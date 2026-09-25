L’ancien gardien de Liverpool et du Club Bruges Simon Mignolet est devenu une figure de plus en plus influente au sein de l’Association belge de football (KBVB). Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur professionnel, le joueur de 38 ans a immédiatement pris un poste de direction afin d’aider à préserver la vision sportive à long terme du pays à tous les niveaux de jeunes.

Mignolet travaille aux côtés du sélectionneur de la Belgique Mark van Bommel, en assurant un lien stratégique entre la politique administrative et les performances sur le terrain.

Les deux hommes ont été aperçus ensemble en train de superviser des talents lors de rencontres nationales, ce qui met en lumière leur étroite relation de travail.