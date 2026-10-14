AFP
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« Nous savions qu’ils feraient ça » : Diego Simeone révèle comment l’Atlético de Madrid a exploité une faiblesse de Manchester United lors de sa victoire en Ligue des champions
Manchester United puni à Madrid
La mauvaise série de Manchester United s’est prolongée avec un cinquième match sans victoire, après une nette défaite dans la capitale espagnole. Les visiteurs ont cédé en moins de 50 secondes : Alex Baena a poursuivi un ballon joué par-dessus la défense avant de servir Pablo Barios pour l’ouverture du score.
L’équipe de Michael Carrick a peiné à entrer dans le match et s’est fait une frayeur en fin de première période, lorsque le but de Johnny Cardoso a été refusé pour une main. La tâche de United est toutefois devenue impossible au milieu de la seconde période, après l’expulsion directe de Leny Yoro pour avoir fait tomber Jonathan David. Cinq minutes plus tard, Ademola Lookman a doublé l’avantage des locaux en reprenant un ballon repoussé, scellant la victoire.
- ZUMA Press Wire
Déjouer le pressing haut
Après le coup de sifflet final, Simeone a expliqué comment son équipe avait contourné le dispositif défensif de Manchester United. « Nous avons eu la chance de bien commencer le match en inscrivant le premier but. C’était une belle action », a déclaré l’entraîneur de l’Atlético aux journalistes. « Nous savions qu’ils exerceraient un pressing haut, ils le font bien, mais nous savions qu’en échappant à ce premier pressing, nous pourrions nous retrouver dans des positions intéressantes. Nous savions que nous pouvions leur faire mal sur les ailes. »
L’Argentin estime que l’écart aurait pu être plus large compte tenu de la domination de son équipe. « Nous avons eu des occasions de creuser davantage l’écart », a ajouté Simeone. « Ils ont eu une occasion dangereuse en première période, mais nous avons été meilleurs, nous avons eu plus d’occasions. L’équipe a toujours cherché à en faire plus. »
Des accueils contrastés et des stars de retour
Si l’Atlético a fêté une cinquième victoire consécutive depuis sa défaite contre Liverpool, la soirée n’a pas été entièrement positive pour Julian Alvarez. L’attaquant a été sifflé lors de sa sortie à la 71e minute, après un été durant lequel le club a bloqué son transfert souhaité à Barcelone.
« La réaction des supporters dépend de ce que les joueurs leur donnent », a souligné Simeone, interrogé sur cet accueil hostile. « Ils veulent voir les joueurs à leur meilleur niveau, et Julian leur donne cela. Il a eu l’occasion de marquer aujourd’hui. Il se rapproche du joueur que nous voulons voir. Nous avons besoin de lui. »
De son côté, l’entraîneur a couvert d’éloges le milieu de terrain Cardoso, qui brille depuis son opération de la cheville cet été. « Il traverse une très bonne période », a déclaré Simeone au sujet de l’Américain. « Lors de notre match contre la Real Sociedad, il est entré en jeu et a commencé à jouer à un haut niveau. Nous avons besoin de ce joueur, c’est celui que le club est allé chercher. »
- Getty Images Sport
L’heure de vérité pour Carrick
La pression monte rapidement sur Carrick avant le déplacement crucial d’United chez son grand rival Leeds, ce week-end en championnat. L’atmosphère à Old Trafford est déjà tendue, encore davantage après les critiques virulentes adressées à la direction du club par Lisandro Martinez après le match.
Malgré sa défaite, United reste devant l’Atlético à la différence de buts au classement de la Ligue des champions, grâce à sa victoire inaugurale 4-0 contre Sabah. Manchester United cherchera à tout prix à se relancer la semaine prochaine sur le terrain du Como de Cesc Fabregas, tandis que l’Atlético, en pleine forme, se rendra en Allemagne pour affronter Stuttgart.
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