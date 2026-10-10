« Nous sommes quelque chose de spécial ! » - Mikel Arteta salue le caractère d'Arsenal après sa victoire renversante contre Leeds United

Les visiteurs étaient arrivés dans le nord de Londres en restant sur une impressionnante série de cinq matches sans défaite, et ils ont effectivement joué avec la confiance d’une équipe en forme. Leur discipline tactique a été évidente tout au long de la rencontre, eux qui ont évolué dans un bloc bas et ont réussi à museler Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.

La faille a finalement été trouvée dix minutes après le début de la seconde période, lorsque James Justin a profité d’une erreur défensive pour donner l’avantage à Leeds. Ce but a sidéré l’Emirates et laissé Arsenal face à la perspective de deux défaites consécutives en championnat pour la première fois depuis près de deux ans.

« Ils sont très physiques et appliqués dans ce que nous faisons. Nous n’avons pas été efficaces dans certaines très bonnes zones en première période et ils ont continué à courir. C’est incroyable la façon dont ils attaquent la surface. Ils auraient pu nous punir sur un ou deux moments en première période et puis ils l’ont fait. C’est un bon témoignage de ce championnat », a souligné Arteta, reconnaissant la qualité de l’adversaire. La défense d’Arsenal, avec Ezri Konsa à la place de William Saliba, blessé, a eu du mal à contenir les déplacements de Dominic Calvert-Lewin dans la construction de l’ouverture du score.