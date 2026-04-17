« Nous sommes tombés les armes à la main » : Jude Bellingham réagit à l’élimination controversée du Real Madrid en Ligue des champions

Sur Instagram, l’international anglais a exprimé sa déception après cette élimination douloureuse. Il a salué le soutien indéfectible des supporters, tout en promettant que des jours meilleurs attendaient le club historique.

Dans un message franc et direct, il a écrit : « Cela n’a pas suffi, mais nous sommes sortis la tête haute. Madridistas, nous savons que nous vous avons déçus, mais nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre soutien. Les bons moments, que vous méritez, reviendront. Il n’y a pas d’autre option que de terminer cette saison le plus fort possible. Hala Madrid. »



