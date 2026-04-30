« Nous sommes à l’aube de quelque chose d’extraordinaire » : le champion du monde compare déjà la star du FC Bayern Munich à Zinédine Zidane

Après la performance une nouvelle fois impressionnante d’Olise lors de l’épique match aller des demi-finales de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (4-5), ponctuée notamment du but du 2-2, Dugarry s’est extasié sur le joueur de 24 ans : « Nous ne réalisons pas ce que nous vivons là : c’est un joueur extraordinaire », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

« Nous assistons à la naissance d’une star. Il n’en est qu’au début de son talent. Il a vraiment quelque chose de spécial. Il sait tout faire : il sait marquer des buts, faire des passes, il est rapide comme l’éclair. Nous sommes aux prémices de quelque chose d’énorme », a estimé Dugarry.