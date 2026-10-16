Interrogé par le site officiel d’Arsenal, Calafiori est revenu sur l’expérience surréaliste d’avoir remporté le titre le jour de son anniversaire. « C’est difficile à expliquer, mais c’était incroyablement satisfaisant et aussi un grand soulagement pour tout le club et la famille Arsenal », a-t-il déclaré. « Tous les joueurs étaient réunis ce soir-là au centre d’entraînement pour regarder le match de Manchester City contre Bournemouth. »

« Et nous avons tous fêté ça ensemble. C’était tout simplement incroyable. C’est le plus beau jour de ma vie, sans aucun doute, parce que c’était aussi mon anniversaire. C’était fou. »

Le joueur de 24 ans s’est aussi souvenu avec affection d’un succès plus ancien et inattendu, qui a contribué à forger sa mentalité de gagnant. « J’ai remporté quelques trophées, même avant de jouer pour la Roma, qui a été ma première équipe professionnelle », a-t-il poursuivi. « Il y en a un dont je me souviens toujours. Il n’est pas si important, mais pour moi, il l’était. À 13 ou 14 ans, je jouais déjà pour la Roma, mais je jouais aussi pour mon école. Nous participions à un grand tournoi contre d’autres écoles de Rome. Nous avons atteint la finale, puis remporté ce tournoi prestigieux. »

« J’en suis encore très reconnaissant, parce que j’en garde de très bons souvenirs. Mes coéquipiers étaient aussi mes camarades de classe. Notre équipe était mixte, avec une fille parmi nous, et je ne pense pas qu’on s’attendait à nous voir gagner. Mais nous avons très bien joué. C’était difficile, mais nous avons formé une très bonne équipe et nous avons gagné. »



