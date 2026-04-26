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Paris Saint-Germain v FC Nantes - Ligue 1 McDonald's 2025/2026AFP
SID

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« Nous sommes prêts » : le PSG lance un défi au FC Bayern Munich avant la demi-finale de la Ligue des champions

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Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
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Angers vs Paris Saint-Germain
Angers
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Mise en place d’une stratégie proche, mais avec un résultat bien plus probant : le Paris Saint-Germain a lui aussi préservé ses cadres avant son rendez-vous en Ligue des champions contre le Bayern Munich, et s’est facilement imposé 3-0 (2-0) sur la pelouse de l’Angers SCO.

« Ça fait du bien », a déclaré l'entraîneur Luis Enrique. « Un résultat comme celui-ci constitue la meilleure préparation possible pour une demi-finale de Ligue des champions. C'est important pour la confiance de chaque joueur, mais aussi pour le groupe et les supporters. Nous sommes prêts. »

  • Mardi à 21h00 (diffusion sur Prime Video), le Bayern se rendra dans la capitale française pour le match aller. Vincent Kompany a lui aussi multiplié les remplacements lors de la dernière répétition samedi, et les Munichois ont été menés 0-3 à la mi-temps contre Mayence 05. Il a fallu les entrées des stars Harry Kane et Michael Olise pour finalement s’imposer 4-3.

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    PSG : inquiétudes concernant Doue et Hernandez

    À Angers, la rencontre n’a pas connu de rebondissement majeur. Kang-In Lee (7^e), Senny Mayulu (39^e) et Lucas Beraldo (52^e) ont marqué pour les visiteurs, chez qui le Ballon d’Or Ousmane Dembélé ainsi que les autres attaquants de renom Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas été alignés. La victoire n’a même pas été remise en cause après le carton rouge reçu par Gonçalo Ramos (74^e), qui a laissé les Parisiens en infériorité numérique.

    L’ambiance fut toutefois quelque peu morose en raison de deux remplacements : Achraf Hakimi et Lucas Hernandez n’ont joué que la première mi-temps. Hakimi, touché après un sprint, a tenu jusqu’à la mi-temps, tout comme Hernandez, qui s’était précédemment saisi la cuisse gauche à plusieurs reprises. Enrique n’a pas commenté ces sorties, mais Hakimi, au moins, a regagné le bus sans manifester de gêne.

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