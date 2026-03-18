« Nous pouvons leur causer des problèmes » : Eddie Howe prévient Barcelone que Newcastle United ne « reculera pas » lors du match décisif de la Ligue des champions

À la veille du match retour, Howe a souligné que ses joueurs étaient désormais habitués à la pression du football européen de haut niveau. « On ne peut pas se laisser intimider par l'importance de l'enjeu, et je ne pense pas que ce sera le cas. Nous avons de nombreux joueurs qui ont déjà disputé tant de matches ; nous y sommes habitués », a affirmé l'entraîneur.

Après qu’un penalty de Yamal dans le temps additionnel leur a coûté la victoire à St James’ Park lors du match aller, Howe abordera le match retour avec confiance et a déclaré qu’une victoire serait la plus grande de sa carrière : « Ce serait probablement le cas, oui, mais cela n’a pas d’importance car c’est le résultat et nous sommes en phase de préparation. Nous devons nous assurer que notre plan de jeu, notre exécution tactique et nos performances individuelles sont au niveau requis. Nous avons un autre match extrêmement important ce week-end [contre Sunderland], je ne veux donc pas mettre trop de pression sur les joueurs. Je veux simplement qu’ils essaient de réaliser la meilleure performance possible.

« Nous avons de très nombreux internationaux dans l’effectif, donc je ne vois pas cela comme un problème. Nous avons suffisamment de joueurs capables de leur poser des problèmes. Nous allons profiter du match, mais nous ne l’apprécierons vraiment que si nous obtenons le résultat escompté. Je pense que nous sommes bien placés pour y parvenir, et les joueurs sont probablement aussi confiants qu’ils l’ont été à n’importe quel moment de la saison. »