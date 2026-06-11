« Nous sommes extrêmement concentrés » : Christian Pulisic savoure ce moment de la Coupe du monde à domicile, Chris Richards semble prêt : cinq points clés pour le match États-Unis-Paraguay

Ces deux équipes se sont affrontées à l’automne lors d’un match amical. Ce dont tout le monde se souvient le plus ? La bagarre générale à la fin. Après un léger accrochage entre Alex Freeman et le banc paraguayen, la tension a atteint son paroxysme. Plusieurs joueurs de l’équipe nationale américaine sont alors intervenus pour calmer le jeu, défendant Freeman tout en adressant un message à une formation qui, hasard de l’histoire, allait devenir leur adversaire en Coupe du monde.

Faut-il pour autant en tirer des enseignements ? Oui et non.

« À la fin, il y avait un petit plus », se souvient Tim Ream. « On avait l’impression que ce match avait une importance particulière, et maintenant, quand on y repense, on se dit : “D’accord, c’était un test parfait pour nous à ce moment-là”. C’est une bonne chose que nous ayons vécu cette expérience ; maintenant que nous en sommes là, c’est la Coupe du monde. Oui, on peut en tirer des enseignements, mais c’est un peu de l’histoire ancienne. »

Lors de cette rencontre de novembre, les États-Unis s’étaient imposés 2-1. Gio Reyna avait ouvert le score dès la 4e minute, avant qu’Alex Arce ne double la mise six minutes plus tard ; Folarin Balogun avait finalement inscrit le but de la victoire à la 71e.

« C’était un match vraiment, vraiment intense », a déclaré Reyna, l’auteur du premier but. « J’étais heureux de marquer, et je sais que c’était une belle victoire pour l’équipe, mais évidemment, ce sera complètement différent maintenant. Une Coupe du monde ne se compare à rien d’autre. Nous devons simplement être prêts à égaler l’intensité et l’énergie que nous avons montrées la dernière fois. Avec notre talent, nous pensons pouvoir trouver le moyen de franchir la ligne d’arrivée et de remporter le match. »

Reste que les deux effectifs seront très différents vendredi : l’USMNT, privée de Richards, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman et Antonee Robinson, alignera sans doute ces joueurs d’entrée, ce qui rend toute comparaison hasardeuse, même si les deux staffs vidéo scruteront les images pour dénicher le moindre avantage tactique.

« Pour les joueurs qui ont affronté le Paraguay, cette rencontre sert de référence vidéo précieuse pour identifier ce qui a fonctionné et ce qu’il faut ajuster afin d’améliorer encore notre performance », analyse Tyler Adams. « Gagner contre eux est positif, mais ils auront faim, sans doute encore plus pour leur premier match de Coupe du monde face à une équipe qui les a récemment battus.

Ils auront soif de revanche, donc nous devons aussi composer avec ça. »