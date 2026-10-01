« Nous sommes très forts pour nous focaliser sur le négatif ! » : Alessandro Bastoni lance un appel à la mobilisation alors que l’Italie prend confiance avant son choc contre la France

Bastoni a exhorté l’Italie à abandonner son état d’esprit négatif avant le choc de Ligue des nations de vendredi contre la France. Le défenseur de l’Inter estime que se débarrasser de ce pessimisme culturel est essentiel pour aider Mancini à reconstruire la confiance du groupe, surtout au moment où la Squadra Azzurra cherche à se remettre de l’amertume liée à son absence lors des trois dernières Coupes du monde et à retrouver la conviction qui l’avait portée vers son sacre à l’Euro 2021.

S’exprimant auprès de Sky Sport Italia au sujet de l’atmosphère actuelle au sein du groupe, Bastoni s’est montré franc sur le travail psychologique mené par le staff. Le défenseur a souligné que, même si l’équipe montre des signes encourageants, le chemin reste long. « Le sélectionneur travaille sur notre estime de nous-mêmes. En Italie, nous sommes très forts pour nous plaindre, nous apitoyer sur notre sort et nous concentrer sur tout ce qui est négatif, mais à mon avis, nous devrions aussi apprendre à dire quand nous avons fait quelque chose de bien. Plus nous le dirons, plus nous commencerons à y croire, donc nous devons travailler là-dessus », a expliqué Bastoni dans le cadre de ses obligations d’avant-match.