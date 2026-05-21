Si Robertson restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs arrières gauches de son époque, c’est surtout sa forte personnalité et les liens très étroits qu’il a tissés avec ses coéquipiers qui ont fait de lui un véritable chouchou du public. Cependant, la période la plus difficile de sa carrière à Liverpool s’est produite en juillet dernier, à la suite du décès tragique et soudain de Jota. Les deux hommes avaient noué un lien indestructible, immortalisé depuis par une magnifique fresque murale à l’extérieur d’Anfield.

Le défenseur a révélé l’immense fardeau psychologique que le groupe a dû porter tout au long de l’année écoulée, après la perte dévastatrice de leur coéquipier. La réalité brutale de cette tragédie a frappé les joueurs immédiatement après l’euphorie des célébrations du titre de Premier League en fin de saison précédente. « Je pense que ce qui s’est passé cet été… Personne ne pouvait se préparer à ce que nous avons dû traverser », a admis Robertson lors d’une conversation poignante avec Ian Wright dans l’émission The Overlap. « La première fois que j’ai revu les gars après la remise du trophée, c’était dans l’avion qui nous emmenait aux funérailles de notre pote. Je ne veux pas que ça serve d’excuse, mais pour les gars, ça a été dur. Au bout du compte, on n’est que des êtres humains. »







