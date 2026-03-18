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« Nous pouvons leur causer des problèmes » : Eddie Howe prévient Barcelone que Newcastle United ne « reculera pas » lors du match décisif de la Ligue des champions
Une soirée historique en Catalogne
Newcastle se rend au Camp Nou pour ce que Howe a précédemment qualifié de « plus grand match de l'histoire du club ». La confrontation est très équilibrée après un match nul tendu (1-1) à St James' Park, où les Magpies étaient à quelques secondes d'une victoire historique avant qu'un penalty de Lamine Yamal en fin de match ne sauve Barcelone. Malgré la tâche intimidante qui les attend face aux Blaugrana sur leur propre terrain — où les hôtes se sont qualifiés lors de leurs dix derniers huitièmes de finale après un match nul à l'extérieur —, Newcastle arrive en pleine confiance. Une victoire 1-0 contre Chelsea ce week-end, qui a redonné confiance à l'équipe, a permis à l'équipe d'atteindre sa meilleure forme de la saison alors qu'elle cherche à devenir la quatrième équipe anglaise seulement à éliminer Barcelone après avoir échoué à remporter le match aller.
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Howe lance un avertissement aux Giants
À la veille du match retour, Howe a souligné que ses joueurs étaient désormais habitués à la pression du football européen de haut niveau. « On ne peut pas se laisser intimider par l'importance de l'enjeu, et je ne pense pas que ce sera le cas. Nous avons de nombreux joueurs qui ont déjà disputé tant de matches ; nous y sommes habitués », a affirmé l'entraîneur.
Après qu’un penalty de Yamal dans le temps additionnel leur a coûté la victoire à St James’ Park lors du match aller, Howe abordera le match retour avec confiance et a déclaré qu’une victoire serait la plus grande de sa carrière : « Ce serait probablement le cas, oui, mais cela n’a pas d’importance car c’est le résultat et nous sommes en phase de préparation. Nous devons nous assurer que notre plan de jeu, notre exécution tactique et nos performances individuelles sont au niveau requis. Nous avons un autre match extrêmement important ce week-end [contre Sunderland], je ne veux donc pas mettre trop de pression sur les joueurs. Je veux simplement qu’ils essaient de réaliser la meilleure performance possible.
« Nous avons de très nombreux internationaux dans l’effectif, donc je ne vois pas cela comme un problème. Nous avons suffisamment de joueurs capables de leur poser des problèmes. Nous allons profiter du match, mais nous ne l’apprécierons vraiment que si nous obtenons le résultat escompté. Je pense que nous sommes bien placés pour y parvenir, et les joueurs sont probablement aussi confiants qu’ils l’ont été à n’importe quel moment de la saison. »
Trippier revient sur un parcours remarquable
Pour Kieran Trippier, cette rencontre marque l'aboutissement d'un projet de quatre ans depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid. Le défenseur chevronné, dont le contrat expire cet été, a souligné qu'une soirée de Ligue des champions de cette envergure justifie sa décision de rejoindre le club alors qu'il luttait contre la relégation. « J’ai été critiqué quand j’ai quitté l’Atlético ; j’ai essuyé beaucoup de critiques pour toutes sortes de raisons, mais j’avais mes raisons et ce [match] les justifie un peu », a déclaré le défenseur. « Je n’ai aucun regret, je n’en ai jamais eu concernant aucune décision prise dans le football.
« Je n’aurais jamais pensé que nous jouerions en Ligue des champions, pour être honnête, et maintenant, nous y sommes déjà allés deux fois. Nous avons disputé deux finales de coupe. C’est là que nous voulons être. Il y a eu beaucoup de moments exceptionnels. Le fait que dix mille supporters de Newcastle soient venus en dit long : ils nous ont soutenus dans les moments difficiles. »
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Un programme de deux matchs décisifs pour la saison
Le résultat à Barcelone déterminera la dynamique de l'une des semaines les plus importantes de l'histoire récente de Newcastle. Immédiatement après ce match décisif en Europe, les Magpies devront se préparer pour un « énorme » derby Tyne-Wear contre leurs rivaux de Sunderland ce week-end, ce qui obligera Howe à trouver un équilibre délicat en matière de condition physique des joueurs.
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