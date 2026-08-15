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« Nous serons là » : Michael Carrick lance un cri de ralliement aux supporters de Manchester United après la décevante défaite contre l'AC Milan
Les fragilités défensives mises en lumière en Pologne
Les derniers préparatifs de Manchester United en vue de la nouvelle campagne de Premier League ont subi un sérieux coup d’arrêt, les Red Devils ayant été démantelés par un AC Milan clinique. Les hommes de Carrick avaient pourtant bien commencé lorsque Harry Maguire s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de Bruno Fernandes après seulement deux minutes, mais Milan a égalisé à la 37e minute quand Goncalo Ramos a servi Samuel Chukwueze pour l’égalisation.
United a eu une occasion en or de virer en tête à la pause, mais Fernandes a vu son penalty, frappé avec force, être arrêté, laissant les deux équipes à égalité au repos. Patrick Dorgu est bien parvenu à redonner l’avantage à United après avoir profité d’une passe en retrait approximative de Filippo Terracciano, mais la structure défensive s’est ensuite complètement désintégrée. United a de nouveau été rejoint au score quand Alphadjo Cisse a surgi au second poteau alors que Chukwueze mettait en pièces l’équipe de Carrick sur le côté droit. L’ailier nigérian a ensuite servi Ramos, qui a placé une tête pour donner l’avantage à Milan pour la première fois, avant que Ruben Loftus-Cheek n’exploite ce même flanc vulnérable pour inscrire le quatrième but et conclure une démonstration de force.
- AFP
Carrick exige une amélioration immédiate
Malgré le caractère inquiétant de cet effondrement, Carrick s’est empressé de réagir à la performance tout en conservant un regard positif avant leur entrée en Premier League sur le terrain de Hull City le 22 août. L’entraîneur de United a reconnu que la prestation en Pologne était bien en dessous des standards attendus à Old Trafford, mais il a refusé de laisser ce résultat plomber l’ambiance au sein du groupe.
« Aujourd’hui, nous sommes déçus. Nous n’avons pas bien joué aujourd’hui. Il y a des raisons à cela et nous devons nous améliorer. Certains des garçons disputaient leurs premières minutes. Des raisons différentes, mais aucune excuse. Nous n’avons pas très bien joué », a déclaré Carrick aux journalistes après le coup de sifflet final.
L’attention se tourne vers l’ouverture de la Premier League
Alors que la nouvelle saison approche, United doit rapidement corriger les failles tactiques mises en évidence par Milan. Avant cette défaite, l’équipe de Carrick avait obtenu des résultats mitigés en pré-saison, avec un match nul 1-1 contre Leeds United avant une victoire aux tirs au but, un autre nul 1-1 face au Paris Saint-Germain, puis un succès 2-1 contre l’Atletico Madrid. Malgré ce revers, Carrick reste confiant quant à la capacité de réaction de son groupe.
« Dans l’ensemble, nous sommes prêts pour la semaine prochaine. Beaucoup de garçons tireront profit de ces minutes de jeu. Nous avons beaucoup travaillé à l’entraînement, et les performances en match ont été plutôt bonnes. Nous abordons la semaine prochaine dans de bonnes dispositions », a ajouté Carrick, renforçant l’idée que le résultat contre Milan relevait d’un contretemps isolé plutôt que du signe d’une crise plus profonde.
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Une promesse forte pour les supporters
Alors que le compte à rebours avant la nouvelle saison commence, la concurrence pour les places de titulaires s’intensifie. Le match a vu Marcus Rashford disputer sa première apparition avec United en 20 mois, en entrant en jeu à la 60e minute avec le numéro 9. Il s’agissait de sa première sortie avec le club depuis décembre 2024, lorsque Amorim n’en était qu’au début de son passage à Old Trafford. Avec les retours de Lisandro Martinez et Kobbie Mainoo, le retour de Rashford offre à Carrick de nombreuses options, même si les errements défensifs face à l’équipe italienne restent une préoccupation majeure.
« Nous avons un bon effectif. Il y a des décisions à prendre. Bien sûr. Nous avons encore une semaine d’entraînement pour nous préparer pour la semaine prochaine. C’est un sentiment totalement différent quand c’est le premier match de championnat de la saison. Nous serons prêts », a conclu Carrick.
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