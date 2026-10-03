ZUMA Press Wire
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« Nous sommes sur la bonne voie ! » : Desire Doue révèle le message de Zinedine Zidane dans le vestiaire
Le génie d’Olise réduit à néant alors que la France fait match nul avec l’Italie
L'attaquant français Michael Olise a fait parler sa qualité individuelle pour donner l'avantage aux Bleus lors de leur match nul 1-1 contre l'Italie en Ligue des nations de l'UEFA à Paris. L'ailier du Bayern Munich a enroulé une frappe somptueuse hors de portée de Gianluigi Donnarumma dix minutes après le début de la seconde période pour ouvrir le score.
Cependant, l'égalisation d'Alessandro Bastoni à la 68e minute a privé l'équipe de Zinedine Zidane de la victoire devant un Stade de France à guichets fermés.
Les Bleus comptaient de nouveaux talents offensifs, dont l'attaquant du Paris Saint-Germain Desire Doue.
- Flash Press Agency
Doue révèle les mots encourageants de Zidane dans le vestiaire après le match
S'exprimant devant les journalistes après le match, Doue a fait part de sa déception de ne pas avoir pris les trois points devant ses supporters. Cependant, l'ailier de 21 ans a révélé que Zidane avait rassuré le groupe dans le vestiaire en affirmant que son application tactique restait correcte.
Doue a insisté sur le fait que les joueurs sont pleinement engagés dans la mise en œuvre de la philosophie de l'entraîneur principal.
« Bien sûr, nous sommes un peu déçus du résultat », a déclaré Doue à TF1. « Nous voulions vraiment gagner ce soir ici, au Stade de France, devant nos supporters. Nous n'allons pas pour autant jeter les points positifs. Nous avons appliqué les consignes du coach sur de nombreux aspects. Nous sommes sur la bonne voie, comme il l'a dit dans le vestiaire. »
La jeune attaque française démontre sa progression tactique malgré le match nul
La France a dominé la possession territoriale avec 65 % du ballon, sondant à plusieurs reprises le bloc défensif bas de l'Italie. Olise et Doue ont constamment posé des problèmes sur les ailes, en appliquant le schéma de pressing haute intensité de Zidane.
Malgré le carton rouge tardif de Dayot Upamecano, la France a gardé son sang-froid pour préserver sa série de huit matches sans défaite en phase de groupes de la Ligue des nations.
Doue a souligné que le progrès collectif compte avant tout durant cette phase de reconstruction.
- Getty Images Sport
Les Bleus visent une rédemption immédiate lors du choc parisien de lundi
Doue et Olise tournent leur attention vers le deuxième match à domicile de lundi au Stade de France, alors que la France cherche sa première victoire de cette fenêtre internationale. Les jeunes attaquants visent à convertir leur bon match en un maximum de points.
L’Italie quitte Paris satisfaite de sa prestation défensive.
La France cherche à signer une victoire marquante lundi.
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