« Nous sommes prêts » : le PSG lance un défi au FC Bayern Munich avant la demi-finale de la Ligue des champions

À Angers, la rencontre n’a pas connu de rebondissement majeur. Kang-In Lee (7^e), Senny Mayulu (39^e) et Lucas Beraldo (52^e) ont marqué pour les visiteurs, chez qui le Ballon d’Or Ousmane Dembélé ainsi que les autres attaquants de renom Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas été alignés. La victoire n’a même pas été remise en cause après le carton rouge reçu par Gonçalo Ramos (74^e), qui a laissé les Parisiens en infériorité numérique.

L’ambiance fut toutefois quelque peu morose en raison de deux remplacements : Achraf Hakimi et Lucas Hernandez n’ont joué que la première mi-temps. Hakimi, touché après un sprint, a tenu jusqu’à la mi-temps, tout comme Hernandez, qui s’était précédemment saisi la cuisse gauche à plusieurs reprises. Enrique n’a pas commenté ces sorties, mais Hakimi, au moins, a regagné le bus sans manifester de gêne.