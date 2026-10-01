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« Nous sommes très forts pour nous focaliser sur le négatif ! » : Alessandro Bastoni lance un appel à la mobilisation alors que l’Italie prend confiance avant son choc contre la France
Changer l’état d’esprit sous Mancini
Bastoni a exhorté l’Italie à abandonner son état d’esprit négatif avant le choc de Ligue des nations de vendredi contre la France. Le défenseur de l’Inter estime que se débarrasser de ce pessimisme culturel est essentiel pour aider Mancini à reconstruire la confiance du groupe, surtout au moment où la Squadra Azzurra cherche à se remettre de l’amertume liée à son absence lors des trois dernières Coupes du monde et à retrouver la conviction qui l’avait portée vers son sacre à l’Euro 2021.
S’exprimant auprès de Sky Sport Italia au sujet de l’atmosphère actuelle au sein du groupe, Bastoni s’est montré franc sur le travail psychologique mené par le staff. Le défenseur a souligné que, même si l’équipe montre des signes encourageants, le chemin reste long. « Le sélectionneur travaille sur notre estime de nous-mêmes. En Italie, nous sommes très forts pour nous plaindre, nous apitoyer sur notre sort et nous concentrer sur tout ce qui est négatif, mais à mon avis, nous devrions aussi apprendre à dire quand nous avons fait quelque chose de bien. Plus nous le dirons, plus nous commencerons à y croire, donc nous devons travailler là-dessus », a expliqué Bastoni dans le cadre de ses obligations d’avant-match.
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À la recherche de cohérence tactique et d’identité
La campagne de Ligue des nations a jusqu’ici été en dents de scie pour l’Italie, avec une décevante défaite 2-0 à domicile contre la Belgique suivie d’un retentissant succès 4-1 face à la Turquie. De son côté, la France aborde cette rencontre en grande forme après avoir enchaîné deux victoires 1-0 à l’extérieur, contre la Turquie puis la Belgique, lors de ses deux premiers matches.
Le défenseur tient à voir l’équipe maintenir les standards affichés lors de sa victoire la plus récente. « Nous sommes capables de faire entendre notre voix lors d’un match couperet contre n’importe qui, mais nous voulons aussi être constants et faire en sorte que l’Italie ait une identité reconnaissable sur le terrain », a-t-il déclaré. Insistant sur la nécessité de maintenir un niveau d’excellence dans la durée, il a ajouté : « Notre standard doit être celui que nous avons vu lors du match le plus récent. »
Rédemption et responsabilité personnelle
Pour Bastoni, cette trêve internationale représente une occasion de se racheter après une période difficile avec la sélection. Son retour marqué par un but contre la Turquie a constitué sa première apparition avec l’Italie depuis son carton rouge coûteux lors du barrage de la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine.
Revenant sur les séquelles de ce carton rouge, Bastoni a reconnu ressentir une forme d’obligation envers les supporters qui ont souffert des échecs de l’équipe. « Les choses auraient pu être pires pour moi en club, puisque nous avons remporté deux trophées avec l’Inter, donc je considère que c’est une saison positive. Comme je l’ai dit après le match contre la Turquie, il est évident que je me sens redevable envers le peuple italien. Cela a été une nuit très difficile pour moi, mais aussi pour tous ceux qui soutiennent l’Italie. J’ai relevé la tête, pris mes responsabilités et j’étais plus déterminé que jamais à montrer ma vraie valeur », a déclaré le défenseur avec une sincérité visible.
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Se préparer au défi français
Le calendrier à venir reste éprouvant pour l’Italie, avec ce déplacement à Paris suivi d’une réception de la Turquie le 5 octobre. Mancini devrait utiliser toute la profondeur de son effectif pour gérer ces rendez-vous, d’autant qu’une autre double confrontation contre la France et la Belgique se profile en novembre. Bastoni a souligné que les nouveaux visages du groupe ont apporté une énergie rafraîchissante qui a aidé l’équipe à tourner la page sur la forte pression du passé récent. « J’ai vu des personnalités fortes dans l’équipe, elles n’ont pas peur d’essayer quelque chose de nouveau, et cette légèreté est probablement ce dont nous avions besoin », a-t-il observé.
Invité à désigner quelle star de l’effectif français, riche en talents, il aimerait le plus retirer du onze adverse pour faciliter la tâche de l’Italie, Bastoni a jugé l’exercice impossible en raison de l’immense réservoir de talent à la disposition de Zinedine Zidane. « C’est trop difficile, je ne saurais même pas par où commencer ! », a-t-il plaisanté.
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