Getty Images Sport
Traduit par
« Nous pouvons être très difficiles à battre ! » - Alvaro Arbeloa salue la réaction de Fulham à Anfield et se confie sur son retour « spécial » à Liverpool
Arbeloa trouve son équilibre défensif
Arbeloa affichait une mine satisfaite sur la ligne de touche en voyant son équipe livrer une prestation pleine de résilience pour décrocher un point contre son ancien club, son premier point de la saison après avoir débuté par trois défaites consécutives contre Chelsea, Sunderland et Crystal Palace. En difficulté lors de ces premières semaines de la saison, Fulham a affiché une organisation défensive retrouvée pour frustrer les hommes d'Andoni Iraola.
S'exprimant après ce match nul, Arbeloa a dit sa fierté devant la discipline tactique affichée par ses joueurs. « Je suis heureux pour le point, mais aussi pour la performance de mes joueurs, dans ce stade contre une très grande équipe, nous sommes heureux », a déclaré Arbeloa à BBC Match of the Day. « Après le match contre Crystal Palace, mes joueurs ont compris où était le problème et nous l'avons réglé. Aujourd'hui, nous avons été plus équilibrés et nous avons vraiment, vraiment bien joué, et nous avons contrôlé les contre-attaques de Liverpool. »
- Getty Images Sport
La discipline tactique porte ses fruits
Ce résultat laisse Iraola avec une seule victoire nationale depuis qu'il a remplacé Arne Slot cet été, un succès 2-0 contre le promu Ipswich Town, ainsi que trois matches nuls en championnat. Surtout, ce nul a également marqué le quatrième match nul consécutif de Liverpool à domicile en Premier League, une série morose que le club n'avait plus connue depuis 15 ans.
Arbeloa a souligné la progression constante qu'il a constatée au sein du groupe malgré l'absence de résultats positifs avant le déplacement dans le Merseyside. « Nous avons bien joué contre Chelsea et Crystal Palace et nous avons perdu, mais nous avons bien fait beaucoup de choses et nous devons continuer à bien faire ces choses », a-t-il expliqué. « Aujourd'hui, contre une très bonne équipe, nous nous sommes améliorés et nous avons travaillé très dur cette semaine. Je sais que c'est vraiment difficile, quand on ne gagne pas de matches, de dire aux supporters que nous faisons bien les choses et que nous méritons davantage. Nous pouvons être une équipe très difficile à battre. »
Des retrouvailles particulières à Anfield
Pour Arbeloa, l’après-midi allait bien au-delà de la seule bataille tactique ; c’était un retour dans le stade où il a passé deux ans et demi en tant qu’arrière latéral fiable durant l’ère Rafa Benitez. L’accueil chaleureux du public local n’a pas échappé à l’entraîneur de Fulham, qui a reconnu que son lien émotionnel avec le club reste fort.
« Je suis heureux d’être de retour à Anfield, un stade très spécial pour moi avec ces supporters, a conclu Arbeloa. C’était ma première fois ici depuis mon départ du club et j’espère revenir encore. »
- Getty Images Sport
En pensant à West Ham et à Manchester United
Arbeloa espère que ce point durement acquis apportera l’étincelle dont son équipe a besoin pour lancer sa campagne et décrocher sa première victoire de la saison. Prochain rendez-vous pour Fulham : un choc très attendu à domicile contre Manchester United dimanche, mais il faudra d’abord négocier un crucial match du troisième tour de la Carabao Cup sur le terrain de West Ham mardi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles