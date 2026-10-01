S’exprimant sur The Overlap, Neville n’a pas mâché ses mots dans son évaluation des graves dégâts infligés à la réputation mondiale de la compétition. Neville a déclaré : « J’en ai des frissons. C’est glaçant. Il n’y a rien à célébrer. Le football italien a souffert de manière incommensurable au cours des 25 dernières années. Nous avons joué contre la Juventus, nous y avons déjà fait allusion, et nous avions le sentiment à l’époque que quelque chose n’allait pas. Je ne dis pas que cela va arriver à la Premier League, mais nous avons toujours pensé que nous avions une énorme intégrité en Premier League, que nous étions le genre de championnat qui fixe la norme et que ce sont les autres championnats qui ont des scandales de corruption, de fraude, de dopage, de matchs truqués, des scandales d’arbitrage. Cela arrive désormais dans notre pays. Cela arrive désormais dans notre championnat. C’est la plus grande exportation que nous ayons dans notre pays et dans le monde. Si vous faites le tour du monde et que vous parlez, en gros, de Liverpool, de Manchester United, d’Arsenal, vous parlez de la Premier League. Les gens parlent plus de la Premier League que de n’importe quoi d’autre quand vous leur dites d’où vous venez dans le monde. Et en ce moment, nous sommes traînés dans la boue. »