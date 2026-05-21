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« Nous ne sommes que des êtres humains » : Andy Robertson revient sur le choc provoqué par la mort de Diogo Jota au sein de l'équipe de Liverpool, alors que l'arrière latéral se prépare à un départ émouvant d'Anfield
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Le deuil en coulisses
Si Robertson restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs arrières gauches de son époque, c’est surtout sa forte personnalité et les liens très étroits qu’il a tissés avec ses coéquipiers qui ont fait de lui un véritable chouchou du public. Cependant, la période la plus difficile de sa carrière à Liverpool s’est produite en juillet dernier, à la suite du décès tragique et soudain de Jota. Les deux hommes avaient noué un lien indestructible, immortalisé depuis par une magnifique fresque murale à l’extérieur d’Anfield.
Le défenseur a révélé l’immense fardeau psychologique que le groupe a dû porter tout au long de l’année écoulée, après la perte dévastatrice de leur coéquipier. La réalité brutale de cette tragédie a frappé les joueurs immédiatement après l’euphorie des célébrations du titre de Premier League en fin de saison précédente. « Je pense que ce qui s’est passé cet été… Personne ne pouvait se préparer à ce que nous avons dû traverser », a admis Robertson lors d’une conversation poignante avec Ian Wright dans l’émission The Overlap. « La première fois que j’ai revu les gars après la remise du trophée, c’était dans l’avion qui nous emmenait aux funérailles de notre pote. Je ne veux pas que ça serve d’excuse, mais pour les gars, ça a été dur. Au bout du compte, on n’est que des êtres humains. »
- AFP
Le poids psychologique
Le choc profond provoqué par le décès de Jota a contraint la direction du club et le personnel scientifique à revoir complètement leur approche traditionnelle de la préparation des athlètes de haut niveau. Conscients que les joueurs peinaient à concilier des exigences physiques intenses et un immense chagrin personnel, les entraîneurs ont dû alléger la charge de travail.
« Je pense que pour le monde du football, c’était déjà assez dur, mais pour nous, c’était l’un de nos meilleurs potes… ça a été dur », a ajouté le défenseur. « Évidemment, notre préparation d’avant-saison en a été perturbée. Il y avait un protocole à suivre et un respect à observer dans la gestion de notre deuil. L’entraîneur et les préparateurs physiques ne pouvaient pas nous pousser trop fort, trop tôt, car ils traversaient la même épreuve que nous. »
- AFP
Le monde du football est toujours en deuil après la disparition de Jota.
Le monde du football est sous le choc après la disparition tragique de Jota, l’un des joueurs portugais les plus influents de sa génération. Auteur d’une carrière fulgurante, il s’était forgé une solide réputation grâce à son intelligence, sa polyvalence et son efficacité devant le but, devenant une figure incontournable aussi bien à Liverpool qu’au sein de la sélection portugaise. Son éthique de travail irréprochable et sa capacité à se montrer décisif dans les grands rendez-vous lui avaient valu l’admiration de ses coéquipiers, de ses entraîneurs et des supporters à travers l’Europe.
Transféré de Wolverhampton à Liverpool en 2020, il a joué un rôle clé dans les succès du club en Premier League et en FA Cup, tout en contribuant aux performances du Portugal sur la scène internationale. Au-delà de ses exploits sur le terrain, il était respecté pour son professionnalisme, son humilité et sa proximité avec les supporters. Son décès constitue une perte déchirante pour la communauté du football mondial.
- AFP
La fin d’une époque à Anfield
Alors que Robertson s’apprête à fouler une dernière fois la pelouse d’Anfield ce week-end, à l’occasion de la dernière journée de Premier League qui verra Liverpool affronter Brentford, le latéral de 32 ans tirera le rideau sur neuf années d’une carrière brillante sous le maillot des Reds.
Au cours de son illustre passage à Anfield, le latéral a disputé 344 matches toutes compétitions confondues, marquant 14 buts et délivrant 69 passes décisives, tout en remportant neuf trophées majeurs, dont deux titres de Premier League et la Ligue des champions.