Malgré le résultat final, Maresca reste convaincu que son équipe est sur le point de rivaliser avec l’élite européenne. Le technicien italien estime que son équipe a sombré en début de match, ce qui a faussé la perception de la rencontre. Il préfère retenir la domination des siens après la pause.

« Je pense que nous y sommes, j’ai le sentiment que nous en sommes proches », a expliqué Maresca aux journalistes. « Le match a été un peu étrange, surtout parce que nous avons encaissé deux buts en deux minutes [en première période], ce qui nous a posé quelques problèmes.

« Avant le premier but, nous n’avions rien concédé, puis nous avons encaissé le deuxième. En seconde période, nous en avons fait assez pour mériter davantage. »



