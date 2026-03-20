« Nous voulions jouer » : Luis de la Fuente prend la défense de l'Espagne après la débâcle de la Finalissima, alors que l'Argentine pointe du doigt la RFEF

La RFEF était prête à organiser le match à Doha, et De la Fuente a révélé que les préparatifs étaient bien avancés avant que tout ne tombe à l'eau. L'Argentine et la CONMEBOL ont pointé du doigt l'UEFA et leurs homologues espagnols, mais De la Fuente n'était pas d'accord. Lors d'une conférence de presse avant la trêve internationale, il a tenté de clarifier les informations contradictoires.

« Vous savez tous que mon intention était de disputer la Finalissima. Je l’ai toujours dit. Jouer contre l’Argentine, remporter un titre : tant moi-même que la RFEF étions prêts à disputer ce match », a-t-il déclaré. « On ne peut pas jouer à deux si l’un des deux ne le veut pas, et nous, nous voulions jouer. Je l’ai toujours dit. »

De la Fuente a également précisé que la Finalissima était considérée comme bien plus qu’un simple événement de prestige. « C’était un match unique. Nous voulions le remporter avec les joueurs capables de nous donner une chance de nous qualifier pour la Coupe du monde. Nous ne nous sommes pas retrouvés depuis novembre. Pour nous, il était important de saisir cette opportunité », a-t-il ajouté.