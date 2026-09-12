« Nous pouvons être très difficiles à battre ! » - Alvaro Arbeloa salue la réaction de Fulham à Anfield et se confie sur son retour « spécial » à Liverpool

Arbeloa affichait une mine satisfaite sur la ligne de touche en voyant son équipe livrer une prestation pleine de résilience pour décrocher un point contre son ancien club, son premier point de la saison après avoir débuté par trois défaites consécutives contre Chelsea, Sunderland et Crystal Palace. En difficulté lors de ces premières semaines de la saison, Fulham a affiché une organisation défensive retrouvée pour frustrer les hommes d'Andoni Iraola.

S'exprimant après ce match nul, Arbeloa a dit sa fierté devant la discipline tactique affichée par ses joueurs. « Je suis heureux pour le point, mais aussi pour la performance de mes joueurs, dans ce stade contre une très grande équipe, nous sommes heureux », a déclaré Arbeloa à BBC Match of the Day. « Après le match contre Crystal Palace, mes joueurs ont compris où était le problème et nous l'avons réglé. Aujourd'hui, nous avons été plus équilibrés et nous avons vraiment, vraiment bien joué, et nous avons contrôlé les contre-attaques de Liverpool. »