif reste toujours le même : disposer d’un programme composé de joueurs passionnés par l’USMNT.

« Nous voulons des joueurs qui veulent représenter leur pays et représenter U.S. Soccer, et notre travail consiste à leur offrir la meilleure plateforme pour le faire », a déclaré Batson. « Nous savons qu’il y a des millions d’enfants qui se réveillent chaque jour dans ce pays en rêvant de jouer pour leur équipe nationale, et notre travail est de créer un environnement dans lequel ils peuvent s’épanouir. »

« Je sais que, où que vous viviez dans le monde, si vous voulez représenter les États-Unis, si vous voulez tout donner, et si vous êtes assez bon pour jouer, alors nous vous voulons. Notre travail est de créer un environnement qui nous permette de repérer ces joueurs, de pouvoir les intégrer aux équipes nationales de jeunes, de pouvoir leur offrir des opportunités de jouer au plus haut niveau chez les jeunes et, au final, espérons-le, de représenter leur pays. »



