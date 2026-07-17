« Nous prendrons une décision la semaine prochaine » : Mauricio Pochettino annonce qu’il se prononcera bientôt sur son avenir à la tête de l’équipe nationale américaine

Jeudi, à Atlanta, Batson a rencontré la presse pour la première fois depuis l'élimination des États-Unis de la Coupe du monde. Interrogé sur l'avenir de Pochettino, il a confirmé la nécessité d'une période de repos.

« Comme nous l’avons indiqué, nous allions faire une pause après la Coupe du monde pour nous reposer et récupérer », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de me reposer ni de récupérer, mais nous sommes enthousiastes à l’idée de ces discussions. Ils se sont montrés très actifs dans la planification à long terme. Pour ne citer qu’un exemple récent, nous menons actuellement des discussions avec Steve [Cherundolo] concernant le poste au sein de l’équipe des moins de 23 ans, et nous jouons un rôle clé dans ce processus. Nous sommes satisfaits de la situation globale et nous attendons ces discussions avec impatience. »

Batson a également évoqué l’avenir du football américain après le tournoi estival.

« De nombreux éléments doivent être réunis pour que nous puissions continuer à remporter des Coupes du monde chez les femmes, et pour que nous puissions véritablement nous battre pour le titre chez les hommes », a-t-il déclaré. « Notre priorité est de nous mettre dans les meilleures conditions pour y parvenir. Les performances de l’équipe nationale senior sont déterminantes, de même que la santé des équipes de jeunes, l’efficacité de nos centres de formation, la pertinence de notre détection et développement des talents, ainsi que la qualité de notre encadrement.

« L’un de nos objectifs est d’informer plus efficacement nos supporters et nos parties prenantes sur tous ces enjeux. Nous voulons nous hisser au niveau de l’Argentine ou de l’Espagne et disputer des finales. »