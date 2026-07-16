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« Nous savions être supérieurs à l’Angleterre » : Lionel Messi redoutait des réactions « stupides » en cas de défaite de l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde
L'Argentine s'impose de justesse face à l'Angleterre et se qualifie pour une nouvelle finale de Coupe du monde
L'Argentine s'est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive de la Coupe du monde en remportant une demi-finale disputée 2-1 contre l'Angleterre, après avoir renversé la vapeur. Cette victoire lui ouvre les portes d'une finale face à l'Espagne et prolonge le parcours remarquable de l'Albiceleste sur la scène internationale.
Après la rencontre, Messi a souligné l’importance historique de ce duel face à l’Angleterre, bien au-delà d’un simple match de compétition. Il a confié que l’émotion était palpable dès l’hymne national et a qualifié cette victoire d’« attendue » aussi bien par les joueurs que par tout le peuple argentin.
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Messi explique comment la pression et la confiance ont conduit à cette victoire.
Messi a admis qu'une défaite aurait provoqué des critiques, même si l'Argentine, tenante du titre, arrivait en favori. Il a insisté : l'équipe ne pouvait pas se permettre de perdre un match aussi crucial et se savait supérieure sur le plan footballistique.
« C’était un match spécial contre l’Angleterre ; on ne pouvait pas perdre », a déclaré Messi à TyC Sports. « Même si cette équipe n’a rien à prouver à personne, vous savez comment sont les Argentins : on en demande toujours plus. Je pense que si on avait perdu aujourd’hui, les gens se seraient empressés de dire des bêtises, et on ne leur en a pas donné l’occasion.
« Nous savions être supérieurs sur le terrain, mais les enjeux étaient colossaux. L’histoire pèse dans ces confrontations, elles restent spéciales par tout ce qu’elles représentent, et nous devions l’emporter. »
Le capitaine a aussi défendu un groupe souvent critiqué en raison des blessures et des doutes sur sa condition physique avant la compétition : « Ce groupe ne me surprend pas. Je les connais, et nous savons de quoi nous sommes capables.
« Les gens ont peut-être eu des doutes en raison de la situation dans laquelle nous nous trouvions avant le match, car certains joueurs étaient à la limite et avaient des problèmes, mais lorsque ce groupe se rassemble et fait front commun, cela donne toujours un élan supplémentaire. Ils s’inspirent mutuellement et trouvent en eux une force qu’ils ne se connaissaient pas pour se donner à fond. »
L'âge d'or du football argentin se poursuit
Messi a insisté sur le fait que le succès durable de l’Argentine prouve que ses exploits ont été mérités et non pas offerts sur un plateau. Le fait d’avoir atteint deux finales de Coupe du monde consécutives, a-t-il fait valoir, souligne la régularité de l’équipe au cours des quatre dernières années. La star de l’Inter Miami a également encouragé l’équipe et les supporters à profiter de l’instant présent avant la finale.
« Atteindre à nouveau la finale de la Coupe du monde, après avoir remporté le titre. Nous avons été les meilleurs ces quatre dernières années, que cela plaise ou non, et quoi qu’on en dise », a expliqué Messi.
« Aujourd’hui, une fois de plus, nous figurons parmi les deux meilleures équipes du monde, et cela prouve que tout ce que nous avons accompli n’est pas le fruit du hasard, personne ne nous a fait de cadeau. Se qualifier pour deux finales de Coupe du monde consécutives est un exploit que peu de nations réalisent, et ce groupe l’a accompli. »
Messi a ajouté : « Profitez de cet instant, comme nous en profitons. Aujourd’hui, nous avons atteint une nouvelle finale de Coupe du monde, nous avons une fois de plus placé l’Argentine parmi les deux meilleures équipes.
« Cela fait maintenant quatre ans que nous savourons notre titre de champions du monde, et nous disputons à nouveau la finale. Profitez-en comme vous le faites ; aujourd’hui, nous avons franchi la dernière étape et atteint ce que nous voulions tous : aller jusqu’au bout, disputer une finale de Coupe du monde, et, comme toujours, ce sera la volonté de Dieu. »
- AFP
L'Espagne se dresse entre l'Argentine et un nouveau titre mondial.
L’Argentine se tourne désormais vers la finale de la Coupe du monde, où elle affrontera l’Espagne, victorieuse 2-0 de la France en demi-finale. Le match décisif se tiendra dimanche au New Jersey Stadium, à New York.
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