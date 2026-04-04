« Nous nous sentons invincibles » – Lennart Karl adresse un message provocateur au Real Madrid après le but de la victoire inscrit in extremis par le Bayern Munich

Samedi, le Bayern a arraché une victoire spectaculaire 3-2 contre Fribourg en Bundesliga, réussissant un retour en fin de match alors qu'il était mené 2-0 à moins de 20 minutes de la fin. Thomas Bischof a inscrit un superbe but sur une frappe lointaine à la 81e minute, puis a égalisé à la 92e, avant que le suspense n'atteigne son paroxysme à la 99e minute, lorsque Karl a poussé au fond des filets un centre à ras de terre d'Alphonso Davies pour sceller la victoire.

Cette victoire palpitante intervient quelques jours avant que le Bayern n'affronte Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions mardi, ce qui lui donne un énorme regain de confiance avant cette confrontation européenne.