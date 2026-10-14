« Nous savions qu’ils feraient ça » : Diego Simeone révèle comment l’Atlético de Madrid a exploité une faiblesse de Manchester United lors de sa victoire en Ligue des champions

Si l’Atlético a fêté une cinquième victoire consécutive depuis sa défaite contre Liverpool, la soirée n’a pas été entièrement positive pour Julian Alvarez. L’attaquant a été sifflé lors de sa sortie à la 71e minute, après un été durant lequel le club a bloqué son transfert souhaité à Barcelone.

« La réaction des supporters dépend de ce que les joueurs leur donnent », a souligné Simeone, interrogé sur cet accueil hostile. « Ils veulent voir les joueurs à leur meilleur niveau, et Julian leur donne cela. Il a eu l’occasion de marquer aujourd’hui. Il se rapproche du joueur que nous voulons voir. Nous avons besoin de lui. »

De son côté, l’entraîneur a couvert d’éloges le milieu de terrain Cardoso, qui brille depuis son opération de la cheville cet été. « Il traverse une très bonne période », a déclaré Simeone au sujet de l’Américain. « Lors de notre match contre la Real Sociedad, il est entré en jeu et a commencé à jouer à un haut niveau. Nous avons besoin de ce joueur, c’est celui que le club est allé chercher. »



