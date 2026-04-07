« Nous sommes vraiment ravis ! » - Amad Diallo affirme que Michael Carrick est « l'homme de la situation » pour occuper le poste d'entraîneur titulaire de Manchester United

Même s'il reconnaît que la décision finale revient aux dirigeants d'Old Trafford, l'attaquant estime que l'ancien milieu de terrain possède les qualités exceptionnelles nécessaires pour ramener le club au sommet. Ce sentiment semble partagé par l'ensemble d'une équipe qui semble bien plus soudée depuis le changement d'entraîneur.

« Depuis son arrivée, il a clairement fait savoir à tout le monde qu’il voulait gagner, qu’il voulait se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, et il a travaillé avec chaque joueur. Il s’en sort très bien et nous sommes vraiment heureux de l’avoir comme entraîneur », a ajouté Amad. « Parfois, ce genre d’entraîneur peut ramener le club là où il doit être. D’un point de vue personnel, c’est l’homme de la situation, mais ce ne sont pas les joueurs qui décident. »