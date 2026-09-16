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« Nous voulons aller aussi loin que possible » : Keith Andrews affiche clairement les ambitions de Brentford pour remporter un trophée après une victoire difficile contre Reading en Carabao Cup
Brentford se qualifie pour le quatrième tour
Wilson a ouvert le score dès la troisième minute avant que Carvalho ne double l’avantage dans le temps additionnel de la première période, les deux buts ayant été servis par Dango Ouattara. Paudie O'Connor a réduit l’écart de la tête en seconde période pour offrir une fin de match tendue, mais les visiteurs ont tenu bon. La victoire 2-1 à l’extérieur a assuré à l’équipe d’Andrews sa qualification sans encombre pour le quatrième tour.
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Andrews vise la qualification en coupe
Après une prestation autoritaire au Select Car Leasing Stadium, l'entraîneur a clairement affiché l'ambition de son équipe d'aller loin dans cette compétition cette saison. Andrews a déclaré : « Nous l’avons prise très au sérieux au tour précédent et nous l’avons encore fait ce soir. C’est une compétition importante pour nous, nous voulons aller aussi loin que possible. Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire. Nous allons l’aborder avec le plus d’ambition possible. »
Une performance dominante met en lumière la profondeur de l’effectif
La soirée s’est révélée particulièrement mémorable pour Carvalho, qui a marqué son retour après une blessure au ligament croisé contractée en novembre 2025 par une finition clinique. Brentford a largement plus dominé que le score ne le laisse penser, en contrôlant 70,9 % de la possession et en cumulant 3,21 buts attendus (xG). Mikkel Damsgaard a dicté les débats avec quatre occasions créées dans le dernier tiers, tandis qu’Igor Thiago a apporté un supplément de poids offensif en sortant du banc.
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Les prochains adversaires en coupe se profilent
Éliminé au stade des quarts de finale lors des deux saisons précédentes, Brentford découvrira son prochain adversaire lors du tirage au sort du quatrième tour mercredi soir. Cette dynamique en coupe offre un tremplin essentiel au club londonien pour maintenir sa régularité sur les fronts du championnat national et de la coupe. Andrews espérera que le retour de joueurs clés après blessure permettra de préserver une profondeur d’effectif cruciale avant une liste de matches chargée.
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