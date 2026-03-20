« Nous sommes doubles champions ! » - L'Argentine s'impose face à l'Espagne tandis que le président de la CONMEBOL fustige La Roja et l'UEFA pour l'annulation de la Finalissima

Le ton est passé d’un désaccord professionnel à une véritable moquerie lorsque Dominguez a laissé entendre que la réticence de l’Espagne à satisfaire les exigences de l’Argentine en matière de calendrier équivalait à un forfait. Il a exhorté les Argentins à cesser de considérer le football européen comme la référence absolue, insistant sur le fait que l’Albiceleste est désormais la reine incontestée de la Coupe intercontinentale.

« Si on considère cela comme une victoire par forfait, vous êtes doubles champions de la Finalissima », a déclaré Dominguez àDSports. « Et encore une chose : vous devez croire en vous, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Et autre chose : vous devez y croire, l’herbe du voisin n’est pas si verte que ça. »

S'exprimant plus tard sur Radio La Red, il a réitéré son affirmation selon laquelle l'Espagne avait en fait abandonné le trophée. « De quelle nationalité êtes-vous ? Argentin, alors félicitations, car nous sommes doubles champions de la Finalissima, ils ne se sont même pas présentés. »