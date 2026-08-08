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« Nous sommes l’équipe à battre » : l’entraîneur de l’Inter Cristian Chivu envoie un avertissement fort aux rivaux de Serie A avant la nouvelle saison
Chivu vise la défense du titre
L’Inter a remporté son 21e titre de Serie A la saison dernière, terminant avec 11 points d’avance sur le champion 2024-2025, Naples. Cet exploit a permis à Chivu de devenir seulement le cinquième entraîneur de l’histoire du club à remporter le Scudetto dès sa première saison à San Siro. Avant le début de la nouvelle campagne, l’entraîneur principal sait parfaitement que des rivaux comme Naples, l’AC Milan, Côme et la Juventus ont réalisé des mouvements importants pour déloger son équipe.
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« Nous sommes l’équipe à battre »
Pour renforcer son effectif en vue de la défense de son titre, l’Inter a recruté de nouveaux renforts, dont John Stones et Aleksandar Stankovic.
Interrogé sur ses principaux rivaux cette saison, Chivu a déclaré aux canaux médias de l’Inter : « Je n’ai pas encore vraiment trouvé la réponse. Ce sont les équipes habituelles, celles qui veulent compliquer la vie du champion d’Italie en titre. Nous sommes l’équipe à battre.
« Il nous manque encore quelques pièces, et nous avons encore quelques semaines pour nous mettre dans la meilleure forme possible avant le premier match de championnat. »
Les champions misent sur la forme physique
L’intégration des nouvelles recrues et le maintien de la forme physique de l’effectif ont été les principales priorités du staff de l’Inter tout au long de la pré-saison.
Évoquant l’état de préparation de son équipe avant le début de la compétition, Chivu a ajouté : « Le plus important jusqu’à présent, c’est que nous avons eu très peu de problèmes physiques. Pour le moment, c’est l’aspect le plus encourageant, et nous en sommes heureux. »
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Les préparatifs finaux sont en cours
L’Inter a encore deux matches amicaux de présaison à disputer contre la Juventus et le Betis Séville afin de peaufiner sa stabilité tactique. Le champion en titre entamera ensuite officiellement sa campagne de Serie A 2026-2027 en recevant le promu Monza à San Siro le 22 août. Cette première rencontre servira de test précoce à l’équipe de Chivu pour prouver sa valeur sous le poids des attentes en tant que favorite pour le titre.
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