L’Argentine entrera sur le terrain sans son iconique numéro 10 alors que Scaloni se prépare à ouvrir un nouveau chapitre. L’Albiceleste affronte la Bolivie en match amical mercredi, pour ce qui marquera son premier test de l’après-Messi.

Messi a annoncé sa retraite internationale fin août. Toutefois, le joueur de 39 ans fera officiellement ses adieux lors d’un match d’hommage contre le Bénin au Monumental la semaine prochaine. D’ici là, le célèbre maillot reste sans titulaire. Scaloni n’est pas pressé de désigner un successeur au meilleur buteur de l’histoire du pays.