« Nous sommes prêts » : Declan Rice lance un avertissement à Manchester City avant le choc décisif pour le titre de Premier League

La qualification en Ligue des champions consolide la confiance du groupe d'Arsenal. Un match nul et vierge à l'Emirates Stadium face au Sporting CP suffit pour leur permettre d'accéder aux demi-finales, après le but décisif inscrit in extremis par Kai Havertz lors du match aller à Lisbonne. Rice souligne l'importance de cet exploit, d'autant plus que le club cherche à faire mieux que lors de la campagne européenne de la saison dernière.

« Je suis ravi. Je suis tellement, tellement heureux. Nous voulons maintenant aller plus loin que la saison dernière et atteindre la finale », déclare Rice à TNT Sports. Interrogé sur le caractère défensif de la performance face aux Portugais, il ajoute : « Frustrant ? Non… nous venons tout juste d’atteindre une nouvelle demi-finale. Peu importe ce que les gens pensent. Tout ce qui compte, c’est l’avis de ce groupe et de l’entraîneur, et nous sommes en demi-finale. »