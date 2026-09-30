Auprès de Corriere dello Sport, Laporta a expliqué comment le transfert avait capoté. Il a encensé l'international argentin avant de reconnaître sa défaite face à la position ferme de Marotta.

« C’est un joueur incroyable ; nous ne voulions le laisser nous échapper à aucun prix », a déclaré Laporta. « J’ai donc appelé le président Marotta et il m’a dit que le joueur n’était pas à vendre. »

Si Laporta a laissé entendre que Martinez était ouvert à une arrivée à Barcelone, il a reconnu que la volonté du joueur ne pouvait pas forcer un transfert contre la volonté du club.

« L’Inter nous a dit “non” et nous leur avons donc dit que, de toute façon, ce ne serait pas le joueur qui déciderait de partir ou non, parce que l’Inter voulait le garder », a-t-il ajouté. « Donc, par respect pour Beppe Marotta, que je respecte énormément, nous nous sommes arrêtés là et c’en était fini. »



