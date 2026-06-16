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United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

« Nous sommes l’Amérique » : la sélection américaine est prête à en découdre avec l’Australie en Coupe du monde, tandis que la guerre des mots fait rage entre les experts

Analysis
Etats-Unis
Coupe du monde
Australie
FEATURES
États-Unis vs Australie

Les médias australiens ont pris les railleries d'avant-match comme une attaque personnelle, mais les joueurs ne tombent pas dans le piège tendu par les commentateurs américains.

IRVINE, Californie -- Tim Weah secoue la tête en entendant ce mot. Il savait sans doute que cela allait arriver, surtout parce que c'est le mot de la semaine à l'approche du match de Coupe du monde opposant l'équipe nationale masculine américaine à l'Australie.

« Une formalité. »

Ce simple mot, prononcé par l’ancien international américain et désormais commentateur Mike Grella, a marqué la préparation de ce deuxième match de Coupe du monde. Les médias australiens s’en sont emparés, transformant la semaine en un duel « nous contre eux » digne de n’importe quel affrontement mondialiste. Chez les Socceroos, plusieurs légendes l’ont également utilisé pour adresser des piques à la sélection américaine. Harry Kewell a appelé à comparer leur « génération dorée » à celle des États-Unis, tandis que Landon Donovan a jugé le sélectionneur australien Tony Popovic « suffisant ». Le gardien Matt Ryan a, lui, répondu à la manière des Socceroos : « Aucun c-mot ne marquera contre moi. »

Dans ce contexte, alors que la guerre des mots fait rage dans les médias, les cadres de l’USMNT ont été invités à réagir. Weah ne peut donc que secouer la tête et lever les yeux au ciel. Alors qu’il se prépare pour le deuxième match de sa deuxième Coupe du monde, il rappelle une leçon apprise de longue date : à ce niveau, il n’y a pas de match facile, et aucune confrontation « nous contre eux » ne mérite de monopoliser l’attention durant une semaine de Mondial.

« L’un de mes principes, c’est de respecter son adversaire », a-t-il déclaré, « donc tout ce discours n’a aucun sens à mes yeux. Si vous regardez l’équipe australienne, c’est une équipe jeune qui a beaucoup de combativité, de ténacité et d’envie, tout comme nous, donc nous la respectons de la même manière que nous respectons n’importe quel autre adversaire. Je pense que ça va être un très beau match.

« Je ne sais pas ce que les médias tentent d’accomplir, mais nous, nous gardons une vision d’ensemble. »

Qu’il le veuille ou non, cette guerre des mots fait désormais partie du décor du match de vendredi. De même, les deux équipes se souviendront d’un match amical de l’automne dernier qui avait quelque peu dégénéré. Tacles appuyés, duels musclés et même la blessure de Christian Pulisic : cette rencontre amicale a fixé le ton, et les commentateurs n’ont cessé d’attiser les braises depuis.

Quel est donc l’état d’esprit de l’équipe nationale américaine à quelques jours d’un match amical ? Respectueux, mais impatient. L’Australie présente ce match comme une bataille, pour le meilleur ou pour le pire, et les joueurs américains affirment qu’ils peuvent et seront prêts à y faire face.

« On est Américains, on ne se laisse pas faire », assure le milieu de terrain Sebastian Berhalter. « Et je pense que c’est quelque chose que [Mauricio Pochettino] a vraiment inculqué. Même s’il est argentin, il a cet état d’esprit : “Écoutez, c’est ce qu’on fait et c’est qui on est”. C’est ça, l’esprit américain. »

Pour l’instant, la semaine de Coupe du monde est dominée par les rumeurs extérieures au groupe, même si les joueurs s’efforcent d’en faire abstraction.

  • hanoifc-harry-kewell(C)Getty Images

    « Qu’est-ce qu’ils boivent, là-bas ? » La question, lancée depuis le bord du terrain, souligne l’intérêt croissant pour l’hydratation des joueurs.

    Les Coupes du monde sont par nature imprévisibles, mais peu d’observateurs imaginaient que Grella deviendrait, en l’espace d’une semaine, l’homme le plus détesté d’Australie.

    Tout a commencé lors du tirage au sort de la Coupe du monde en décembre. À l’issue de cette cérémonie, Grella avait qualifié l’Australie de « match facile » pour l’équipe nationale américaine, allant jusqu’à parler d’un « jeu d’enfant », une sortie tonitruante qui lui a immédiatement valu les foudres des médias australiens. Dans le chapeau 2, l’Australie était effectivement la nation la moins bien classée, d’où l’optimisme américain. De leur côté, les Australiens pouvaient aussi se satisfaire d’avoir évité l’Espagne, l’Argentine et la France pour hériter de la troisième nation la moins bien classée du chapeau 1.

    Pendant que Grella se réjouissait de l’affrontement avec les Socceroos, la presse américaine s’intéressait aussi à la réaction du sélectionneur australien Popovic, visiblement satisfait du groupe hérité par son équipe au regard des circonstances.

    « J’ai visionné l’interview de l’entraîneur australien après le tirage au sort, et c’était vraiment intéressant », a analysé Donovan dans son podcast State of the Union. « C’était unique, car la plupart des entraîneurs répètent toujours la même litanie, du genre : “Oh, c’est un tirage difficile, ça va être tellement dur”, et son premier commentaire a été : “Nous sommes satisfaits.” Je me suis dit : “Vraiment ? Vraiment ? » Son attitude suffisant m’a fait penser : « Très bien, j’ai hâte. »

    « J’aimerais être sur le terrain. J’ai envie d’affronter ces gars-là. »

    Donovan n’est pas la seule légende à s’enflammer. L’icône australienne Kewell en rajoute une couche en taclant les États-Unis lorsqu’on lui demande quelle est la réaction outre-Atlantique.

    « Les États-Unis se comportent comme s’ils étaient une nation de football incroyable – ou de soccer », a déclaré Kewell à Code Sports. « J’adorerais opposer leur génération d’or à la nôtre. Ce ne serait même pas un match. Je ne sais pas de quoi ils rabâchent, vraiment pas. »

    Interrogé sur sa connaissance de Grella, il a coupé court : « Non, aucune idée. »

    Grella a pour sa part réitéré ses propos à plusieurs reprises.

    « Mais qu’est-ce qu’ils boivent là-bas ? Ils n’ont aucune chance de faire quoi que ce soit dans cette Coupe du monde. »

    Pendant ce temps, les joueurs de l’équipe nationale américaine ont dû répondre des propos des commentateurs. Leur message a été unanime : ces déclarations ne reflètent pas le sentiment du groupe, d’autant moins après la prestation des Australiens lors de leur entrée dans la compétition.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En battant la Turquie, l’Australie envoie un message fort

    Si, en début de Coupe du monde, l’attention se portait surtout sur les États-Unis, tant en tant que pays hôte que comme équipe, les Australiens ont rapidement rappelé qu’il ne fallait pas les sous-estimer.

    À la veille de leur entrée en lice, la star turque Hakan Çalhanoğlu avait annoncé que son équipe allait « dominer » son adversaire. Il a rapidement regretté ces propos. La Turquie a certes eu la possession, mais c’est l’Australie qui a fait trembler les filets. Les Socceroos se sont imposés 2-0, démarrant ainsi leur Coupe du monde en beauté tout en humiliant une équipe turque pourtant favorite.

    « Ils sont venus, ils ont parlé, mais ils n’ont pas pu le prouver sur le terrain », a déclaré l’attaquant Nestory Irankunda à Vancouver. « Au final, c’est nous qui avons gagné, et peu importe ce que les gens disent, s’ils ne sont pas capables de le montrer sur la pelouse, alors ça ne sert à rien de parler.

    « Ça nous a mis le feu aux fesses, ça a clairement énervé certains de nos gars, mais au final, ces types peuvent raconter toutes leurs conneries, on s’en fiche complètement. »

    L’équipe nationale américaine affirme qu’elle évitera de tomber dans le même piège. Les États-Unis peuvent certes conserver le ballon et dicter le rythme, mais cela ne suffira pas pour gagner. Le sélectionneur américain insiste donc sur la nécessité de garder son calme avant et pendant la rencontre.

    « Vous avez vu ce qui s’est passé avec la Turquie », a déclaré Berhalter. « Évidemment, ils ont eu du mal à percer leur défense et les Turcs ont été solides. J’ai adoré leur manière de défendre. Ils se sont donné à fond et ça a payé. Ils se sont bien débrouillés. Ça va être un grand match, et vous savez qu’ils vont se battre. »

    Si ce constat n’était pas évident lors de la rencontre face à la Turquie, il l’est devenu à l’automne, lorsque les Américains ont croisé cette même équipe australienne lors de l’un des matchs les plus acharnés de leur cycle.

  • FBL-FRIENDLY-USA-AUSAFP

    Un aperçu physique

    À la mi-temps de ce match amical d’octobre, les joueurs rapportent que Pochettino a exprimé sa frustration avec vigueur. Les États-Unis venaient de réduire l’écart grâce à un but de Haji Wright, fixant le score à 1-1, mais l’entraîneur argentin n’était pas satisfait. L’Australie imposait un rythme élevé que les États-Unis peinaient à suivre. Christian Pulisic avait rejoint les vestiaires dès la première mi-temps après un tacle appuyé resté largement impuni, tant par l’arbitre que par ses coéquipiers.

    Inacceptable, tonne Pochettino, qui réunit alors son groupe à la mi-temps pour un sévère recadrage. L’impact de ce discours est tel qu’il continue de résonner au sein de l’effectif américain, y compris chez les joueurs non présents ce jour-là.

    « On voit bien qu’ils étaient, qu’ils sont motivés, et qu’ils vont au contact », analyse Berhalter, « et je pense que c’est à ce moment-là que Mauricio a tenu ce discours enflammé à la mi-temps. Il a dit : “Ces gars-là ne peuvent pas nous malmener comme ça”, et il a raison. »

    Weah, qui a disputé les 64 premières minutes de la rencontre conclue 2-1 grâce à un doublé de Wright, s’en souvient bien : « On a passé une bonne partie de la première période à les sentir, à voir leur niveau d’agressivité. On savait qu’ils étaient d’un niveau Coupe du monde, et cette expérience a été précieuse. »

    « On les observait, on cherchait à mesurer leur agressivité. On savait qu’ils étaient d’un niveau Coupe du monde, et cette expérience s’est révélée passionnante », explique Weah. « C’était un match engagé, et je pense que depuis cette rencontre au Colorado, on a beaucoup évolué. On a nous aussi gagné en intensité. »

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    Enseignements tirés

    Les deux sélections garderont à l’esprit ce match amical, et elles s’accorderont pour constater à quel point la donne a changé. Depuis, les États-Unis ont nettement progressé, jusqu’à leur victoire initiale face au Paraguay en Coupe du monde. L’Australie a également enchaîné les performances convaincantes : succès contre le Cameroun et Curaçao, puis match nul face à la Suisse durant la préparation mondiale.

    « On savait qu’il y aurait un petit quelque chose », a déclaré le milieu de terrain australien Patrick Yazbek à GOAL en janvier. « Ils ont bien réagi en première période, mais dans l’ensemble, ce fut un match passionnant pour tout le monde, pas seulement pour les Australiens ou les Américains. Je pense que c’est une bonne occasion d’affronter désormais les États-Unis en Coupe du monde, et je pense que cela joue en notre faveur à tous les deux, car nous avons déjà cette expérience de nos confrontations. Qui va tirer le meilleur parti des leçons apprises ? Je pense que ce sera nous. »

    Ce facteur, et non les piques médiatiques ou les débats sur le respect, déterminera le match de ce week-end. Au final, la rencontre de vendredi s’annonce riche d’enseignements : l’équipe qui aura le mieux progressé ces derniers mois prendra une option sérieuse sur la première place du groupe.

    Ces enjeux suffisent à rendre la rencontre cruciale. Le reste n’est que détail. Les deux camps s’attendent à un duel engagé et physique. Devant un public enflammé à Seattle, les débats sur les « lay-ups » seront tranchés sur la pelouse, pas dans les studios.

    « Nous allons nous assurer d’être prêts pour la compétition, pour le match, car c’est un match exceptionnel », a déclaré Weah. « Les joueurs ont du respect pour l’Australie, nous allons donc veiller à bien nous préparer et à aborder ce match comme il se doit. »

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