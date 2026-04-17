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« Nous sommes les champions ! » : Pape Gueye refuse de rendre sa médaille de vainqueur de la CAN après que la CAF a retiré le titre au Sénégal
Un milieu de terrain conteste la décision de la CAF de lui infliger une défaite par forfait.
Les répercussions de la finale controversée de la CAN entre le Sénégal et le Maroc s’amplifient, et Gueye est le dernier à critiquer les instances dirigeantes. Le Sénégal a été déclaré perdant par forfait après une décision de la CAF, mais le monde du football attend désormais le verdict final du Tribunal arbitral du sport (TAS). Malgré cette décision administrative, Gueye estime que le résultat acquis sur le terrain doit prévaloir.
La rencontre, marquée par un abandon temporaire et plusieurs interruptions techniques suite à la protestation sénégalaise contre une décision de penalty en fin de match, avait pourtant repris son cours normal, ce qui, selon le milieu de terrain, légitime le score final.
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Gueye met fin aux rumeurs concernant la restitution de sa médaille
Depuis la fin de la compétition, la question du maintien des médailles des vainqueurs reste épineuse. Contrairement à certaines rumeurs suggérant que l’équipe pourrait devoir les restituer, Gueye a formellement écarté cette hypothèse, expliquant que les déclarations précédentes de son coéquipier Idrissa Gana Gueye avaient été mal interprétées.
« Est-ce qu'on se sent champions ? Oui, bien sûr, parce qu'on est tout simplement les champions d'Afrique », a-t-il déclaré dans une interview accordée à L'Équipe. « On a réussi à gagner cette finale sur le terrain ; le monde entier l'a vu. Il y a eu ces incidents, cette interruption, mais le match a repris. Quand le penalty a été sifflé, aucun Marocain ne voulait arrêter le match ; ils voulaient tous le tirer.
Alors pourquoi s’acharner sur le résultat final ? Les médailles sont à nous. Allons-nous rendre les médailles comme l’a dit Idrissa Gueye ? Non, c’était ironique ! Je lui ai dit que je n’étais pas prêt à rendre ma médaille ! Le monde entier sait que le Sénégal a remporté la Coupe. »
Mane fait preuve de leadership dans la confusion de la fin de match
La finale a été marquée par un moment de protestation qui a vu le Sénégal quitter brièvement le terrain. Gueye a reconnu que cette réaction n’avait pas présenté l’image idéale, mais il a salué le leadership de Sadio Mané, lequel a veillé à ce que l’équipe aille jusqu’au bout malgré l’injustice ressentie.
« Quitter la pelouse n’était peut-être pas la meilleure réaction face à ce que nous estimions être une injustice, surtout dans une finale », a expliqué Gueye. « Mais Sadio nous a aussitôt rappelé à l’ordre : “Revenez, jouons comme des hommes ; si on doit perdre, on perdra la tête haute.” Nous l’avons suivi : penalty arrêté, prolongations, puis mon but. »
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La bataille juridique se poursuit devant le TAS
La situation demeure incertaine alors que le contentieux judiciaire se poursuit devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Tant que le verdict n’aura pas été rendu, les records resteront contestés ; toutefois, Gueye et ses coéquipiers estiment que leur performance sur 120 minutes prime sur toute subtilité juridique.
Le Sénégal traverse donc une zone d’incertitude, mais le groupe doit maintenir sa concentration malgré les distractions extra-sportives. En vue de la Coupe du monde, les Lions de la Teranga devront canaliser cet esprit combatif vers la prochaine épreuve nord-américaine, où ils figurent dans le Groupe I aux côtés de la France, de la Norvège et de l’Irak.