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« Nous sommes là pour nous entraider » : le président du PSG Nasser Al-Khelaifi réagit au verdict de culpabilité retentissant de Manchester City en Premier League
La Premier League déclare Manchester City coupable d’infractions financières
Le football anglais a été secoué après que la Premier League a confirmé que Manchester City avait été reconnu coupable de toutes les accusations financières portées contre lui. Ces infractions remontent au rachat du club par l'Abu Dhabi United Group et couvrent de nombreuses violations de la réglementation financière.
Les enquêteurs ont déterminé que City avait dissimulé des coûts d'exploitation et artificiellement gonflé ses revenus de sponsoring. Ces agissements ont permis au club de contourner les limites de dépenses imposées par l'UEFA et la Premier League, s'assurant ainsi un avantage concurrentiel déloyal.
City a rapidement annoncé son intention de faire appel de cette décision. Le recours juridique du club intervient avant qu'une quelconque sanction ou pénalité officielle n'ait été prononcée par la Premier League.
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Al-Khelaifi refuse de condamner Manchester City
S’exprimant mardi lors de la 33e Assemblée générale des European Football Clubs (EFC) à Copenhague, le président du PSG, Al-Khelaifi, a adopté une position neutre. S’adressant aux délégués en sa qualité de président de l’organisation, il a appelé à la patience pendant que les procédures judiciaires suivent leur cours.
« Premièrement, nous ne sommes pas ici pour juger quelque chose qui ne fait toujours pas l’objet d’une décision définitive, a déclaré Al-Khelaifi. Deuxièmement, nous sommes ici pour nous entraider, pour nous soutenir mutuellement. Bien sûr, s’il y a quoi que ce soit de mal… Je ne suis pas avocat, mais je pense qu’ils ont le droit de faire appel, donc ce n’est pas une décision définitive.
« Et nous ne sommes pas en position de dire [quoi que ce soit] ; c’est davantage une affaire de Premier League, une affaire de club anglais. Voyons où cela mènera. »
Al-Khelaifi a également salué Ferran Soriano, le directeur général de Manchester City, qui siège au conseil d’administration des EFC. « Ferran a été formidable pour le conseil d’administration. C’est un grand atout, qui nous apporte beaucoup grâce à ses connaissances, a-t-il déclaré. Sa carrière est fantastique, et Manchester City a également fait beaucoup de choses positives, mais je ne suis pas en position de juger. Nous ne sommes pas en position de juger. Nous ne sommes pas des juges et nous ne sommes pas un tribunal. »
Le président de l’EFC maintient la solidarité européenne
Les commentaires d’Al-Khelaifi soulignent une volonté claire de maintenir l’unité parmi les clubs d’élite européens dans le contexte des retombées de l’affaire. En présentant strictement le verdict de culpabilité comme une question relevant du cadre national anglais, le président de l’EFC a évité de fracturer la relation entre les instances dirigeantes du football européen et l’un de leurs membres les plus en vue.
Son soutien public à Soriano met également en lumière l’influence durable du dirigeant de City. Malgré la nature accablante des conclusions de la Premier League, Soriano reste une figure très estimée au sein du football européen.
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Les sanctions officielles retardées par l’appel de City
L’attention se tourne désormais vers les sanctions imminentes de Premier League. Cependant, l’appel immédiat de City garantit que toute résolution définitive est clairement mise en attente. Le calendrier exact de cette procédure judiciaire n’est pas clair, ce qui signifie que le club poursuivra ses activités en attendant le verdict final.
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