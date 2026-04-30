Après la performance une nouvelle fois impressionnante d’Olise lors de l’épique match aller des demi-finales de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (4-5), ponctuée notamment du but du 2-2, Dugarry s’est extasié sur le joueur de 24 ans : « Nous ne réalisons pas ce que nous vivons là : c’est un joueur extraordinaire », a-t-il déclaré sur RMC Sport.« Nous assistons à la naissance d’une star. Il n’en est qu’au début de son talent. Il a vraiment quelque chose de spécial. Il sait tout faire : il sait marquer des buts, faire des passes, il est rapide comme l’éclair. Nous sommes aux prémices de quelque chose d’énorme », a estimé Dugarry.
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« Nous sommes à l’aube de quelque chose d’extraordinaire » : le champion du monde compare déjà la star du FC Bayern Munich à Zinédine Zidane
Dugarry, champion du monde 1998 aux côtés de Zidane, a comparé le lauréat du Ballon d’Or à l’actuelle star du Bayern : « Je pousse peut-être un peu loin la comparaison, mais ce joueur a quelque chose de “Zizou” : cette manière décontractée de contrôler le ballon, d’utiliser son corps, de se faufiler entre les lignes et, surtout, cette vision du jeu », a-t-il analysé.
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Michael Olise devrait figurer parmi les favoris pour le Ballon d’Or.
Recruté à Crystal Palace lors de l’été 2024 pour 53 millions d’euros, Olise voit désormais sa valeur marchande largement dépasser les 100 millions d’euros. Sous contrat avec le FC Bayern Munich jusqu’en 2029 et sans clause de départ, l’attaquant totalise 59 points au compteur (but et passe décisive confondus) en 47 matchs toutes compétitions confondues cette saison.
Si le Bayern remporte la Ligue des champions cette saison, Olise, associé à Harry Kane, fera figure de grand favori pour le Ballon d’Or.
Il a fait ses débuts en équipe de France en septembre 2024 et compte désormais 15 sélections pour quatre buts. Sa présence dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde est actée.
Les statistiques de Michael Olise pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 47 Minutes jouées : 3 671 Buts : 20 Passes décisives : 29