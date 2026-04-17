« Nous sommes les champions ! » : Pape Gueye refuse de rendre sa médaille de vainqueur de la CAN après que la CAF a retiré le titre au Sénégal

Depuis la fin de la compétition, la question du maintien des médailles des vainqueurs reste épineuse. Contrairement à certaines rumeurs suggérant que l’équipe pourrait devoir les restituer, Gueye a formellement écarté cette hypothèse, expliquant que les déclarations précédentes de son coéquipier Idrissa Gana Gueye avaient été mal interprétées.

« Est-ce qu'on se sent champions ? Oui, bien sûr, parce qu'on est tout simplement les champions d'Afrique », a-t-il déclaré dans une interview accordée à L'Équipe. « On a réussi à gagner cette finale sur le terrain ; le monde entier l'a vu. Il y a eu ces incidents, cette interruption, mais le match a repris. Quand le penalty a été sifflé, aucun Marocain ne voulait arrêter le match ; ils voulaient tous le tirer.

Alors pourquoi s’acharner sur le résultat final ? Les médailles sont à nous. Allons-nous rendre les médailles comme l’a dit Idrissa Gueye ? Non, c’était ironique ! Je lui ai dit que je n’étais pas prêt à rendre ma médaille ! Le monde entier sait que le Sénégal a remporté la Coupe. »