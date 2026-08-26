Laporta a rompu le silence sur la tentative du club de recruter Alvarez, en précisant clairement que l’attaquant argentin reste leur priorité absolue avant la fermeture du mercato. Dans un entretien publié mercredi sur les réseaux sociaux de Barcelone, Laporta est revenu sur ce feuilleton en cours, qui a vu les relations entre les deux géants de la Liga se tendre au fil des mois d’été.

L’attaquant de 26 ans est encore sous contrat avec l’Atletico jusqu’en 2030, mais il s’est imposé comme l’un des noms les plus convoités de l’actuel mercato estival, suscitant un intérêt concret de la part de Barcelone, d’Arsenal et du Real Madrid. Cela intervient malgré le souhait publiquement exprimé par l’avant-centre de quitter le Metropolitano dans un entretien accordé à ESPN pendant la Coupe du monde.

Laporta a déclaré : « Avant toute chose, nous avons le plus grand respect pour l’Atletico de Madrid et aussi une estime personnelle pour ses dirigeants, parce que nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Toute cette situation a créé beaucoup de bruit. Cela n’est pas motivé par des actions entreprises par le Barça. Cela est motivé par le fait que l’Atletico nous a dit qu’il ne vendait pas (Alvarez). Cependant, à en juger par ce que nous entendons maintenant (l’Atletico serait ouvert à une vente d’Alvarez à Arsenal), ils essaient de parvenir à des accords avec d’autres clubs. Je veux dire à Enrique Cerezo, avec tout le respect que je lui dois parce que je l’apprécie beaucoup, que le Barça a été à la hauteur des exigences requises dans cette situation, de la même manière que nous le faisons avec les autres clubs. »