Getty Images Sport
Traduit par
« Nous voulons des joueurs sans aucun doute » : Mauricio Pochettino accepte la décision de Noahkai Banks de choisir l’Allemagne, tandis que le sélectionneur de l’USMNT réclame un engagement à « 200 % » de la part des joueurs
- Nordphoto
La décision de Banks
Banks a officialisé vendredi son engagement avec l’Allemagne, en déposant un changement d’association unique pour rejoindre les Espoirs allemands lors de cette trêve internationale. Le dépôt de ce changement lui garantit qu’il ne pourra pas poursuivre avec l’USMNT, qu’il avait rejoint pour un stage avec les seniors en 2025 après avoir représenté les États-Unis chez les jeunes.
La décision du jeune défenseur de représenter l’Allemagne est un coup dur pour l’USMNT, qui est clairement en train de renouveler son poste de défenseur central. Pochettino dit comprendre, toutefois, et accepte de perdre un joueur qui n’a jamais été totalement engagé à jouer pour les États-Unis.
- Getty Images
Ce qu’a dit Pochettino
« Il nous a appelés, a déclaré Pochettino. Il a dit : “J’ai décidé d’opter pour l’Allemagne”. Oui, c’est une situation que nous devons gérer. Nous voulons des joueurs qui montrent leur engagement, mais l’engagement, ce n’est pas 50 %, c’est 200 %.
« Il a été honnête parce qu’à chaque fois que nous l’avons contacté avec la possibilité de nous rejoindre, il a dit : “Non, j’hésite encore, je ne sais pas si je veux choisir les États-Unis ou l’Allemagne”. Il a été honnête et nous voulons des joueurs qui n’ont aucun doute. Nous voulons des joueurs qui s’engagent et qui meurent d’envie de jouer pour l’écusson et pour nous. »
- Getty Images Sport
Batson donne son avis
Le PDG de la Fédération américaine de football, JT Batson, est également revenu sur la décision de Banks et, plus généralement, sur la recherche de binationaux. Ces démarches, a expliqué Batson, sont rarement simples, mais l’objectif reste toujours le même : disposer d’un programme composé de joueurs passionnés par l’USMNT.
« Nous voulons des joueurs qui veulent représenter leur pays et représenter U.S. Soccer, et notre travail consiste à leur offrir la meilleure plateforme pour le faire », a déclaré Batson. « Nous savons qu’il y a des millions d’enfants qui se réveillent chaque jour dans ce pays en rêvant de jouer pour leur équipe nationale, et notre travail est de créer un environnement dans lequel ils peuvent s’épanouir. »
« Je sais que, où que vous viviez dans le monde, si vous voulez représenter les États-Unis, si vous voulez tout donner, et si vous êtes assez bon pour jouer, alors nous vous voulons. Notre travail est de créer un environnement qui nous permette de repérer ces joueurs, de pouvoir les intégrer aux équipes nationales de jeunes, de pouvoir leur offrir des opportunités de jouer au plus haut niveau chez les jeunes et, au final, espérons-le, de représenter leur pays. »
- Getty
Que se passe-t-il ensuite ?
Désormais officiellement sans Banks, l’USMNT abordera la prochaine fenêtre internationale avec un groupe de 28 joueurs comprenant huit adolescents, emmené par la pépite montante Cavan Sullivan. Les États-Unis affronteront le Pérou pour ouvrir cette fenêtre internationale avant de se mesurer au Chili, au Mexique et au Canada au cours de cette série de quatre matches.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles