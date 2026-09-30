S’exprimant mardi lors de la 33e Assemblée générale des European Football Clubs (EFC) à Copenhague, le président du PSG, Al-Khelaifi, a adopté une position neutre. S’adressant aux délégués en sa qualité de président de l’organisation, il a appelé à la patience pendant que les procédures judiciaires suivent leur cours.

« Premièrement, nous ne sommes pas ici pour juger quelque chose qui ne fait toujours pas l’objet d’une décision définitive, a déclaré Al-Khelaifi. Deuxièmement, nous sommes ici pour nous entraider, pour nous soutenir mutuellement. Bien sûr, s’il y a quoi que ce soit de mal… Je ne suis pas avocat, mais je pense qu’ils ont le droit de faire appel, donc ce n’est pas une décision définitive.

« Et nous ne sommes pas en position de dire [quoi que ce soit] ; c’est davantage une affaire de Premier League, une affaire de club anglais. Voyons où cela mènera. »

Al-Khelaifi a également salué Ferran Soriano, le directeur général de Manchester City, qui siège au conseil d’administration des EFC. « Ferran a été formidable pour le conseil d’administration. C’est un grand atout, qui nous apporte beaucoup grâce à ses connaissances, a-t-il déclaré. Sa carrière est fantastique, et Manchester City a également fait beaucoup de choses positives, mais je ne suis pas en position de juger. Nous ne sommes pas en position de juger. Nous ne sommes pas des juges et nous ne sommes pas un tribunal. »



