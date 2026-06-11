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Ryan Tolmich

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« Nous sommes extrêmement concentrés » : Christian Pulisic savoure ce moment de la Coupe du monde à domicile, Chris Richards semble prêt : cinq points clés pour le match États-Unis-Paraguay

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde
C. Richards
C. Pulisic

L'attente touche à sa fin. Christian Pulisic et l'équipe nationale américaine entameront leur Coupe du monde à domicile vendredi face au Paraguay, l'état de forme de Chris Richards et plusieurs choix décisifs étant scrutés avec attention.

Vendredi soir, l’attente prend fin. Après des années de préparation, des mois de débats et plusieurs semaines d’entraînement sous le soleil estival d’Atlanta, de Chicago et d’Orange County, l’équipe nationale américaine entame enfin sa Coupe du monde. Son premier adversaire : le Paraguay, une sélection familière. L’enjeu, lui, est totalement inédit.

Peu de mots sont encore nécessaires pour décrire la situation de l’équipe nationale américaine. La pression est immense, exercée aussi bien par les supporters occasionnels que par les inconditionnels, par les fans américains comme par les observateurs internationaux qui guettent le moindre faux pas. Il n’y a pas de place pour l’erreur : c’est la règle en Coupe du monde. Ce match est impératif ; il lance un parcours et offre à ce groupe l’occasion de marquer les esprits, non seulement dans ce tournoi, mais sur la scène mondiale.

« Je dirais que le message, c’est de croire », a déclaré le gardien Matt Freese dans un message adressé aux supporters de l’équipe nationale américaine. « Nous y croyons, et quand on a un groupe de gars qui se battent les uns pour les autres et qui se donnent à fond sur le terrain, tout peut arriver. »

Reste à savoir comment transformer cette foi en atout sur le terrain. Que doivent accomplir les joueurs pour s’imposer vendredi ? Quels moments seront décisifs ? GOAL vous propose les cinq clés d’un départ réussi pour l’équipe nationale américaine…

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La condition physique de Chris Richards

    Depuis plusieurs semaines, tous les regards sont tournés vers la cheville de Richards. Selon ses propres mots, tout devrait bien se passer.

    « Je ne m’exposerais pas à ce genre de situation si je ne savais pas que je peux tout donner », a-t-il assuré, avant d’ajouter qu’il était prêt à apporter sa pierre à l’édifice vendredi. « Dans le football, il faut accepter d’avoir mal à un moment ou à un autre ; ça ne me pose aucun problème tant que je reste opérationnel. C’est l’essentiel. »

    La décision finale revient désormais à Pochettino : si le sélectionneur estime que la cheville de son défenseur est fiable, Richards sera aligné. Son association avec les autres cadres de la défense américaine pourrait alors s’avérer décisive. En revanche, si l’ancien joueur de Crystal Palace n’est pas jugé apte, d’autres options, moins convaincantes, seront étudiées. Reste à savoir à quel niveau se situera Richards : retrouvera-t-il le même niveau de performance qu’en fin d’année 2025 ?

    Un Richards à ce niveau serait précieux pour une équipe déterminée à étouffer la redoutable attaque paraguayenne et à bien lancer son Mondial.

    • Publicité
  • Alex Freeman USMNT Paraguay fightGetty

    Les principaux enseignements de la dernière rencontre

    Ces deux équipes se sont affrontées à l’automne lors d’un match amical. Ce dont tout le monde se souvient le plus ? La bagarre générale à la fin. Après un léger accrochage entre Alex Freeman et le banc paraguayen, la tension a atteint son paroxysme. Plusieurs joueurs de l’équipe nationale américaine sont alors intervenus pour calmer le jeu, défendant Freeman tout en adressant un message à une formation qui, hasard de l’histoire, allait devenir leur adversaire en Coupe du monde.

    Faut-il pour autant en tirer des enseignements ? Oui et non.

    « À la fin, il y avait un petit plus », se souvient Tim Ream. « On avait l’impression que ce match avait une importance particulière, et maintenant, quand on y repense, on se dit : “D’accord, c’était un test parfait pour nous à ce moment-là”. C’est une bonne chose que nous ayons vécu cette expérience ; maintenant que nous en sommes là, c’est la Coupe du monde. Oui, on peut en tirer des enseignements, mais c’est un peu de l’histoire ancienne. »

    Lors de cette rencontre de novembre, les États-Unis s’étaient imposés 2-1. Gio Reyna avait ouvert le score dès la 4e minute, avant qu’Alex Arce ne double la mise six minutes plus tard ; Folarin Balogun avait finalement inscrit le but de la victoire à la 71e.

    « C’était un match vraiment, vraiment intense », a déclaré Reyna, l’auteur du premier but. « J’étais heureux de marquer, et je sais que c’était une belle victoire pour l’équipe, mais évidemment, ce sera complètement différent maintenant. Une Coupe du monde ne se compare à rien d’autre. Nous devons simplement être prêts à égaler l’intensité et l’énergie que nous avons montrées la dernière fois. Avec notre talent, nous pensons pouvoir trouver le moyen de franchir la ligne d’arrivée et de remporter le match. »

    Reste que les deux effectifs seront très différents vendredi : l’USMNT, privée de Richards, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman et Antonee Robinson, alignera sans doute ces joueurs d’entrée, ce qui rend toute comparaison hasardeuse, même si les deux staffs vidéo scruteront les images pour dénicher le moindre avantage tactique.

    « Pour les joueurs qui ont affronté le Paraguay, cette rencontre sert de référence vidéo précieuse pour identifier ce qui a fonctionné et ce qu’il faut ajuster afin d’améliorer encore notre performance », analyse Tyler Adams. « Gagner contre eux est positif, mais ils auront faim, sans doute encore plus pour leur premier match de Coupe du monde face à une équipe qui les a récemment battus.

    Ils auront soif de revanche, donc nous devons aussi composer avec ça. »

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    « Nous devons être prêts »

    Lors de la dernière Coupe du monde, les États-Unis ont immédiatement imposé leur rythme. L’ouverture du score de Tim Weah face au Pays de Galles n’a pas évité le partage des points, un penalty tardif ayant offert l’égalisation aux Dragons.

    Un tel coup d’envoi a quelque chose de particulier : Clint Dempsey en avait offert un en 2014 avec son but célèbre contre le Ghana, et Weah a réédité l’exploit face au Pays de Galles. Les États-Unis pourront-ils en trouver un autre vendredi soir, afin d’apaiser la nervosité qui accompagnera le coup d’envoi d’une Coupe du monde à domicile ?

    En tout cas, les États-Unis ne doivent pas laisser le Paraguay dicter le rythme. Face à l’Allemagne, les Américains avaient subi un coup de massue dès l’entame, encaissant un but sur coup de pied arrêté après seulement deux minutes. Plus largement, ils ont souvent connu des entames laborieuses, concédant une ouverture du score en première période lors de neuf de leurs dix dernières sorties. Certes, ils ont souvent su réagir et se créer des occasions. Mais ce scénario n’est pas celui que l’on souhaite reproduire en Coupe du monde.

    « C’est extrêmement important », assure Cristian Roldan. « Marquer tôt serait idéal, mais si nous imposons d’emblée un pressing tout terrain et que nous prenons l’ascendant dès la 15e minute, nous nous mettrons en position de force. En démarrant ainsi, nous aurons de réelles chances de sortir de la phase de groupes.

    « Le premier match, les 15 premières minutes, sont vraiment importants dans un tournoi, et nous devons être prêts. Nous ne pouvons pas nous endormir comme lors de notre match contre l’Allemagne, car c’est là que les choses peuvent basculer, et que votre parcours dans le tournoi peut changer. »

    Car si bien commencer le match de vendredi est crucial, bien lancer son tournoi l’est tout autant. Trois points face au Paraguay apaiseraient la pression avant d’affronter l’Australie et la Turquie ; un moindre résultat, et la chaleur monterait d’un cran.

    « Je ne pense absolument pas à la troisième place, ça c’est sûr », a déclaré Adams. « Je sais, d’après la dernière Coupe du monde, à quel point le premier match est crucial. »

  • Matt Turner Matt FreeseGetty/GOAL

    Décisions du gardien de but

    Pochettino a sans doute déjà choisi son gardien titulaire, même s’il garde cette décision secrète. Matt Freese et Matt Turner ont tous deux affirmé cette semaine ne pas savoir qui sera aligné d’entrée. Si l’information est exacte, la hiérarchie s’est donc établie au tout dernier moment.

    Cette décision compte : dans un monde idéal, le gardien américain passerait une soirée tranquille, se contentant de relancer le jeu depuis l’arrière et de repousser les coups de pied de but. Mais les Coupes du monde se déroulent rarement ainsi. Un portier doit presque toujours réaliser une ou deux interventions décisives. La question est de savoir lequel Pochettino estime le plus capable de le faire.

    Freese a été le numéro un une bonne partie de l’année dernière, tandis que Turner peut se prévaloir d’une expérience en Coupe du monde, avec deux clean sheets au compteur lors de rencontres cruciales en phase de groupes. Sur le papier, les deux hommes sont très proches. Si le scénario se déroule sans accroc, ce détail restera anecdotique ; mais en cas de match serré, le gardien désigné pourrait bien devenir le héros d’une nation.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Gérer son poids

    La mission semble simple, mais elle est aussi la plus complexe. Vendredi, l’équipe nationale américaine ne se contentera pas d’affronter le Paraguay ; elle devra repousser toutes les autres pressions. L’attention médiatique, la pression des attentes et l’importance de l’enjeu pèseront sur les joueurs. Comment vont-ils gérer cette situation ?

    Lors de la Coupe du monde 2022, les États-Unis avaient globalement répondu présents. À la Copa América 2024, en revanche, l’équipe s’est effondrée. Depuis, le parcours est en dents de scie, mais passé composé : l’essentiel est ailleurs, dans ce nouveau défi.

    La réalité est simple : ce défi est sans précédent. Organiser une Coupe du monde n’est pas donné à tout le monde, et les projecteurs qui l’accompagnent sont tout à fait uniques. La rencontre se jouera en grande partie sur la façon dont ils géreront cette exposition. Sur le plan du talent, l’équipe nationale américaine part favorite, mais le Paraguay, fidèle à son statut d’outsider, tentera de renverser la vapeur en accentuant encore la pression sur le pays hôte.

    « Ça a vraiment l’air d’un match important, c’est sûr », a déclaré Pulisic. « C’est similaire à [2022], mais d’une certaine manière, je me sens un peu plus détendu, je pense, simplement parce que j’ai déjà vécu ça et que nous avons déjà disputé un match comme celui-ci, donc je pense que cette expérience m’a un peu calmé. »

    Quoi qu’il en soit, la rencontre se jouera autant dans la tête que sur le plan physique, car l’équipe devra affronter des attentes et une exposition sans précédent dans l’histoire du football américain.

    « Je vais essayer de profiter de l’instant autant que possible », a déclaré Pulisic. « C’est important, mais ce n’est pas facile, bien sûr. Nous sommes extrêmement concentrés, c’est un match énorme. On veut bien jouer et on veut se débarrasser du poids de ce premier match.

    Mais je vais regarder autour de moi, je vais essayer de m’imprégner de l’instant. J’ai des amis et de la famille dans les tribunes. C’est un moment spécial, alors je veux essayer d’en profiter. »

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