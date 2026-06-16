IRVINE, Californie -- Tim Weah secoue la tête en entendant ce mot. Il savait sans doute que cela allait arriver, surtout parce que c'est le mot de la semaine à l'approche du match de Coupe du monde opposant l'équipe nationale masculine américaine à l'Australie.

« Une formalité. »

Ce simple mot, prononcé par l’ancien international américain et désormais commentateur Mike Grella, a marqué la préparation de ce deuxième match de Coupe du monde. Les médias australiens s’en sont emparés, transformant la semaine en un duel « nous contre eux » digne de n’importe quel affrontement mondialiste. Chez les Socceroos, plusieurs légendes l’ont également utilisé pour adresser des piques à la sélection américaine. Harry Kewell a appelé à comparer leur « génération dorée » à celle des États-Unis, tandis que Landon Donovan a jugé le sélectionneur australien Tony Popovic « suffisant ». Le gardien Matt Ryan a, lui, répondu à la manière des Socceroos : « Aucun c-mot ne marquera contre moi. »

Dans ce contexte, alors que la guerre des mots fait rage dans les médias, les cadres de l’USMNT ont été invités à réagir. Weah ne peut donc que secouer la tête et lever les yeux au ciel. Alors qu’il se prépare pour le deuxième match de sa deuxième Coupe du monde, il rappelle une leçon apprise de longue date : à ce niveau, il n’y a pas de match facile, et aucune confrontation « nous contre eux » ne mérite de monopoliser l’attention durant une semaine de Mondial.

« L’un de mes principes, c’est de respecter son adversaire », a-t-il déclaré, « donc tout ce discours n’a aucun sens à mes yeux. Si vous regardez l’équipe australienne, c’est une équipe jeune qui a beaucoup de combativité, de ténacité et d’envie, tout comme nous, donc nous la respectons de la même manière que nous respectons n’importe quel autre adversaire. Je pense que ça va être un très beau match.

« Je ne sais pas ce que les médias tentent d’accomplir, mais nous, nous gardons une vision d’ensemble. »

Qu’il le veuille ou non, cette guerre des mots fait désormais partie du décor du match de vendredi. De même, les deux équipes se souviendront d’un match amical de l’automne dernier qui avait quelque peu dégénéré. Tacles appuyés, duels musclés et même la blessure de Christian Pulisic : cette rencontre amicale a fixé le ton, et les commentateurs n’ont cessé d’attiser les braises depuis.

Quel est donc l’état d’esprit de l’équipe nationale américaine à quelques jours d’un match amical ? Respectueux, mais impatient. L’Australie présente ce match comme une bataille, pour le meilleur ou pour le pire, et les joueurs américains affirment qu’ils peuvent et seront prêts à y faire face.

« On est Américains, on ne se laisse pas faire », assure le milieu de terrain Sebastian Berhalter. « Et je pense que c’est quelque chose que [Mauricio Pochettino] a vraiment inculqué. Même s’il est argentin, il a cet état d’esprit : “Écoutez, c’est ce qu’on fait et c’est qui on est”. C’est ça, l’esprit américain. »

Pour l’instant, la semaine de Coupe du monde est dominée par les rumeurs extérieures au groupe, même si les joueurs s’efforcent d’en faire abstraction.