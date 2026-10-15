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« Nous sommes proches ! » : Enzo Maresca assure que Manchester City peut atteindre le niveau du PSG malgré une défaite décevante en Ligue des champions
Une offensive éclair en début de match laisse Manchester City avec un lourd retard à combler
Les champions d’Europe en titre ont livré une première période impitoyable à l’Etihad Stadium, balayant l’équipe locale pour prendre un avantage de 3-0. Deux de leurs buts ont été inscrits en l’espace de deux minutes, laissant le club de Premier League sous le choc et contraint de courir après le score.
City a toutefois brillamment réagi après la pause. Erling Haaland a mené la remontée avec un doublé en seconde période, tandis que l’équipe locale multipliait les tentatives sur le but parisien, totalisant 27 tirs sur les 90 minutes. Malgré cette réaction tardive et une forte pression, le retard concédé en début de match s’est avéré trop important à combler.
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Maresca insiste : l'écart se réduit
Malgré le résultat final, Maresca reste convaincu que son équipe est sur le point de rivaliser avec l’élite européenne. Le technicien italien estime que son équipe a sombré en début de match, ce qui a faussé la perception de la rencontre. Il préfère retenir la domination des siens après la pause.
« Je pense que nous y sommes, j’ai le sentiment que nous en sommes proches », a expliqué Maresca aux journalistes. « Le match a été un peu étrange, surtout parce que nous avons encaissé deux buts en deux minutes [en première période], ce qui nous a posé quelques problèmes.
« Avant le premier but, nous n’avions rien concédé, puis nous avons encaissé le deuxième. En seconde période, nous en avons fait assez pour mériter davantage. »
Enrique reconnaît avoir eu de la chance de s’en sortir
Les réactions d’après-match laissaient entendre que le PSG avait été réellement déstabilisé par les vagues d’attaques incessantes de City. Selon l’entraîneur de Manchester City, même son homologue Luis Enrique a reconnu que le club français avait eu de la chance de repartir de Manchester avec les trois points.
« Luis m’a dit à la fin qu’ils avaient eu pas mal de chance », a révélé Maresca.
Reconnaissant le niveau de son adversaire, il a ajouté : « Je pense que, ces deux dernières années, ils ont été la meilleure équipe d’Europe. Ils ont remporté presque tous leurs matches dans cette compétition au cours des deux dernières années. »
- Getty Images Sport
Se recentrer sur les défis nationaux
City doit désormais se ressaisir avant de retrouver la Premier League, avec la réception d’Ipswich Town, promu cette saison, samedi. Maresca exigera une prestation efficace pour relancer la dynamique de son équipe avant de se concentrer de nouveau sur l’Europe et un duel face au géant grec AEK.
De son côté, le PSG reprend sa campagne de Ligue 1 face à Strasbourg. Les hommes d’Enrique profiteront de cette rencontre pour peaufiner leur préparation avant un choc de Ligue des champions contre Barcelone.
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