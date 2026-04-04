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« Nous nous sentons invincibles » – Lennart Karl adresse un message provocateur au Real Madrid après le but de la victoire inscrit in extremis par le Bayern Munich
Suspense de dernière minute : Karl réussit son retour
Samedi, le Bayern a arraché une victoire spectaculaire 3-2 contre Fribourg en Bundesliga, réussissant un retour en fin de match alors qu'il était mené 2-0 à moins de 20 minutes de la fin. Thomas Bischof a inscrit un superbe but sur une frappe lointaine à la 81e minute, puis a égalisé à la 92e, avant que le suspense n'atteigne son paroxysme à la 99e minute, lorsque Karl a poussé au fond des filets un centre à ras de terre d'Alphonso Davies pour sceller la victoire.
Cette victoire palpitante intervient quelques jours avant que le Bayern n'affronte Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions mardi, ce qui lui donne un énorme regain de confiance avant cette confrontation européenne.
- AFP
Un message provocateur à l'intention du Real Madrid
À l'approche du déplacement au Santiago Bernabéu, Karl estime que la nature de la victoire à Fribourg a apporté un formidable coup de pouce psychologique. La confiance au sein de l'équipe est au plus haut alors qu'elle se prépare à affronter les champions d'Europe en titre lors du match aller de leur quart de finale.
Évoquant l'ambiance au sein du groupe, Karl a déclaré : « Nous en avons parlé dans le vestiaire. Cela nous donne beaucoup de confiance en nous. C'était très important. Nous nous sentons invincibles en ce moment. »
Kompany salue la résilience de son équipe
Même si la prestation était loin d'être parfaite, l'entraîneur Vincent Kompany n'a pas tardé à saluer la ténacité dont ont fait preuve ses joueurs. Le technicien belge a souligné que, bien qu'il fût très satisfait des trois points, il reconnaissait que Fribourg avait rendu la tâche extrêmement difficile aux visiteurs grâce à son pressing agressif et au soutien de son public.
Kompany a fait valoir qu'une victoire aussi spectaculaire est souvent plus bénéfique pour l'esprit d'équipe qu'une victoire facile. « On ne peut pas gagner tous les matchs 3-0 ou 4-0 en pratiquant un football de rêve. Il faut vivre ce genre d'émotions au cours d'une saison », a déclaré le joueur de 39 ans lors de sa conférence de presse d'après-match.
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Le rêve de Karl devenu réalité
Pour Karl, ce but décisif était un moment qu’il avait longtemps espéré. Ayant su se montrer à la hauteur alors que les stars chevronnées peinaient à faire la différence, l’adolescent est désormais en lice pour une place de titulaire.
« Je suis fou de joie. C'est un sentiment incroyable. J'ai toujours eu en tête de marquer le but de la victoire en phase finale et d'arracher mon maillot. Heureusement, ça a marché, c'est un sentiment incroyable. J'avais le sentiment que j'allais marquer aujourd'hui. C'est arrivé et c'était parfait », a déclaré Karl en repensant à son exploit.