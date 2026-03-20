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« Nous sommes doubles champions ! » - L'Argentine s'impose face à l'Espagne tandis que le président de la CONMEBOL fustige La Roja et l'UEFA pour l'annulation de la Finalissima
Dominguez remporte une victoire par forfait
Le match de rêve entre l'Argentine, championne de la Copa América, et l'Espagne, vainqueur de l'Euro, est officiellement annulé, mais la guerre diplomatique ne fait que commencer. Suite à l'échec total des négociations entre l'UEFA et la CONMEBOL, l'instance dirigeante du football sud-américain a adopté une posture combative en affirmant que le titre devrait rester à Buenos Aires par défaut.
Dominguez a profité de la cérémonie du tirage au sort de la Copa Libertadores pour se moquer des champions d'Europe. Le différend porte sur l'impossibilité de s'entendre sur le lieu et la date, les deux fédérations s'accusant mutuellement de manque de souplesse depuis une semaine.
- AFP
Des coups de feu ont été tirés depuis l'Amérique du Sud
Le ton est passé d’un désaccord professionnel à une véritable moquerie lorsque Dominguez a laissé entendre que la réticence de l’Espagne à satisfaire les exigences de l’Argentine en matière de calendrier équivalait à un forfait. Il a exhorté les Argentins à cesser de considérer le football européen comme la référence absolue, insistant sur le fait que l’Albiceleste est désormais la reine incontestée de la Coupe intercontinentale.
« Si on considère cela comme une victoire par forfait, vous êtes doubles champions de la Finalissima », a déclaré Dominguez àDSports. « Et encore une chose : vous devez croire en vous, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Et autre chose : vous devez y croire, l’herbe du voisin n’est pas si verte que ça. »
S'exprimant plus tard sur Radio La Red, il a réitéré son affirmation selon laquelle l'Espagne avait en fait abandonné le trophée. « De quelle nationalité êtes-vous ? Argentin, alors félicitations, car nous sommes doubles champions de la Finalissima, ils ne se sont même pas présentés. »
Une dispute au sujet des horaires dégénère
C'est l'UEFA qui a initialement annoncé l'annulation de la rencontre, reprochant à la Fédération argentine de football (AFA) d'avoir rejeté plusieurs propositions, dont celle d'un match très médiatisé au Santiago Bernabéu. Selon l'instance européenne, l'Argentine a refusé un accord prévoyant un terrain neutre ainsi qu'une éventuelle double confrontation, ce qui a conduit à une impasse impossible à résoudre.
« La première option consistait à organiser le match au stade Santiago Bernabéu de Madrid à la date initialement prévue, avec une répartition 50/50 des supporters dans le stade. Cela aurait offert un cadre de classe mondiale, à la hauteur d’un événement aussi prestigieux, mais l’Argentine a refusé », indique un communiqué de l’UEFA.
« La deuxième option consistait à organiser la Finalissima en deux manches : l’une au Santiago Bernabéu le 27 mars et l’autre à Buenos Aires pendant une fenêtre internationale avant l’UEFA EURO et la Copa América 2028, avec là encore une répartition des supporters à parts égales pour le match à Madrid. Cette option a également été rejetée. »
- Getty
Le différend concernant le terrain neutre
Du point de vue argentin, le refus de jouer à Madrid relevait de l'intégrité sportive. L'AFA et la CONMEBOL ont fait valoir que jouer dans la capitale espagnole aurait été contraire au « principe d'équité sportive », car ce lieu ne pouvait être considéré comme véritablement neutre pour un match impliquant l'Espagne. Alors que l'AFA était disposée à jouer à Rome le 31 mars, la fédération espagnole (RFEF) a décliné l'offre, car bon nombre de ses joueurs clés, évoluant à Barcelone et à l'Atlético de Madrid, s'affrontent en Liga quelques jours plus tard.
« La CONMEBOL et l’AFA ont toujours réitéré leur souhait de disputer la Finalissima sur un terrain neutre et ont accepté le lieu proposé après que l’UEFA eut longuement insisté pour qu’elle se déroule à Madrid », a déclaré l’AFA dans un communiqué de presse.
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