« Nous savions être supérieurs à l’Angleterre » : Lionel Messi redoutait des réactions « stupides » en cas de défaite de l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde

Messi a admis qu'une défaite aurait provoqué des critiques, même si l'Argentine, tenante du titre, arrivait en favori. Il a insisté : l'équipe ne pouvait pas se permettre de perdre un match aussi crucial et se savait supérieure sur le plan footballistique.

« C’était un match spécial contre l’Angleterre ; on ne pouvait pas perdre », a déclaré Messi à TyC Sports. « Même si cette équipe n’a rien à prouver à personne, vous savez comment sont les Argentins : on en demande toujours plus. Je pense que si on avait perdu aujourd’hui, les gens se seraient empressés de dire des bêtises, et on ne leur en a pas donné l’occasion.

« Nous savions être supérieurs sur le terrain, mais les enjeux étaient colossaux. L’histoire pèse dans ces confrontations, elles restent spéciales par tout ce qu’elles représentent, et nous devions l’emporter. »

Le capitaine a aussi défendu un groupe souvent critiqué en raison des blessures et des doutes sur sa condition physique avant la compétition : « Ce groupe ne me surprend pas. Je les connais, et nous savons de quoi nous sommes capables.

« Les gens ont peut-être eu des doutes en raison de la situation dans laquelle nous nous trouvions avant le match, car certains joueurs étaient à la limite et avaient des problèmes, mais lorsque ce groupe se rassemble et fait front commun, cela donne toujours un élan supplémentaire. Ils s’inspirent mutuellement et trouvent en eux une force qu’ils ne se connaissaient pas pour se donner à fond. »