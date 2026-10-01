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« Nous sommes traînés dans la boue » : Gary Neville avertit que le football anglais risque un déclin à l’italienne après un verdict de culpabilité contre Manchester City
Neville craint pour l’intégrité de la Premier League
À la suite de la révélation cette semaine selon laquelle Manchester City a été reconnu coupable de l’ensemble des accusations financières de la Premier League, Gary Neville a fait part de ses vives inquiétudes. La décision a détaillé que le club avait gonflé sa situation financière de plus de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018.
Neville a reconnu que la situation est profondément préoccupante pour le football anglais, établissant immédiatement des comparaisons avec le tristement célèbre scandale du Calciopoli de 2006 qui a secoué l’Italie et entraîné le retrait de titres à la Juventus ainsi que sa relégation. Manchester City continue de nier les allégations.
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Traîné dans la boue
S’exprimant sur The Overlap, Neville n’a pas mâché ses mots dans son évaluation des graves dégâts infligés à la réputation mondiale de la compétition. Neville a déclaré : « J’en ai des frissons. C’est glaçant. Il n’y a rien à célébrer. Le football italien a souffert de manière incommensurable au cours des 25 dernières années. Nous avons joué contre la Juventus, nous y avons déjà fait allusion, et nous avions le sentiment à l’époque que quelque chose n’allait pas. Je ne dis pas que cela va arriver à la Premier League, mais nous avons toujours pensé que nous avions une énorme intégrité en Premier League, que nous étions le genre de championnat qui fixe la norme et que ce sont les autres championnats qui ont des scandales de corruption, de fraude, de dopage, de matchs truqués, des scandales d’arbitrage. Cela arrive désormais dans notre pays. Cela arrive désormais dans notre championnat. C’est la plus grande exportation que nous ayons dans notre pays et dans le monde. Si vous faites le tour du monde et que vous parlez, en gros, de Liverpool, de Manchester United, d’Arsenal, vous parlez de la Premier League. Les gens parlent plus de la Premier League que de n’importe quoi d’autre quand vous leur dites d’où vous venez dans le monde. Et en ce moment, nous sommes traînés dans la boue. »
Demandes pour que les propriétaires soient écartés
Manchester City reste déterminé à faire appel, en insistant sur le fait qu'il possède des preuves irréfutables pour blanchir son nom. Cependant, Neville a rejeté cette défense et a insisté sur le fait que des retraits de points ou le retrait de titres ne suffisent tout simplement pas. À la place, Neville a appelé à la sanction ultime contre la direction.
Neville a ajouté : « La seule sanction qui serait juste serait d'avoir d'énormes conséquences, la plus grande conséquence serait de retirer les propriétaires. C'est la seule conséquence qui, si j'étais Manchester City, m'inquiéterait. Cependant, si vous êtes dans le football et que vous pensez aux conséquences, qu'y a-t-il de plus grave qu'un dopage financier à l'échelle industrielle que nous avons vu et dont ils ont été reconnus coupables ? »
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Que se passe-t-il ensuite pour Manchester City ?
Manchester City a jusqu’à vendredi pour déposer officiellement son appel contre le verdict de culpabilité. Alors que la bataille judiciaire s’intensifie, la Premier League fait face à une pression immense pour rendre une décision définitive et contraignante, qui façonnera à terme l’avenir à long terme et l’intégrité du football anglais.
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