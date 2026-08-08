« Nous sommes l’équipe à battre » : l’entraîneur de l’Inter Cristian Chivu envoie un avertissement fort aux rivaux de Serie A avant la nouvelle saison

Pour renforcer son effectif en vue de la défense de son titre, l’Inter a recruté de nouveaux renforts, dont John Stones et Aleksandar Stankovic.

Interrogé sur ses principaux rivaux cette saison, Chivu a déclaré aux canaux médias de l’Inter : « Je n’ai pas encore vraiment trouvé la réponse. Ce sont les équipes habituelles, celles qui veulent compliquer la vie du champion d’Italie en titre. Nous sommes l’équipe à battre.

« Il nous manque encore quelques pièces, et nous avons encore quelques semaines pour nous mettre dans la meilleure forme possible avant le premier match de championnat. »