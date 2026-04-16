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« Nous sommes prêts » : Declan Rice lance un avertissement à Manchester City avant le choc décisif pour le titre de Premier League
Les Gunners gardent leurs deux rêves intacts
La qualification en Ligue des champions consolide la confiance du groupe d'Arsenal. Un match nul et vierge à l'Emirates Stadium face au Sporting CP suffit pour leur permettre d'accéder aux demi-finales, après le but décisif inscrit in extremis par Kai Havertz lors du match aller à Lisbonne. Rice souligne l'importance de cet exploit, d'autant plus que le club cherche à faire mieux que lors de la campagne européenne de la saison dernière.
« Je suis ravi. Je suis tellement, tellement heureux. Nous voulons maintenant aller plus loin que la saison dernière et atteindre la finale », déclare Rice à TNT Sports. Interrogé sur le caractère défensif de la performance face aux Portugais, il ajoute : « Frustrant ? Non… nous venons tout juste d’atteindre une nouvelle demi-finale. Peu importe ce que les gens pensent. Tout ce qui compte, c’est l’avis de ce groupe et de l’entraîneur, et nous sommes en demi-finale. »
- AFP
Rice critique la déclaration d'Etihad
Fort de ses exploits européens, la star d’Arsenal affirme que les Gunners ne viseront pas le match nul chez Manchester City ce week-end. Certains estiment qu’un point suffirait pour conserver leur avance, mais Rice martèle que l’équipe de Mikel Arteta se rendra à l’Etihad avec l’intention de l’emporter.
« Bien sûr, il faut gagner chaque match, nous voulons remporter chaque rencontre de Premier League », insiste Rice. « Notre bilan cette année est incroyable dans toutes les compétitions. C’est pour ça qu’on joue. Au bout du compte, c’est un match de football. Tout dépend de notre envie de réussir, donc je sais que je serai prêt, je sais que les gars seront prêts, alors c’est parti. »
Arteta doit gérer des problèmes de blessures
Alors que Rice est en pleine forme, Arteta s’inquiète de l’état physique de plusieurs joueurs clés avant le déplacement à Manchester. La principale source d’inquiétude concerne l’ailier emblématique Bukayo Saka, actuellement blessé. Son absence coïncide avec un passage à vide en championnat, marqué par une défaite décevante 2-1 à domicile contre Bournemouth, qui permet à City de réduire l’écart à six points. Le manager d’Arsenal a expliqué : « C’est une blessure qu’il traîne depuis un moment. Un problème au tendon d’Achille. Son état s’améliore, mais j’espère que ce ne sera qu’une question de jours, pas de semaines. Il faudra toutefois voir comment il réagit à cette progression lorsque la charge de travail augmentera. »
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Une rencontre qui pourrait s’avérer décisive dans la course au titre.
Dimanche, l’enjeu sera maximal : l’équipe de Pep Guardiola talonne Arsenal de près. Bien que les Gunners aient encore l’avantage, le match en retard de Manchester City signifie qu’un simple faux pas à l’Etihad pourrait inverser la tendance en faveur des Citizens.
Rice, lui, reste imperturbable. « Dans un grand club, il y a toujours du bruit. C’est Arsenal, il y a du bruit à chaque match. Si vous ratez votre match… prenez du recul et continuez d’avancer », explique-t-il. « Que la dernière ligne droite commence. Personne ne vous fera de cadeau. Restons concentrés et continuons sur notre lancée, quoi qu’il arrive. »