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« Nous sommes vraiment ravis ! » - Amad Diallo affirme que Michael Carrick est « l'homme de la situation » pour occuper le poste d'entraîneur titulaire de Manchester United
Carrick change le destin du club
Carrick s'est imposé comme un candidat sérieux pour prendre les rênes de Manchester United à long terme après avoir redressé la barre. Initialement nommé jusqu'à la fin de la saison, l'entraîneur de 44 ans a orchestré une série impressionnante. En 10 matches de Premier League sous sa direction, le club a enregistré sept victoires, deux nuls et une seule défaite. Cette forme a propulsé l'équipe en position de force pour la qualification en Ligue des champions. Le club a choisi de prendre son temps après le départ d'Amorim, mais l'impact de l'entraîneur par intérim rend difficile toute recherche d'un remplaçant.
Amad met en avant l'ADN de United
Depuis le stage de préparation à Dublin, Amad s'est montré très élogieux quant à l'ambiance positive instaurée par l'entraîneur par intérim. L'international ivoirien a souligné à quel point une vision claire avait motivé le vestiaire durant cette période mouvementée. Reflétant parfaitement l'ambiance et le titre de l'article, l'ailier a déclaré : « Évidemment, ce n'est pas à nous, les joueurs, de décider, mais il a été formidable, il a fait énormément pour l'équipe. Il a beaucoup d'expérience, il connaît le club et en a l'ADN. Nous pensons que c'est l'homme de la situation. Nous sommes vraiment ravis de ce qu'il accomplit en ce moment. »
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Le soutien de ses coéquipiers
Même s'il reconnaît que la décision finale revient aux dirigeants d'Old Trafford, l'attaquant estime que l'ancien milieu de terrain possède les qualités exceptionnelles nécessaires pour ramener le club au sommet. Ce sentiment semble partagé par l'ensemble d'une équipe qui semble bien plus soudée depuis le changement d'entraîneur.
« Depuis son arrivée, il a clairement fait savoir à tout le monde qu’il voulait gagner, qu’il voulait se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, et il a travaillé avec chaque joueur. Il s’en sort très bien et nous sommes vraiment heureux de l’avoir comme entraîneur », a ajouté Amad. « Parfois, ce genre d’entraîneur peut ramener le club là où il doit être. D’un point de vue personnel, c’est l’homme de la situation, mais ce ne sont pas les joueurs qui décident. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Manchester United ?
À l'horizon, le club doit disputer une série de matchs décisifs pour assurer sa place parmi les quatre premiers. Actuellement troisième du classement avec 55 points après 31 rencontres, il ne devance Aston Villa que d'un seul point. La course à la Ligue des champions se poursuit avec la réception de Leeds le 13 avril, suivie d'un déplacement difficile à Chelsea le 18 avril. La fin de saison comprendra également des affrontements majeurs à domicile contre Brentford le 27 avril et Liverpool le 3 mai. Pour consolider sa position, l'entraîneur devra surmonter ce calendrier difficile et terminer la saison en force.