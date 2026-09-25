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« Nous parlons souvent de football ! » : pourquoi Mark van Bommel s’appuie fortement sur le cerveau Simon Mignolet
Mignolet passe des terrains au pouvoir exécutif de la KBVB
L’ancien gardien de Liverpool et du Club Bruges Simon Mignolet est devenu une figure de plus en plus influente au sein de l’Association belge de football (KBVB). Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur professionnel, le joueur de 38 ans a immédiatement pris un poste de direction afin d’aider à préserver la vision sportive à long terme du pays à tous les niveaux de jeunes.
Mignolet travaille aux côtés du sélectionneur de la Belgique Mark van Bommel, en assurant un lien stratégique entre la politique administrative et les performances sur le terrain.
Les deux hommes ont été aperçus ensemble en train de superviser des talents lors de rencontres nationales, ce qui met en lumière leur étroite relation de travail.
- AFP
Van Bommel salue les analyses tactiques de son ancien gardien
Évoquant l’influence grandissante de Mignolet au sein du camp des Diables rouges, Van Bommel a salué l’apport d’un professionnel récemment retraité travaillant étroitement avec son staff. L’entraîneur a souligné que la compréhension immédiate qu’a Mignolet des dynamiques modernes du vestiaire apporte une perspective inestimable lors des discussions sur l’effectif.
Si Mignolet évite toute interférence tactique directe dans les choix d’équipe, son rôle de personne de confiance offre à Van Bommel un interlocuteur privilégié.
« Je suis heureux qu’une personne avec son vécu sportif soit proche de moi, a déclaré Van Bommel. Il vient tout juste de prendre sa retraite en tant que professionnel, donc il est logique que nous parlions souvent de football. Cela peut porter sur certaines situations ou même sur des discussions que nous avons avec l’équipe. »
Le diplôme de sciences politiques alimente l’ascension administrative
Mignolet a délibérément contourné les formations traditionnelles d’entraîneur afin de se concentrer entièrement sur l’administration du sport et le développement exécutif en matière de politiques. L’ancien international est titulaire d’un diplôme universitaire en sciences politiques, a suivi des cours de directeur technique et est diplômé de la Pro League Business School.
Cette combinaison unique d’expérience de joueur au plus haut niveau et de qualifications universitaires fait de lui un atout exceptionnellement rare dans la gouvernance moderne du football international.
Son parcours académique lui permet de gérer sans difficulté des défis structurels complexes dans le cadre de la KBVB.
- Belga
L’ancien gardien de but pressenti pour une promotion majeure dans la politique sportive
L’influence administrative de Mignolet devrait encore s’étendre alors que la restructuration interne se poursuit au sein de l’association belge. L’actuel directeur technique, Vincent Mannaert, étant pressenti pour évoluer vers le rôle de directeur général, Mignolet apparaît comme le principal candidat pour hériter de responsabilités sportives accrues.
Pour l’instant, il reste concentré sur le soutien aux ambitions immédiates de Van Bommel avec l’équipe première, tout en façonnant le développement des jeunes.
La Belgique poursuit avec une structure d’encadrement modernisée, dans le but de pérenniser son succès sur la scène internationale.
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