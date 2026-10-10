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« Nous sommes quelque chose de spécial ! » - Mikel Arteta salue le caractère d'Arsenal après sa victoire renversante contre Leeds United
Arteta exige un changement d’identité après le faux pas contre Brighton
Arteta était un homme soulagé après avoir vu son Arsenal livrer une prestation résiliente en seconde période pour venir à bout d’un Leeds United discipliné. Arsenal abordait cette rencontre sous une pression importante après une décevante défaite 3-0 contre Brighton avant la trêve internationale, un résultat qui menaçait de faire dérailler sa défense du titre en Premier League. Cependant, le club du nord de Londres a montré l’efficacité clinique exigée d’un champion pour maintenir sa poursuite de Manchester City en tête du classement.
« Avant le match, nous avons parlé de deux choses : le défi qui nous attendait contre une équipe qui n’avait pas perdu en Premier League, et ensuite la nécessité de retrouver notre identité. Nous n’étions pas satisfaits de ce que nous avons fait contre Brighton et aujourd’hui, nous avions l’occasion d’arranger cela. Nous voulions prouver que nous sommes quelque chose de spécial et d’unique », a expliqué Arteta aux journalistes dans son analyse d’après-match. L’Espagnol, qui a récemment engagé son avenir à long terme avec le club, estimait clairement que ses joueurs devaient faire passer un message concernant leur solidité mentale.
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La menace de Leeds et l’éclosion de Justin
Les visiteurs étaient arrivés dans le nord de Londres en restant sur une impressionnante série de cinq matches sans défaite, et ils ont effectivement joué avec la confiance d’une équipe en forme. Leur discipline tactique a été évidente tout au long de la rencontre, eux qui ont évolué dans un bloc bas et ont réussi à museler Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.
La faille a finalement été trouvée dix minutes après le début de la seconde période, lorsque James Justin a profité d’une erreur défensive pour donner l’avantage à Leeds. Ce but a sidéré l’Emirates et laissé Arsenal face à la perspective de deux défaites consécutives en championnat pour la première fois depuis près de deux ans.
« Ils sont très physiques et appliqués dans ce que nous faisons. Nous n’avons pas été efficaces dans certaines très bonnes zones en première période et ils ont continué à courir. C’est incroyable la façon dont ils attaquent la surface. Ils auraient pu nous punir sur un ou deux moments en première période et puis ils l’ont fait. C’est un bon témoignage de ce championnat », a souligné Arteta, reconnaissant la qualité de l’adversaire. La défense d’Arsenal, avec Ezri Konsa à la place de William Saliba, blessé, a eu du mal à contenir les déplacements de Dominic Calvert-Lewin dans la construction de l’ouverture du score.
Leçon magistrale des remplacements relance Arsenal
Mené au score, Arteta a réagi avec détermination en procédant à un triple changement à la 63e minute, ce qui a fondamentalement modifié le cours du match. Les entrées de Jurrien Timber, Viktor Gyokeres et, plus significativement encore, Bruno Guimaraes, ont insufflé un sentiment d’urgence bien nécessaire dans les rangs d’Arsenal. L’impact a été presque immédiat, puisque l’égalisation est venue d’une source inattendue : Riccardo Calafiori a repris de près pour remettre les deux équipes à égalité quelques minutes seulement après ces changements.
Interrogé sur l’impact de son banc, Arteta a déclaré : « Quand vous jouez à 12 h 30 à domicile et que vous êtes mené 1-0, vous devez rétablir beaucoup de choses, et l’énergie en fait partie. Les finisseurs sont entrés et ont fait une grande différence. D’abord, nous avons apporté beaucoup de leadership avec ces trois joueurs. Nous avons amené une menace devant le but et des joueurs capables de gagner des duels, de jouer vers l’avant et de percuter face à ce pressing haut. »
- Getty Images Sport
Le caractère de champion d’Arsenal
L’entraîneur d’Arsenal a réaffirmé sa fierté en déclarant : « Nous devions prouver que nous sommes faits de quelque chose de spécial et d’unique. » Cette victoire permet à Arsenal de rester au contact de Manchester City en tête du classement de Premier League, seulement derrière à la différence de buts. Même si la prestation n’a pas été du grand Arsenal pendant l’intégralité des 90 minutes, le caractère affiché pour revenir après avoir été mené d’un but laisse penser que les champions en titre sont prêts à se battre jusqu’au bout pour défendre leur couronne. Ils vont désormais se tourner vers la Ligue des champions avec une dynamique nationale pleinement retrouvée.
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