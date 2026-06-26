Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Nous serons prêts pour les phases à élimination directe », assure Christian Pulisic, de retour juste à temps. Sebastian Berhalter défend son choix au milieu de terrain, mais les interrogations sur la profondeur de l’effectif défensif persistent après cette défaite tardive. Voici les gagnants et les perdants de l’USMNT face à la Turquie

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Turquie vs États-Unis
Turquie
États-Unis
Coupe du monde
C. Pulisic
S. Berhalter
M. Pochettino

Christian Pulisic a fait son retour, Sebastian Berhalter a impressionné et Auston Trusty a brillé, mais un but tardif de la Turquie a mis en lumière les limites défensives de l’équipe nationale américaine.

INGLEWOOD, Californie — À l’issue de la rencontre, conclue sur un coup de massue, le rituel a repris ses droits. « Country Roads » a retenti dans les haut-parleurs, un peu plus faiblement qu’au match précédent. Au refrain, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis se sont de nouveau regroupés en cercle, bras dessus bras dessous, au milieu de la pelouse. La marque au-dessus d’eux indiquait : Turquie 3, États-Unis 2.

Contrairement aux deux rencontres précédentes, aucune célébration : pas de cris, pas de high-fives pour les caméras, pas même un sourire. Pourtant, ce rituel demeurait inchangé, car il était nécessaire. Dans ce moment crucial, il était même plus important qu’auparavant. 

« Pour nous, la question n’est pas de savoir si on gagne ou si on perd », a déclaré le défenseur Mark McKenzie après la défaite. « Il s’agit d’être ensemble et de montrer cette solidarité. Ce n’est pas pour les apparences, ni pour laisser aux autres le soin d’écrire notre histoire. C’est un instant où nous devons rester unis, nous ressaisir et accepter qu’il y aura des hauts et des bas ; mais ces 26 joueurs et tout le staff nous permettront d’atteindre nos objectifs dans cette compétition. »

Au bout du compte, c’était l’enjeu de ce jeudi : permettre à l’équipe nationale masculine des États-Unis de se préparer pour la suite. Malgré la défaite, la mission est accomplie : plusieurs joueurs ont fait leurs débuts en Coupe du monde et ont gagné en confiance. La prestation a été solide jusqu’à ce but encaissé dans les arrêts de jeu. Christian Pulisic, de retour de blessure, a brillé, et l’ambiance, déjà chaude lors des deux premiers matchs, a été maintenue à Los Angeles grâce au soutien sans faille des supporters.

Oui, cette défaite fait mal, mais elle ne laissera pas de séquelles si les États-Unis atteignent leur objectif face à la Bosnie-Herzégovine en huitièmes de finale la semaine prochaine.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons remporté notre groupe », a souligné le sélectionneur Mauricio Pochettino. « Nous avons terminé premiers, et nous avons bien géré la pression et les attentes. »

Il a ajouté : « Je suis très satisfait des joueurs et des supporters américains. Nous nous sommes qualifiés en tête de notre groupe pour le tour suivant. Ce qui compte, c’est d’aborder le prochain match dans les meilleures conditions possibles. »

Place donc au prochain match, celui qui compte vraiment. Tout ce que les États-Unis pouvaient faire jeudi soir, c’était de se mettre en position de gagner ce rendez-vous, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Même si la défaite pique, surtout vu la manière dont elle est intervenue, le message du vestiaire est clair : rester unis, car le vrai tournoi commence à peine.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de Los Angeles…

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Sebastian Berhalter

    Le principal enseignement de la rencontre est que l’équipe nationale américaine a trouvé un nouveau milieu de terrain capable de faire la différence. Si le trio expérimenté Weston McKennie – Tyler Adams – Malik Tillman reste la priorité, Berhalter a prouvé qu’il pouvait lui aussi tenir son rang à un niveau élevé. 

    C’est ce qu’il a démontré jeudi en délivrant une passe décisive, en inscrivant un but et en tenant plus de 70 minutes malgré un carton jaune.

    « Le ballon m’est tout simplement tombé sous le pied, et je savais que si je restais calme et que je faisais un mouvement de balayage, j’avais une chance », a-t-il déclaré. « Je m’entraîne beaucoup à ce genre de geste, et voir le ballon entrer au but était génial. Ma première pensée a été de récupérer le ballon et de repartir à l’attaque. »

    Dans un match où l’USMNT ne disposait pas de solution de remplacement à son poste, il s’est imposé comme un véritable plan A, capable de prendre le jeu à son compte. 

    Fort de trois participations à la Coupe du monde, chacune meilleure que la précédente, Berhalter a désormais sa place dans l’équipe et pourrait s’avérer décisif à l’avenir.

    « Je pense que nous avons tout donné, a-t-il déclaré, et nous serons prêts pour les huitièmes de finale. »

    • Publicité
  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : Tim Weah

    En début de mandat, Pochettino a justifié son choix d’aligner Weah sur le côté gauche par des données scientifiques liées à sa vision. Il l’a donc aligné à plusieurs reprises à ce poste. 

    Dans ce match précis, l’international américain n’a toutefois pas été à la hauteur sur son côté gauche. Il a peiné avant de céder sa place en tant que premier remplaçant. 

    La star marseillaise n’a jamais trouvé le bon timing. Par moments, il se retrouvait trop souvent hors-jeu. À d’autres, il se faisait trop facilement neutraliser par des défenseurs qu’il ne parvenait pas à déjouer. Pour couronner le tout, il s’est fait déposséder du ballon à cinq reprises et n’a remporté aucun duel. Tout cela a conduit à une prestation inefficace qui a logiquement pris fin prématurément. 

    Un coup dur pour l’international américain, qui avait déjà démontré sa capacité à changer la donne.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Vainqueur : Arda Güler

    Ce tournoi n’a pas tourné comme la star turque l’espérait. Il aurait pu être la révélation de l’été, mais il rentre chez lui plus tôt que prévu, et peu de choses lui permettront de voir le verre à moitié plein.

    Marquer un but avant de partir, c’est déjà ça. Ce geste ne change pas l’issue du tournoi, mais il a offert à Güler un bref moment d’euphorie dans une Coupe du monde jusqu’alors bien morose.

    C’était la première fois dans ce tournoi qu’il a vraiment ressemblé à lui-même : une star capable de justifier l’attente du Real Madrid et de la sélection turque. Il a marqué, a constamment mis sous pression la défense américaine et a, sans contestation, dominé la rencontre.

    Trop peu, trop tard, certes, mais un autre adage rappelle qu’il vaut mieux tard que jamais : c’est ainsi que Güler doit considérer cette prestation de clôture de Coupe du monde.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Christian Pulisic

    L'ovation était assourdissante. Lorsque Christian Pulisic a fait son entrée sur le terrain, le public de Los Angeles s'est levé. Et tout au long de sa prestation, il a donné à ce public encore plus de raisons de se lever. 

    De retour de blessure, l’attaquant a constamment menacé la défense adverse et a surtout démontré qu’il avait retrouvé toute son intégrité physique. C’est la meilleure nouvelle pour la sélection américaine, qui aborde la phase à élimination directe avec son joueur clé à 100 %. 

    « C'était incroyable », a-t-il confié à FOX. « Je me sentais en forme. Je me sentais bien, donc c'était vraiment agréable de retrouver l'équipe et de jouer quelques minutes. Je me sentais à l'aise avec le ballon. La fin de match a été difficile pour nous, c'est certain, mais au final, nous avons terminé premiers de la poule, et nous devons simplement nous tourner vers la semaine prochaine. »

    Même si l’équipe nationale américaine regrettera certains petits détails de ce résultat, comme l’a dit Pulisic, elle sera également ravie de le retrouver sur le terrain.

    « Vous avez vu, quand il est entré en jeu, l’impact qu’il a eu », a déclaré Berhalter. « C’est notre homme. Mais surtout, c’est tout simplement une personne formidable que tout le monde admire, et c’est un leader à part entière. Il a été formidable. »

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDANT : La défense

    En novembre, interrogé sur la hiérarchie au sein de son équipe, Pochettino a fermement rejeté la notion de « titulaires ». « Il n’y a pas de titulaires », a-t-il déclaré. « Il y a un effectif complet de l’équipe nationale américaine, un point c’est tout. Tout le monde est au même niveau. »

    Néanmoins, quel que soit le vocabulaire employé par l’Argentin, des hiérarchies se dessinent : le match de jeudi a confirmé que les défenseurs alignés contre le Paraguay et l’Australie constituent le socle défensif de l’équipe.

    Ricardo Pepi et Weston McKennie étaient les deux rescapés du dernier match, mais, à vrai dire, seul ce dernier semble en position de figurer dans le onze « type » des États-Unis. Ce onze, presque intégralement préservé sur le banc pour cause de repos ou de risque de carton jaune, devrait donc rester inchangé à l’avenir.

    C’est particulièrement vrai en défense : Mark McKenzie et Miles Robinson auraient pu mieux réagir sur les buts encaissés, tandis que Matt Turner, malgré son impuissance sur les actions, n’a pas réussi à réaliser les un ou deux arrêts décisifs qui auraient pu sauver son équipe.

    Résultat : ni Chris Richards, ni Tim Ream, ni Alex Freeman, ni Matt Freese n’ont offert à Pochettino de raison suffisante pour bouleverser son onze type. Ce quatuor demeure, à ce stade, la charnière défensive désignée en vue de la prochaine phase de la compétition.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Auston Trusty

    Le match a été un véritable yo-yo pour Trusty. Si le creux de la vague n’a pas atteint son niveau le plus bas, le sommet, lui, a été vertigineux. Peu de sensations égalent celle d’un premier but en Coupe du monde.

    Son premier but en Coupe du monde, inscrit dès la 3^e minute, était aussi sa première réalisation sous le maillot de l’équipe nationale américaine. L’émotion était immédiate : dès que le ballon a franchi la ligne, offrant l’ouverture du score aux États-Unis (1-0), Trusty a traversé tout le terrain pour aller célébrer avec ses coéquipiers sur le banc.

    « J’ai revu cette célébration, et j’avais fait exactement la même chose pour mon premier but avec le Philadelphia Union », a-t-il déclaré. « J’avais marqué, pas de la même manière, mais sur un corner, puis j’avais couru vers le banc. C’était plutôt cool, ça bouclait la boucle. »

    Aligné comme arrière gauche, une position peu familière, il a globalement tenu son rang malgré l’absence d’autres faits marquants… jusqu’à la fin de la rencontre, quand il s’est blessé. Après la rencontre, le défenseur, la cheville bandée, s’est confié aux journalistes.

    « Je suis tombé et je me suis tordu la cheville assez, assez gravement », a-t-il expliqué, « et j’ai eu une crampe au mollet en même temps. Je n’étais pas en forme et ça craint, mais je devais simplement retourner sur le terrain et continuer à jouer. Mais oui, on reste tous positifs. »

    L’équipe américaine et son défenseur croisent désormais les doigts pour que cette entorse ne soit pas trop grave, surtout après une performance qui a démontré pourquoi Trusty pourrait faire la différence des deux côtés du terrain en phase à élimination directe.