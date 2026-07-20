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« Nous sommes un exemple » : Dani Olmo tacle les « valeurs » argentines après que l'Albiceleste a tourné le dos à la célébration du titre espagnol suivant la finale mouvementée de la Coupe du monde
Un geste controversé éclipse la cérémonie de remise des trophées
Le sacre de l’Espagne comme championne du monde a été terni par la controverse, la tension des 120 minutes exténuantes de la finale se répercutant sur le protocole d’après-match. Alors que les joueurs espagnols attendaient de soulever le trophée, plusieurs Argentins ont tourné le dos à la scène au moment précis où les champions recevaient la coupe des mains des officiels, un geste qui a immédiatement attiré l’attention du monde entier.
Ce camouflet a suscité un malaise palpable au sein de la délégation espagnole, d’autant plus que les joueurs ibériques avaient auparavant formé une haie d’honneur pour saluer la deuxième place de l’Argentine. Un geste qui n’a pas échappé aux supporters présents dans le stade ni aux millions de téléspectateurs à travers le monde.
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Olmo réagit vivement au comportement de l'Argentine
Interrogé en zone mixte, Olmo est resté calme mais ferme au sujet du comportement de l’Argentine lors de la cérémonie. « Cela n’a pas d’importance pour nous. Ce qui compte, ce sont les valeurs que l’on souhaite transmettre », a-t-il déclaré, minimisant l’incident tout en réaffirmant son attachement au fair-play et au respect mutuel entre concurrents.
Le milieu de terrain espagnol a ensuite rappelé la responsabilité des sportifs de haut niveau sur une scène internationale : « Nous sommes un exemple pour de nombreuses générations, pour beaucoup de garçons et de filles, et je pense qu’ils devraient eux aussi être un exemple pour tout le monde, et pour le mieux. Pour l’instant, nous allons simplement profiter de ce moment », a-t-il conclu, adressant un message sans équivoque à ses homologues sud-américains.
Des violences d'après-match viennent gâcher la fête
L’incident survenu lors de la remise du trophée n’était que la partie émergée de l’iceberg après une rencontre qui a sombré dans le chaos. À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin que les deux équipes en sont venues aux mains, ternit encore davantage le spectacle. Le milieu de terrain Leandro Paredes a été filmé en train d’étrangler Eric Garcia et de projeter Gavi au sol, valant au joueur de la Roma un carton rouge direct.
Si Lionel Messi a été salué pour son fair-play en serrant la main des vainqueurs, plusieurs de ses coéquipiers, parmi lesquels Nahuel Molina et Enzo Fernández, ont été vivement critiqués. Le comportement agressif de la sélection de Lionel Scaloni a été interprété par beaucoup comme une réaction à la supériorité technique de l’équipe espagnole.
- Getty Images Sport
De lourdes sanctions de la FIFA se profilent
Les altercations survenues après la rencontre entre Paredes et Molina devraient logiquement entraîner de lourdes sanctions disciplinaires de la part de la FIFA. Un nouveau coup dur pour l’Argentine : Enzo, expulsé en fin de match pour deux avertissements, risque à son tour une suspension. Dans un autre registre, Messi n’a toujours pas clarifié son avenir international, même si beaucoup estiment que ce tournoi a marqué ses adieux à la Coupe du monde.
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