« Nous sommes sur la bonne voie ! » : Desire Doue révèle le message de Zinedine Zidane dans le vestiaire

L'attaquant français Michael Olise a fait parler sa qualité individuelle pour donner l'avantage aux Bleus lors de leur match nul 1-1 contre l'Italie en Ligue des nations de l'UEFA à Paris. L'ailier du Bayern Munich a enroulé une frappe somptueuse hors de portée de Gianluigi Donnarumma dix minutes après le début de la seconde période pour ouvrir le score.

Cependant, l'égalisation d'Alessandro Bastoni à la 68e minute a privé l'équipe de Zinedine Zidane de la victoire devant un Stade de France à guichets fermés.

Les Bleus comptaient de nouveaux talents offensifs, dont l'attaquant du Paris Saint-Germain Desire Doue.