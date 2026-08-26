AFP
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« Nous sommes très intéressés » : Laporta envoie un message clair sur Julian Alvarez alors que Barcelone pousse pour recruter la star de l'Atletico
Laporta confirme la poursuite de Barcelone
Laporta a rompu le silence sur la tentative du club de recruter Alvarez, en précisant clairement que l’attaquant argentin reste leur priorité absolue avant la fermeture du mercato. Dans un entretien publié mercredi sur les réseaux sociaux de Barcelone, Laporta est revenu sur ce feuilleton en cours, qui a vu les relations entre les deux géants de la Liga se tendre au fil des mois d’été.
L’attaquant de 26 ans est encore sous contrat avec l’Atletico jusqu’en 2030, mais il s’est imposé comme l’un des noms les plus convoités de l’actuel mercato estival, suscitant un intérêt concret de la part de Barcelone, d’Arsenal et du Real Madrid. Cela intervient malgré le souhait publiquement exprimé par l’avant-centre de quitter le Metropolitano dans un entretien accordé à ESPN pendant la Coupe du monde.
Laporta a déclaré : « Avant toute chose, nous avons le plus grand respect pour l’Atletico de Madrid et aussi une estime personnelle pour ses dirigeants, parce que nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Toute cette situation a créé beaucoup de bruit. Cela n’est pas motivé par des actions entreprises par le Barça. Cela est motivé par le fait que l’Atletico nous a dit qu’il ne vendait pas (Alvarez). Cependant, à en juger par ce que nous entendons maintenant (l’Atletico serait ouvert à une vente d’Alvarez à Arsenal), ils essaient de parvenir à des accords avec d’autres clubs. Je veux dire à Enrique Cerezo, avec tout le respect que je lui dois parce que je l’apprécie beaucoup, que le Barça a été à la hauteur des exigences requises dans cette situation, de la même manière que nous le faisons avec les autres clubs. »
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La tension monte entre rivaux de Liga
La poursuite du joueur de 26 ans n’a pas été sans controverse. En juillet, l’Atlético a signalé Barcelone à la Fédération espagnole de football (RFEF) pour une violation présumée de l’éthique concernant ce qu’il considérait comme une approche inappropriée d’Alvarez. Barcelone a confirmé avoir été informé de la plainte à la fin du mois de juillet, ce qui a conduit la RFEF à ouvrir une enquête interne sur l’affaire.
Laporta a continué d’insister sur ce point, ajoutant : « Cela nous est arrivé lors de ce mercato avec Manchester City, ainsi qu’avec d’autres clubs. Nous les approchons pour voir s’ils veulent vendre l’un de leurs joueurs. Quand ils nous disent qu’ils ne vendent pas, nous laissons tomber. Mais dans ce cas, il y a des circonstances particulières qui ont fait savoir que l’Atletico de Madrid veut vendre le joueur à d’autres clubs. »
Développant davantage la position de Barcelone, le président a réitéré : « Dans ce contexte, notre intérêt et notre offre pour le joueur restent valables jusqu’à la fin du mercato, au cas où l’Atletico de Madrid voudrait vendre le joueur. Nous sommes très intéressés par l’achat de Julian Alvarez. Nous aimerions que notre offre soit acceptée. Nous le disons avec tout le respect dû à l’Atletico de Madrid. Nous voulons qu’ils sachent que, s’ils sont un jour ouverts à la vente du joueur avant la fin du mercato estival, nous serions disposés à l’acheter. »
L’Atlético de Madrid réplique au Barça
L'Atlético de Madrid n'a pas pris à la légère la cour publique faite à sa star, en publiant une réponse cinglante aux dernières avances du Barça. Le club de la capitale a maintenu que le joueur n'était pas à vendre à un rival national direct, quel que soit le montage financier proposé. Cette tension grandissante a été pleinement visible dimanche dernier, quand Alvarez est entré en jeu avec l'Atlético lors du match nul 2-2 contre Villarreal, avant d'être sifflé par une partie du public puis de rentrer directement au vestiaire au coup de sifflet final.
En réponse, l'Atlético a déclaré dans un communiqué : « Le joueur est présenté comme la victime, mais les seules victimes dans l'affaire Julian, c'est nous. Nous avons été lésés à la fois sur le plan financier et sur le plan social. Il y a zéro pour cent de chances que nous le vendions au Barça. Cette situation n'est pas une question d'argent, c'est une question de dignité. Une campagne pleine de mensonges et de demi-vérités a été créée. »
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Le remaniement offensif de Hansi Flick
Pour l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, Alvarez représente la « cible rêvée » pour mener sa nouvelle ligne d'attaque. Le club catalan manque actuellement d'options de très haut niveau en attaque après un été marqué par des départs importants, notamment celui de Robert Lewandowski, parti à l'expiration de son contrat pour rejoindre la franchise de MLS du Chicago Fire, ainsi que le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.
Alvarez a initialement rejoint l'Atletico en provenance de Manchester City en 2024 et s'est montré performant avec régularité, inscrivant 49 buts et délivrant 17 passes décisives en 106 apparitions. Alors que le Real Madrid aurait vu une offre de 150 M€ rejetée plus tôt cet été et qu'Arsenal reste un admirateur de longue date, la volonté du joueur de rejoindre la Catalogne semble être le facteur déterminant.
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