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« Nous trouverons un moyen de jouer différemment » : Lionel Scaloni esquisse l'évolution tactique de l'Argentine alors que l'après-Lionel Messi commence
La vie après la légende
L’Argentine entrera sur le terrain sans son iconique numéro 10 alors que Scaloni se prépare à ouvrir un nouveau chapitre. L’Albiceleste affronte la Bolivie en match amical mercredi, pour ce qui marquera son premier test de l’après-Messi.
Messi a annoncé sa retraite internationale fin août. Toutefois, le joueur de 39 ans fera officiellement ses adieux lors d’un match d’hommage contre le Bénin au Monumental la semaine prochaine. D’ici là, le célèbre maillot reste sans titulaire. Scaloni n’est pas pressé de désigner un successeur au meilleur buteur de l’histoire du pays.
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Laisser le numéro vacant
Scaloni a confirmé lors d'une conférence de presse à Cordoba que le maillot légendaire serait temporairement retiré. Le sélectionneur veut attendre que le capitaine se soit officiellement retiré.
« Nous ne sommes pas obligés de l'attribuer pour ces matches, donc nous ne le donnerons à personne jusqu'au match d'adieu de Leo », a déclaré Scaloni, cité par ESPN. « L'idée est que quelqu'un finisse par le reprendre, étant donné à quel point il est spécial de le porter. Nous n'avons simplement pas encore décidé qui. »
Trouver un nouvel équilibre tactique
Remplacer un homme qui a inscrit 125 buts en sélection est un défi immense, et Scaloni admet que l’équipe doit évoluer. Si la philosophie de base restera la même, le sélectionneur est prêt à tester de nouvelles solutions offensives.
« Nous trouverons une façon de jouer différemment », a ajouté le sélectionneur. « C’est à cela que servent ces matches, à expérimenter. Cela dit, notre style de base repose toujours sur la maîtrise du ballon. À partir de là, nous verrons comment nous adapter. »
- AFP
De nouveaux visages entrent en scène
Si une grande partie de l’équipe qui s’est inclinée de justesse 1-0 face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde sera présente, de nouveaux visages émergent. Des joueurs comme Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro et Valentín Barco devraient avoir l’occasion de jouer pendant cette trêve internationale.
L’Argentine doit maintenant disputer un match amical contre la Bolivie, puis une rencontre face au Burkina Faso dimanche. Elle rentrera ensuite à Buenos Aires le 7 octobre. Là, tout le pays se rassemblera pour faire un dernier adieu, chargé d’émotion, à son plus grand joueur de tous les temps.
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