Le sacre de l’Espagne comme championne du monde a été terni par la controverse, la tension des 120 minutes exténuantes de la finale se répercutant sur le protocole d’après-match. Alors que les joueurs espagnols attendaient de soulever le trophée, plusieurs Argentins ont tourné le dos à la scène au moment précis où les champions recevaient la coupe des mains des officiels, un geste qui a immédiatement attiré l’attention du monde entier.

Ce camouflet a suscité un malaise palpable au sein de la délégation espagnole, d’autant plus que les joueurs ibériques avaient auparavant formé une haie d’honneur pour saluer la deuxième place de l’Argentine. Un geste qui n’a pas échappé aux supporters présents dans le stade ni aux millions de téléspectateurs à travers le monde.