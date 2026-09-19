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Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images
Yosua Arya
Traduit par

« Nous voulons des joueurs qui n’ont aucun doute » : Mauricio Pochettino répond alors que Noahkai Banks snobe l’USMNT pour représenter l’Allemagne

M. Pochettino
N. Banks
États-Unis
Allemagne

Mauricio Pochettino a livré un message fort sur l’engagement des joueurs après que le jeune défenseur Noahkai Banks a choisi de représenter l’Allemagne plutôt que les États-Unis. Le sélectionneur des États-Unis a salué l’honnêteté du joueur de 19 ans, mais a insisté sur le fait qu’il ne veut que des joueurs désespérés à l’idée de porter le maillot.

  • Banks a fait son choix de sélection nationale

    Le jeune Banks, d’Augsbourg, a officiellement choisi de représenter l’Allemagne sur la scène internationale, ce qui constitue un coup dur pour l’USMNT. Le défenseur de 19 ans a récemment déposé un changement unique d’association afin de rejoindre les Espoirs allemands.

    Né à Honolulu d’un père américain et d’une mère allemande, Banks a passé l’essentiel de son enfance en Europe. Il a auparavant représenté les États-Unis chez les jeunes et a même été convoqué avec les seniors pour des matches amicaux contre la Corée du Sud et le Japon en septembre 2025. Cependant, le très prometteur défenseur central n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe première des États-Unis. Sa décision met fin à une longue tentative du sélectionneur de l’USMNT, Pochettino.

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  • Noahkai Banks, AugsburgGetty

    Pochettino exige un engagement total

    Pochettino a révélé que Banks l'avait personnellement appelé pour lui confirmer sa décision finale. Si l'entraîneur argentin a apprécié la transparence du jeune joueur, il a souligné l'importance d'un dévouement absolu envers l'équipe nationale.

    « Oui, il nous a appelés. Il a dit : “Je décide d'opter pour l'Allemagne” », a expliqué Pochettino, cité par CBS Sports. « C'est une situation que nous devons gérer. Nous voulons des joueurs qui montrent de l'engagement, mais l'engagement, ce n'est pas 50 %. C'est 200 %, mais c'est bien.

    « Il a été honnête parce qu'à chaque fois que nous l'avons contacté avec la possibilité de nous rejoindre, il disait : “Non, j'hésite encore. Je ne sais pas si je veux choisir les États-Unis ou l'Allemagne”, et il a été honnête. »

  • Aucun joueur n’est plus grand que l’écusson

    L’USMNT traverse actuellement un changement de génération, et Pochettino est déterminé à construire un groupe entièrement dévoué à la cause. Il a livré un rappel passionné de l’honneur que représente le fait de porter les couleurs des États-Unis.

    « Nous voulons des joueurs sans le moindre doute, a déclaré Pochettino. Nous voulons des joueurs engagés et qui brûlent d’envie de jouer pour le maillot et pour nous, et c’est la chose la plus importante. Bien sûr, c’est quelque chose que nous devons gérer parce que nous sommes dans un pays où cela arrive souvent, mais je pense que cette organisation est si forte.

    « U.S. Soccer est une organisation qui est au-dessus de n’importe quel joueur, de n’importe quel nom, de n’importe quel binational et je pense que le plus important, c’est que le joueur n’ait aucun doute quand il nous rejoint, qu’il n’y ait aucun doute sur le fait qu’il veut mourir pour cette opportunité. »

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    À la recherche de la prochaine génération de stars

    Avec Banks qui n’est plus une option, Pochettino s’est rapidement remis à évaluer son vivier de talents évoluant sur le territoire national. Vendredi, il a assisté au derby de New York aux côtés de l’ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola.

    Le sélectionneur des États-Unis a vu les Red Bulls de New York s’imposer 1-0 contre le New York City FC. Il a observé de près Matt Freese, de NYCFC, qui était le gardien titulaire des États-Unis lors de la Coupe du monde.

    Surtout, Pochettino a également supervisé les adolescents de RBNY Julian Hall et Adri Mehmeti, qui n’ont encore aucune sélection. Tous deux très prometteurs, ils possèdent la double nationalité, ce qui signifie que la Fédération américaine sera désireuse de s’assurer leur allégeance avant que des nations rivales ne passent à l’action.

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