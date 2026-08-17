AFP
Traduit par
« Nous sommes plus faibles ! » : Mikel Arteta lance un appel urgent pour des transferts à Arsenal malgré la victoire marquante dans le Community Shield contre Manchester City
Arteta réclame davantage de profondeur malgré le récital contre Cardiff
Arsenal a lancé un avertissement dévastateur à ses rivaux pour le titre dimanche, en surclassant Manchester City dans une victoire à sens unique 3-0 pour remporter le Community Shield. Des buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Odegaard ont permis de décrocher le trophée à Cardiff, mais Arteta a profité de sa conférence de presse d’après-match pour souligner d’importantes lacunes dans son effectif.
S’exprimant après le coup de sifflet final, Arteta a confirmé son intention de retourner sur le marché après le recrutement réussi de Bruno Guimaraes pour 75 millions de livres sterling. « Nous savons qu’il y a certains secteurs où, à cause des blessures, nous sommes plus faibles et nous devons nous renforcer, a expliqué l’entraîneur d’Arsenal. Nous essayons de le faire et nous essayons de le faire depuis des semaines. Nous ne le ferons que lorsque l’opportunité sera la bonne pour le club. »
- Getty Images
La crise défensive se profile après le coup dur de la blessure de Saliba
Le principal sujet d’inquiétude pour le géant du nord de Londres se situe au cœur de sa défense. Le défenseur central vedette William Saliba devrait être éloigné des terrains pendant une longue période après avoir subi une blessure sérieuse lors de la campagne de la France en Coupe du monde, tandis que Jurrien Timber est aux prises avec un problème à l’aine.
Faisant le point avec les médias au sujet de ses deux blessés, Arteta a donné des délais contrastés concernant leurs retours respectifs à la compétition. « Jurrien progresse vraiment bien, a-t-il indiqué. Il est sur le terrain, nous augmentons maintenant certains efforts et surtout le volume et la charge. Je pense qu’il suit une bonne trajectoire, mais il reste encore quelques semaines.
« Wilo, comme nous le savons tous, c’est davantage une blessure de longue durée. Nous devons attendre et voir. Il doit, espérons-le, recommencer à s’entraîner avec le groupe d’ici la semaine prochaine environ, puis voir comment il progresse à partir de là.
« C’est un problème de longue durée, et nous voulons nous assurer que chaque étape que nous franchissons est la bonne, qu’il se sente bien pour le faire, parce que c’est un joueur tellement important pour nous. »
Des cibles du mercato identifiées alors qu’Aston Villa reste ferme
Arsenal a déjà identifié des candidats potentiels pour combler ce vide, avec l'international anglais Ezri Konsa bien placé sur sa short-list. Cependant, les négociations avec Aston Villa ont achoppé sur l'évaluation du défenseur. Si Arsenal s'est dit prêt à payer 45 millions de livres sterling, le club de Birmingham chercherait à obtenir un montant plus proche de 60 millions de livres sterling.
Un autre nom figure clairement sur les tablettes : Jarell Quansah, l'ancien défenseur de Liverpool, qui a impressionné lors de la récente Coupe du monde. Arteta tient absolument à ce que le club prenne la bonne décision, plutôt qu'une décision dictée par la réaction.
- AFP
Une victoire de référence donne le ton pour la défense du titre
Indépendamment des rumeurs de transfert, la performance face à Manchester City a laissé penser qu’Arsenal est prêt à défendre son titre en Premier League. Calafiori a mis moins de 30 secondes pour inscrire le but de l’ouverture du score, tandis que la nouvelle recrue Christos Tzolis a délivré deux passes décisives cruciales pour Havertz et Odegaard. Arteta a été très élogieux à l’égard de l’investissement de ses joueurs. « Une très bonne performance, a-t-il ajouté. J’ai été vraiment impressionné par l’envie que nous avons montrée et par la réaction. Je leur ai dit que j’avais vraiment pris du plaisir à les voir jouer. »
Cette victoire avait une saveur particulière puisqu’elle est intervenue face au Manchester City d’Enzo Maresca, pour sa première sortie officielle depuis qu’il a succédé à Pep Guardiola, cette défaite 3-0 marquant la plus lourde défaite de City pour les débuts d’un entraîneur en 120 ans. Les supporters d’Arsenal seront encouragés par la fluidité de l’attaque, mais les avertissements de l’entraîneur au sujet de la profondeur d’effectif trouveront un écho alors que la saison approche.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles