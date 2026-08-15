« Nous serons là » : Michael Carrick lance un cri de ralliement aux supporters de Manchester United après la décevante défaite contre l'AC Milan

Les derniers préparatifs de Manchester United en vue de la nouvelle campagne de Premier League ont subi un sérieux coup d’arrêt, les Red Devils ayant été démantelés par un AC Milan clinique. Les hommes de Carrick avaient pourtant bien commencé lorsque Harry Maguire s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de Bruno Fernandes après seulement deux minutes, mais Milan a égalisé à la 37e minute quand Goncalo Ramos a servi Samuel Chukwueze pour l’égalisation.

United a eu une occasion en or de virer en tête à la pause, mais Fernandes a vu son penalty, frappé avec force, être arrêté, laissant les deux équipes à égalité au repos. Patrick Dorgu est bien parvenu à redonner l’avantage à United après avoir profité d’une passe en retrait approximative de Filippo Terracciano, mais la structure défensive s’est ensuite complètement désintégrée. United a de nouveau été rejoint au score quand Alphadjo Cisse a surgi au second poteau alors que Chukwueze mettait en pièces l’équipe de Carrick sur le côté droit. L’ailier nigérian a ensuite servi Ramos, qui a placé une tête pour donner l’avantage à Milan pour la première fois, avant que Ruben Loftus-Cheek n’exploite ce même flanc vulnérable pour inscrire le quatrième but et conclure une démonstration de force.