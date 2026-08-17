Le principal sujet d’inquiétude pour le géant du nord de Londres se situe au cœur de sa défense. Le défenseur central vedette William Saliba devrait être éloigné des terrains pendant une longue période après avoir subi une blessure sérieuse lors de la campagne de la France en Coupe du monde, tandis que Jurrien Timber est aux prises avec un problème à l’aine.

Faisant le point avec les médias au sujet de ses deux blessés, Arteta a donné des délais contrastés concernant leurs retours respectifs à la compétition. « Jurrien progresse vraiment bien, a-t-il indiqué. Il est sur le terrain, nous augmentons maintenant certains efforts et surtout le volume et la charge. Je pense qu’il suit une bonne trajectoire, mais il reste encore quelques semaines.

« Wilo, comme nous le savons tous, c’est davantage une blessure de longue durée. Nous devons attendre et voir. Il doit, espérons-le, recommencer à s’entraîner avec le groupe d’ici la semaine prochaine environ, puis voir comment il progresse à partir de là.

« C’est un problème de longue durée, et nous voulons nous assurer que chaque étape que nous franchissons est la bonne, qu’il se sente bien pour le faire, parce que c’est un joueur tellement important pour nous. »