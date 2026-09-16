Après une prestation autoritaire au Select Car Leasing Stadium, l'entraîneur a clairement affiché l'ambition de son équipe d'aller loin dans cette compétition cette saison. Andrews a déclaré : « Nous l’avons prise très au sérieux au tour précédent et nous l’avons encore fait ce soir. C’est une compétition importante pour nous, nous voulons aller aussi loin que possible. Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire. Nous allons l’aborder avec le plus d’ambition possible. »