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« Nous ne voulions vraiment pas le faire » : Riccardo Calafiori révèle pourquoi les joueurs d’Arsenal ont envisagé de manquer la parade célébrant le titre de Premier League, malgré ses propos sur « le plus beau jour de ma vie »
Une fin douce-amère pour une campagne inoubliable
Arsenal a décroché le titre de Premier League 2025-2026 au terme d’un scénario haletant. L’effectif s’était réuni à son centre d’entraînement pour regarder Manchester City affronter Bournemouth, sachant qu’un résultat favorable à Bournemouth lui assurerait mathématiquement le titre. City a finalement laissé filer des points, déclenchant des scènes de liesse chez les hommes de Mikel Arteta.
Peu après, leur campagne s’est toutefois achevée sur une note cruelle en Hongrie. Arsenal s’est incliné aux tirs au but face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, voyant s’envoler son rêve de soulever le trophée le plus convoité d’Europe.
Un défilé en bus à impériale découvert était prévu dans le nord de Londres quelques heures seulement après cette désillusion européenne. Avec si peu de temps pour se remettre, les joueurs étaient éprouvés émotionnellement lorsqu’ils ont embarqué pour rentrer en Angleterre.
- AFP
Retour sur un sacre le jour d’un anniversaire
Interrogé par le site officiel d’Arsenal, Calafiori est revenu sur l’expérience surréaliste d’avoir remporté le titre le jour de son anniversaire. « C’est difficile à expliquer, mais c’était incroyablement satisfaisant et aussi un grand soulagement pour tout le club et la famille Arsenal », a-t-il déclaré. « Tous les joueurs étaient réunis ce soir-là au centre d’entraînement pour regarder le match de Manchester City contre Bournemouth. »
« Et nous avons tous fêté ça ensemble. C’était tout simplement incroyable. C’est le plus beau jour de ma vie, sans aucun doute, parce que c’était aussi mon anniversaire. C’était fou. »
Le joueur de 24 ans s’est aussi souvenu avec affection d’un succès plus ancien et inattendu, qui a contribué à forger sa mentalité de gagnant. « J’ai remporté quelques trophées, même avant de jouer pour la Roma, qui a été ma première équipe professionnelle », a-t-il poursuivi. « Il y en a un dont je me souviens toujours. Il n’est pas si important, mais pour moi, il l’était. À 13 ou 14 ans, je jouais déjà pour la Roma, mais je jouais aussi pour mon école. Nous participions à un grand tournoi contre d’autres écoles de Rome. Nous avons atteint la finale, puis remporté ce tournoi prestigieux. »
« J’en suis encore très reconnaissant, parce que j’en garde de très bons souvenirs. Mes coéquipiers étaient aussi mes camarades de classe. Notre équipe était mixte, avec une fille parmi nous, et je ne pense pas qu’on s’attendait à nous voir gagner. Mais nous avons très bien joué. C’était difficile, mais nous avons formé une très bonne équipe et nous avons gagné. »
Surmonter une désillusion européenne pour célébrer
L’euphorie de leur sacre national avait été largement ternie par la cruauté de leur effondrement européen face au PSG. Au lendemain de la finale, célébrer ce titre semblait impensable dans un vestiaire d’Arsenal dévasté.
« Même le défilé. Ça s’annonçait un peu compliqué, parce que c’était le lendemain de notre défaite en finale de la Ligue des champions. Dans l’avion qui nous ramenait de Hongrie, certains d’entre nous disaient qu’ils n’avaient vraiment pas envie d’y participer », a ajouté Calafiori.
« Mais quand on a vu combien de personnes étaient là, on n’en revenait pas ! Au final, c’était la bonne chose à faire, parce que ça restait une saison incroyable pour nous. On ne peut pas laisser cette finale de la Ligue des champions tout conditionner : il faut prendre du recul, et c’était extraordinaire. »
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En vue d’une nouvelle course au titre
Calafiori a déjà entamé sur les chapeaux de roues sa troisième saison à l’Emirates Stadium. Le défenseur polyvalent a récemment franchi deux caps importants en inscrivant son premier but à domicile pour Arsenal, ainsi que son premier but en sélection avec l’Italie.
Alors qu’Arsenal cherche à conserver son titre en Premier League et à faire oublier ses déceptions européennes, l’influence grandissante de Calafiori sera essentielle. Le club devra désormais puiser dans la résilience dont il a fait preuve lors de ce défilé aux sentiments contrastés pour aborder une nouvelle saison éprouvante sur plusieurs fronts.
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