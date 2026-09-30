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« Nous nous sommes arrêtés » : Joan Laporta révèle pourquoi Barcelone a échoué dans sa tentative de recrutement estivale du capitaine de l'Inter Lautaro Martinez
La recherche de Barcelone pour un attaquant
Barcelone a abordé le mercato estival en quête d’un successeur à long terme pour Robert Lewandowski. Après avoir rencontré des complications dans un possible accord pour Julian Alvarez, le club catalan a reporté son attention sur Martinez. Le directeur sportif Deco a noué les premiers contacts, ouvrant la voie à une approche formelle.
Laporta a ensuite pris personnellement en main les négociations. Le président du Barça a contacté directement le président de l’Inter, Beppe Marotta, pour discuter d’un accord pour l’attaquant de 29 ans. Cependant, les champions d’Italie ont immédiatement bloqué l’opération, déclarant que leur capitaine n’était absolument pas à vendre.
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Laporta respecte la position ferme de l’Inter
Auprès de Corriere dello Sport, Laporta a expliqué comment le transfert avait capoté. Il a encensé l'international argentin avant de reconnaître sa défaite face à la position ferme de Marotta.
« C’est un joueur incroyable ; nous ne voulions le laisser nous échapper à aucun prix », a déclaré Laporta. « J’ai donc appelé le président Marotta et il m’a dit que le joueur n’était pas à vendre. »
Si Laporta a laissé entendre que Martinez était ouvert à une arrivée à Barcelone, il a reconnu que la volonté du joueur ne pouvait pas forcer un transfert contre la volonté du club.
« L’Inter nous a dit “non” et nous leur avons donc dit que, de toute façon, ce ne serait pas le joueur qui déciderait de partir ou non, parce que l’Inter voulait le garder », a-t-il ajouté. « Donc, par respect pour Beppe Marotta, que je respecte énormément, nous nous sommes arrêtés là et c’en était fini. »
Martinez confirme le véritable intérêt du Barça
Cette piste avortée souligne les tentatives continues du FC Barcelone pour renouveler ses options offensives. Malgré sa forte admiration pour Martinez, le Barça a finalement respecté la position de l'Inter et abandonné la poursuite afin de préserver sa relation avec le géant italien.
Martinez a ensuite confirmé l'intérêt du Barça en s'exprimant lors du Gran Gala del Calcio. L'attaquant a admis qu'un transfert au Camp Nou était une possibilité réelle avant qu'il ne décide d'engager son avenir avec l'Inter.
« Les rumeurs sur Barcelone étaient vraies, mais au final je voulais rester ici avec mes coéquipiers et mes supporters, a révélé Martinez. Pour moi, l'Inter, c'est la fierté, le bonheur et l'envie de continuer. J'ai choisi de rester ici une fois de plus, je veux faire de grandes choses à l'Inter. »
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Raphinha s’épanouit dans un rôle d’attaquant de pointe de secours
Martinez étant résolument engagé avec l’Inter et Lewandowski ayant quitté le Camp Nou, Barcelone a été contraint de trouver des solutions en interne. La profondeur offensive de l’équipe s’est fortement réduite après le transfert ultérieur de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.
Heureusement pour Hansi Flick, un héros inattendu a émergé. Raphinha a été utilisé en avant-centre de dépannage avec un effet dévastateur, le Brésilien inscrivant un remarquable total de 14 buts en seulement huit apparitions cette saison. Pendant ce temps, Martinez continuera sa quête de nouveaux trophées à la pointe de l’attaque des champions d’Italie.
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