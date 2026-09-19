Le jeune Banks, d’Augsbourg, a officiellement choisi de représenter l’Allemagne sur la scène internationale, ce qui constitue un coup dur pour l’USMNT. Le défenseur de 19 ans a récemment déposé un changement unique d’association afin de rejoindre les Espoirs allemands.

Né à Honolulu d’un père américain et d’une mère allemande, Banks a passé l’essentiel de son enfance en Europe. Il a auparavant représenté les États-Unis chez les jeunes et a même été convoqué avec les seniors pour des matches amicaux contre la Corée du Sud et le Japon en septembre 2025. Cependant, le très prometteur défenseur central n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe première des États-Unis. Sa décision met fin à une longue tentative du sélectionneur de l’USMNT, Pochettino.