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« Nous sommes tombés les armes à la main » : Jude Bellingham réagit à l’élimination controversée du Real Madrid en Ligue des champions
Déception en Ligue des champions pour les Blancos
Bellingham a dû tirer les enseignements d’une soirée chaotique à l’Allianz Arena. Le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions après une défaite 6-4 sur l’ensemble des deux matchs face au Bayern Munich, s’inclinant 4-3 ce soir-là. Les visiteurs ont connu un effondrement soudain après qu’Eduardo Camavinga a reçu un deuxième carton jaune pour avoir retardé un coup franc en fin de match. Malgré les solides performances d’Arda Güler et de Kylian Mbappé, cette expulsion en fin de match a fait basculer une rencontre très serrée, permettant au club allemand d’en profiter et de mettre fin aux rêves européens des visiteurs.
Bellingham adresse un message émouvant à ses fans
Sur Instagram, l’international anglais a exprimé sa déception après cette élimination douloureuse. Il a salué le soutien indéfectible des supporters, tout en promettant que des jours meilleurs attendaient le club historique.
Dans un message franc et direct, il a écrit : « Cela n’a pas suffi, mais nous sommes sortis la tête haute. Madridistas, nous savons que nous vous avons déçus, mais nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre soutien. Les bons moments, que vous méritez, reviendront. Il n’y a pas d’autre option que de terminer cette saison le plus fort possible. Hala Madrid. »
La saison nationale s’annonce catastrophique.
Cet échec européen aggrave encore une saison déjà désastreuse pour les champions en titre. Ils avaient auparavant perdu la finale de la Supercoupe 3-2 contre Barcelone et avaient été éliminés de la Copa del Rey en huitièmes de finale par Albacete. Plus tôt dans la saison, Xabi Alonso avait quitté son poste d’entraîneur, poussant la direction à nommer Álvaro Arbeloa pour le remplacer. Cependant, l’équipe n’a pas connu d’amélioration notable sous la houlette de l’ancien défenseur. Elle pointe actuellement à neuf points de son grand rival barcelonais dans la course au titre de Liga, avec sept matches à disputer pour sauver l’honneur sur le plan national.
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Quel avenir attend le Real Madrid ?
Le Real Madrid n'a pas le temps de broyer du noir après son élimination en Coupe d'Europe, puisqu'il accueille Alavés mardi. Fortement distancé au classement, le club doit impérativement prendre les trois points pour entretenir ses minces espoirs de titre.