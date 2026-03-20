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« Nous voulions jouer » : Luis de la Fuente prend la défense de l'Espagne après la débâcle de la Finalissima, alors que l'Argentine pointe du doigt la RFEF
De la Fuente fait le point sur la confusion autour de la Finalissima
La RFEF était prête à organiser le match à Doha, et De la Fuente a révélé que les préparatifs étaient bien avancés avant que tout ne tombe à l'eau. L'Argentine et la CONMEBOL ont pointé du doigt l'UEFA et leurs homologues espagnols, mais De la Fuente n'était pas d'accord. Lors d'une conférence de presse avant la trêve internationale, il a tenté de clarifier les informations contradictoires.
« Vous savez tous que mon intention était de disputer la Finalissima. Je l’ai toujours dit. Jouer contre l’Argentine, remporter un titre : tant moi-même que la RFEF étions prêts à disputer ce match », a-t-il déclaré. « On ne peut pas jouer à deux si l’un des deux ne le veut pas, et nous, nous voulions jouer. Je l’ai toujours dit. »
De la Fuente a également précisé que la Finalissima était considérée comme bien plus qu’un simple événement de prestige. « C’était un match unique. Nous voulions le remporter avec les joueurs capables de nous donner une chance de nous qualifier pour la Coupe du monde. Nous ne nous sommes pas retrouvés depuis novembre. Pour nous, il était important de saisir cette opportunité », a-t-il ajouté.
- Getty Images Sport
La planification de Doha était déjà bien avancée
De la Fuente a révélé que l'Espagne avait élaboré des plans détaillés pour le match, quel que soit le lieu, Doha ayant été retenue comme site avant que la rencontre ne soit finalement annulée. L'idée selon laquelle la RFEF ne se serait pas pleinement engagée a suscité une réaction de mécontentement de la part de l'Espagnol.
« Tout était prévu pour jouer à Doha. Nous avons légèrement modifié le plan, mais pas beaucoup. Mais nous voulions jouer à Doha, à Buenos Aires », a-t-il déclaré. Le match avait suscité beaucoup d'enthousiasme de part et d'autre, la confrontation entre les champions d'Europe et les champions du monde présentant un attrait évident en tant que dernière mise au point avant le tournoi de cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Les projets de l'Espagne ne sont pas affectés
Lorsqu'on lui a demandé si l'annulation du match contre l'Argentine avait modifié sa sélection pour les prochains matchs amicaux, De la Fuente a donné une réponse très laconique.
« Je sais ce que nous avons fait. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Quoi qu'il en soit, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont très bons », a-t-il déclaré.
- (C)Getty images
Retour sur la Coupe du monde
Malgré la frustration persistante liée à la « Finalissima », De la Fuente tenait à recentrer l'attention sur la tâche immédiate qui l'attend. L'Espagne figure parmi les favoris de la Coupe du monde de cet été, après avoir remporté l'Euro 2024 grâce à un style de jeu largement considéré comme le plus spectaculaire du football international, et il n'a aucune envie de s'attarder sur ce qui aurait pu être.
« Nous jouons déjà la Coupe du monde lundi », a-t-il déclaré.
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