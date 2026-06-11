« Nous sommes extrêmement concentrés » : Christian Pulisic savoure ce moment de la Coupe du monde à domicile, Chris Richards semble prêt : cinq points clés pour le match États-Unis-Paraguay

Vendredi soir, l’attente prend fin. Après des années de préparation, des mois de débats et plusieurs semaines d’entraînement sous le soleil estival d’Atlanta, de Chicago et d’Orange County, l’équipe nationale américaine entame enfin sa Coupe du monde. Son premier adversaire : le Paraguay, une sélection familière. L’enjeu, lui, est totalement inédit.
Peu de mots sont encore nécessaires pour décrire la situation de l’équipe nationale américaine. La pression est immense, exercée aussi bien par les supporters occasionnels que par les inconditionnels, par les fans américains comme par les observateurs internationaux qui guettent le moindre faux pas. Il n’y a pas de place pour l’erreur : c’est la règle en Coupe du monde. Ce match est impératif ; il lance un parcours et offre à ce groupe l’occasion de marquer les esprits, non seulement dans ce tournoi, mais sur la scène mondiale.
« Je dirais que le message, c’est de croire », a déclaré le gardien Matt Freese dans un message adressé aux supporters de l’équipe nationale américaine. « Nous y croyons, et quand on a un groupe de gars qui se battent les uns pour les autres et qui se donnent à fond sur le terrain, tout peut arriver. »
Reste à savoir comment transformer cette foi en atout sur le terrain. Que doivent accomplir les joueurs pour s’imposer vendredi ? Quels moments seront décisifs ? GOAL vous propose les cinq clés d’un départ réussi pour l’équipe nationale américaine…