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imago-sport-1083896645.jpgKirchner-Media
Adhe Makayasa
Traduit par

« Nous ne sommes plus une grande équipe » : Bastian Schweinsteiger s’en prend à l’Allemagne en difficulté de Jurgen Klopp après l’humiliation historique face à la Grèce

B. Schweinsteiger
Allemagne
UEFA Nations League A
Allemagne vs Grèce
Grèce
J. Klopp

L’icône allemande Bastian Schweinsteiger n’a pas mâché ses mots dans sa sévère évaluation de la sélection nationale après que Jurgen Klopp a subi une défaite à domicile sans précédent contre la Grèce. L’ancien milieu de terrain a averti que les quadruples champions du monde étaient tombés dans la médiocrité après une prestation sans mordant qui a porté leur série sans victoire à quatre matches.

  • La défaite historique d’Augsbourg stupéfie les hôtes

    L'Allemagne a subi une humiliante défaite 1-0 à domicile contre la Grèce lors de son dernier match de Ligue des nations de l'UEFA à Augsbourg, dimanche soir. La frappe de Dimitrios Kourbelis à la 74e minute, déviée de manière malheureuse par Joshua Kimmich, a scellé une victoire historique pour les visiteurs. Ce résultat choc a marqué la toute première défaite de l'Allemagne contre la Grèce en 11 confrontations officielles entre les deux nations.

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  • imago-sport-1083890582.jpgMichael Weber

    Un consultant déplore une chute dans la médiocrité

    S'exprimant au micro de la présentatrice d'ARD Esther Sedlaczek après le coup de sifflet final, l'ancien capitaine de l'Allemagne n'a pas mâché ses mots au sujet de la prestation offensive sans mordant des hôtes.

    Déplorant la baisse alarmante de niveau de la sélection nationale, Schweinsteiger a déclaré : « Nous ne sommes plus une grande équipe, nous nous sommes installés dans la médiocrité. Nous n'avons pas réussi à mettre l'adversaire sous pression d'une manière qui aurait pu lui poser des problèmes. »

    Comparant cette performance à la précédente, la légende du Bayern Munich a souligné que l'Allemagne « n'a pas généré assez de pression », tout en concédant qu'elle « a fait mieux » lors du match nul 1-1 de jeudi contre les Pays-Bas.

  • Les buteurs absents du front de l’attaque

    Évoquant la rotation très importante mise en place par Klopp au sein d’un groupe élargi de 44 joueurs, Schweinsteiger a estimé que l’Allemagne manquait de joueurs capables de faire basculer un match, à l’image des Grecs Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis et Vangelis Pavlidis.

    Il a notamment souligné que Karim Adeyemi était utilisé sur le flanc droit plutôt que sur le gauche, où l’attaquant s’est illustré avec son nouveau club. En évaluant le rôle de l’ancien joueur de Dortmund, Schweinsteiger a observé : « Il a réalisé un départ incroyablement bon à Barcelone, ses qualités y sont bien exploitées. Il joue à gauche là-bas, et c’est là que je le vois jouer. »

    Cependant, l’ancien capitaine de l’Allemagne a refusé de désigner l’entraîneur comme responsable, réclamant plutôt une prise de responsabilité individuelle de la part du groupe : « Klopp n’est pas un magicien. C’est un travail difficile. Mais les joueurs doivent aussi se poser un peu la question : est-ce que c’est tout ? »

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    L’entraîneur cherche à redresser la situation en urgence

    Cette défaite choc laisse l'Allemagne sans victoire lors de ses quatre sorties depuis la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. La Mannschaft doit réagir rapidement lorsqu'elle recevra la Serbie lors de la troisième journée le jeudi 1er octobre. Les hommes de Klopp se rendront ensuite en Grèce trois jours plus tard, avec la nécessité d'effacer leur revers d'Augsbourg pour garder en vie leurs espoirs de quart de finale.

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