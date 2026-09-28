S'exprimant au micro de la présentatrice d'ARD Esther Sedlaczek après le coup de sifflet final, l'ancien capitaine de l'Allemagne n'a pas mâché ses mots au sujet de la prestation offensive sans mordant des hôtes.

Déplorant la baisse alarmante de niveau de la sélection nationale, Schweinsteiger a déclaré : « Nous ne sommes plus une grande équipe, nous nous sommes installés dans la médiocrité. Nous n'avons pas réussi à mettre l'adversaire sous pression d'une manière qui aurait pu lui poser des problèmes. »

Comparant cette performance à la précédente, la légende du Bayern Munich a souligné que l'Allemagne « n'a pas généré assez de pression », tout en concédant qu'elle « a fait mieux » lors du match nul 1-1 de jeudi contre les Pays-Bas.