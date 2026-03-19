« Nous venons d'un petit village de pêcheurs du nord de la Norvège » : Bodø/Glimt, la révélation de la Ligue des champions, dévoile un tout nouveau maillot très spécial

Ce maillot est notamment mis en avant dans le cadre d'une campagne vidéo mondiale comprenant des images tournées à Rio de Janeiro (Brésil), Tokyo (Japon) et Amsterdam (Pays-Bas). L'objectif est d'illustrer la popularité mondiale grandissante de Bodø/Glimt, renforcée par ses récents succès en Ligue des champions, et de montrer les nouveaux fans et admirateurs que le club compte désormais à travers le monde.

« Nous venons d’une petite ville de pêcheurs du nord de la Norvège, mais de plus en plus de personnes à travers le monde suivent Bodø/Glimt », a déclaré le capitaine Patrick Berg dans la vidéo. « Nous sommes fiers de les compter désormais parmi nous. »

Grâce à un excellent sprint final lors de la phase de groupes, Bodö/Glimt a créé la surprise en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lors des trois dernières journées, les Norvégiens ont enchaîné un match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund avec des victoires sensationnelles contre Manchester City (3-1) et l'Atlético Madrid (2-1). Ils ont ainsi réussi à se hisser à la 23e place et se sont qualifiés pour les barrages.

C'est là que Bodø/Glimt a créé une nouvelle sensation en éliminant l'Inter Milan, finaliste de l'année dernière, grâce à deux victoires (3-1 et 2-1). En huitièmes de finale, après une victoire 3-0 à l’aller contre le Sporting Lisbonne, tout semblait indiquer une qualification pour le quatuor final européen – mais le match retour au Portugal s’est soldé mardi par une défaite 0-5 après prolongation, et Jens Petter Hauge et ses coéquipiers ont donc finalement été éliminés.

Bodø/Glimt a néanmoins écrit une page d'histoire. Le nouveau maillot est destiné à la saison 2026 qui vient de débuter et qui, contrairement à la plupart des autres ligues européennes, se déroule en Norvège au cours de l'année civile. En raison de ses engagements sur la scène internationale, Bodø/Glimt n'a pas encore fait son entrée en lice et n'a pas joué lors de la première journée de championnat le week-end dernier. Le premier match de championnat du club, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, est désormais prévu début avril contre le Kristiansund BK.



