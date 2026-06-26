INGLEWOOD, Californie — À l’issue de la rencontre, conclue sur un coup de massue, le rituel a repris ses droits. « Country Roads » a retenti dans les haut-parleurs, un peu plus faiblement qu’au match précédent. Au refrain, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis se sont de nouveau regroupés en cercle, bras dessus bras dessous, au milieu de la pelouse. La marque au-dessus d’eux indiquait : Turquie 3, États-Unis 2.

Contrairement aux deux rencontres précédentes, aucune célébration : pas de cris, pas de high-fives pour les caméras, pas même un sourire. Pourtant, ce rituel demeurait inchangé, car il était nécessaire. Dans ce moment crucial, il était même plus important qu’auparavant.

« Pour nous, la question n’est pas de savoir si on gagne ou si on perd », a déclaré le défenseur Mark McKenzie après la défaite. « Il s’agit d’être ensemble et de montrer cette solidarité. Ce n’est pas pour les apparences, ni pour laisser aux autres le soin d’écrire notre histoire. C’est un instant où nous devons rester unis, nous ressaisir et accepter qu’il y aura des hauts et des bas ; mais ces 26 joueurs et tout le staff nous permettront d’atteindre nos objectifs dans cette compétition. »

Au bout du compte, c’était l’enjeu de ce jeudi : permettre à l’équipe nationale masculine des États-Unis de se préparer pour la suite. Malgré la défaite, la mission est accomplie : plusieurs joueurs ont fait leurs débuts en Coupe du monde et ont gagné en confiance. La prestation a été solide jusqu’à ce but encaissé dans les arrêts de jeu. Christian Pulisic, de retour de blessure, a brillé, et l’ambiance, déjà chaude lors des deux premiers matchs, a été maintenue à Los Angeles grâce au soutien sans faille des supporters.

Oui, cette défaite fait mal, mais elle ne laissera pas de séquelles si les États-Unis atteignent leur objectif face à la Bosnie-Herzégovine en huitièmes de finale la semaine prochaine.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons remporté notre groupe », a souligné le sélectionneur Mauricio Pochettino. « Nous avons terminé premiers, et nous avons bien géré la pression et les attentes. »

Il a ajouté : « Je suis très satisfait des joueurs et des supporters américains. Nous nous sommes qualifiés en tête de notre groupe pour le tour suivant. Ce qui compte, c’est d’aborder le prochain match dans les meilleures conditions possibles. »

Place donc au prochain match, celui qui compte vraiment. Tout ce que les États-Unis pouvaient faire jeudi soir, c’était de se mettre en position de gagner ce rendez-vous, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Même si la défaite pique, surtout vu la manière dont elle est intervenue, le message du vestiaire est clair : rester unis, car le vrai tournoi commence à peine.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de Los Angeles…